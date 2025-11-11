Het team van Red Bull Racing wisselde afgelopen weekend voor de race in Brazilië de motor van Max Verstappen. Hij moest hierdoor starten vanuit de pitlane, maar wist zich naar het podium te vechten. Het zorgde voor vraagtekens bij McLaren, en Olav Mol begrijpt die redenering wel.

Verstappen kende een lastig weekend op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Hij had geen grip, maar wist nog wel als vierde over de streep te komen in de sprintrace. Red Bull paste wat dingetjes aan voor de kwalificatie, maar hier kwam Verstappen niet verder dan de zestiende tijd. Red Bull besloot hierop zijn set-up te wijzigen en schroefde een nieuwe motor in zijn auto. Met zijn nieuwe motor wist Verstappen zich knap op te werken naar de derde plek.

Bij Red Bulls concurrent McLaren plaatsten ze hun vraagtekens bij de motorwissel van Verstappen. Teambaas Andrea Stella vroeg zich af of Red Bull de motor had gewisseld vanuit performance-perspectief, of omdat de motor gewoon 'op' was. Dit is belangrijk, omdat de wissel dan wel of niet onder de budgetcap valt. Stella was benieuwd wat de FIA hiervan vond, maar vooralsnog bleef het stil bij de autosportfederatie.

Waarom stelt McLaren deze vraag?

In het Ziggo Sport-programma Race Café De Stamtafel werd het onderwerp ook besproken. Commentator Olav Mol gaf hier zijn kijk op de zaak: "Als je een motor hebt en die moet je wisselen vanwege een betrouwbaarheidsprobleem, dan valt die niet binnen de budgetcap. Maar als je een motor wisselt en het om performance gaat, waar we het hier over hebben, dan valt die wél binnen de budgetcap."

Mol denkt wel te weten waarom Stella zich hierover uitsprak: "Waarom zouden ze dat vragen bij McLaren? Ik denk dat McLaren zo zit met de budgetcap, en dat zij dit dus willen weten, ook al hebben ze eigenlijk geen betrouwbaarheidsprobleem. Ze willen echter wel een nieuwe motor, en kijken of de FIA het goed vindt."

Oneerlijk

De legendarische commentator gaat verder met zijn verhaal: "Ze weten dat we naar Las Vegas gaan, waar de kans bestaat dat ze niet goed gaan. Stel dat ze zevende en achtste op de grid staan met die twee mannen en vanwege de budgetcap kunnen ze het niet doen, maar als het niet binnen de budgetcap valt, dan kunnen ze zeggen: 'Oneerlijk! We pakken bij allebei de coureurs een motorwissel'. Het is volledig eigen belang. Hij wil gewoon weten wat hij kan en wat hij mag."