  • Gepubliceerd op 11 nov 2025 12:09
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing wisselde afgelopen weekend voor de race in Brazilië de motor van Max Verstappen. Hij moest hierdoor starten vanuit de pitlane, maar wist zich naar het podium te vechten. Het zorgde voor vraagtekens bij McLaren, en Olav Mol begrijpt die redenering wel.

Verstappen kende een lastig weekend op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Hij had geen grip, maar wist nog wel als vierde over de streep te komen in de sprintrace. Red Bull paste wat dingetjes aan voor de kwalificatie, maar hier kwam Verstappen niet verder dan de zestiende tijd. Red Bull besloot hierop zijn set-up te wijzigen en schroefde een nieuwe motor in zijn auto. Met zijn nieuwe motor wist Verstappen zich knap op te werken naar de derde plek.

Bij Red Bulls concurrent McLaren plaatsten ze hun vraagtekens bij de motorwissel van Verstappen. Teambaas Andrea Stella vroeg zich af of Red Bull de motor had gewisseld vanuit performance-perspectief, of omdat de motor gewoon 'op' was. Dit is belangrijk, omdat de wissel dan wel of niet onder de budgetcap valt. Stella was benieuwd wat de FIA hiervan vond, maar vooralsnog bleef het stil bij de autosportfederatie.

Waarom stelt McLaren deze vraag?

In het Ziggo Sport-programma Race Café De Stamtafel werd het onderwerp ook besproken. Commentator Olav Mol gaf hier zijn kijk op de zaak: "Als je een motor hebt en die moet je wisselen vanwege een betrouwbaarheidsprobleem, dan valt die niet binnen de budgetcap. Maar als je een motor wisselt en het om performance gaat, waar we het hier over hebben, dan valt die wél binnen de budgetcap."

Mol denkt wel te weten waarom Stella zich hierover uitsprak: "Waarom zouden ze dat vragen bij McLaren? Ik denk dat McLaren zo zit met de budgetcap, en dat zij dit dus willen weten, ook al hebben ze eigenlijk geen betrouwbaarheidsprobleem. Ze willen echter wel een nieuwe motor, en kijken of de FIA het goed vindt."

Oneerlijk

De legendarische commentator gaat verder met zijn verhaal: "Ze weten dat we naar Las Vegas gaan, waar de kans bestaat dat ze niet goed gaan. Stel dat ze zevende en achtste op de grid staan met die twee mannen en vanwege de budgetcap kunnen ze het niet doen, maar als het niet binnen de budgetcap valt, dan kunnen ze zeggen: 'Oneerlijk! We pakken bij allebei de coureurs een motorwissel'. Het is volledig eigen belang. Hij wil gewoon weten wat hij kan en wat hij mag."

trucker0werner

Posts: 483

Ze moeten gewoon simpel houden.
Motorwissel is 10 strafplekken.
Of het nu gaat om betrpuwbaarheid of om performance. Dat is altijd de vraag, daar zul je nooit echt antwoord op hebben ivm iedereen dan roept ivm betrouwbaarheids problemen vervangen we hrt

  • 3
  • 11 nov 2025 - 12:19
Reacties (17)

Login om te reageren
  • trucker0werner

    Posts: 483

    Ze moeten gewoon simpel houden.
    Motorwissel is 10 strafplekken.
    Of het nu gaat om betrpuwbaarheid of om performance. Dat is altijd de vraag, daar zul je nooit echt antwoord op hebben ivm iedereen dan roept ivm betrouwbaarheids problemen vervangen we hrt

    • + 3
    • 11 nov 2025 - 12:19
    • Brummbär

      Posts: 678

      de hele discussie is ook niet over strafplekken, het gaat over de budgedcap.

      Maar het is toch niet heel moeilijk, gewoon FP2, aan het einde, effe paar boutjes los. Motor op standje burenruzie, en Poef. rookwolk. nieuwe moter erin.

      • + 2
      • 11 nov 2025 - 12:50
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.768

      Zat ik ook al aan te denken Brummbär, ze kunnen het in eigen hand houden.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 12:56
    • MLTG

      Posts: 1.127

      Op vrijdag gebruiken ze vaak alleen een andere motor. Dus moeten ze dat op FP3 doen en dat is dan weer met kwali lastig

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 13:18
    • SennaS

      Posts: 10.832

      volgens mij kan de fia ze veel achterhalen in loggins en er moet goed onderbouwd verhaal zijn.
      Anders heeft deze regel geen enkele zin.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:34
  • dutchiceman

    Posts: 5.481

    Tis toch heel simpel.
    Je krijgt 3 motoren per jaar.
    Heb je er meer nodig, wat voor reden dan ook, krijg je straf.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 12:48
  • AirJan

    Posts: 1.394

    Legendarische commentator, hahahaha. Omdat hij heeft lopen vloeken op tv toen Verstappen zijn eerste race won en kampioen werd?

    Ik geloof overigens niet dat McLaren bij een P7 en P8 in Las Vegas een motorwissel zou overwegen, de kans dat ze dan flink punten verliezen in het kampioenschap door de bijbehorende gridstraf is veel te hoog.

    • + 3
    • 11 nov 2025 - 12:53
  • nr 76

    Posts: 7.144

    Bij Verstappen is het natuurlijk helemaal geen issue, omdat Tsunoda, Lawson en Hadjar allemaal al met hun 5e motor rondreden, en Verstappen als enige Honda coureur nog met zijn 4e.
    Dat hij de penalty pakt na een mislukte kwalificatie om zo de schade beperkt te houden is natuurlijk logisch.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 13:24
    • SennaS

      Posts: 10.832

      Sterker nog, met een iets betere quali en zonder setup wijziging en nieuwe motor had Max waarschijnlijk geen podium gehaald.
      Dus een topkeuze en goed gegokt met die setup

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:37
  • schwantz34

    Posts: 41.339

    Huh, bij RBR boeken ze nieuwe motoren toch altijd gewoon af onder de categorie "onverwachte cateringkosten" of ben ik nu gek?

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 13:44
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.153

      Moet je even aan SennaS vragen , die weet je er heel veel meer over te vertellen.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 13:49
    • SennaS

      Posts: 10.832

      Yes, wat wil je weten over de boeven van RBR?

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:38
  • Knalpijp

    Posts: 2.190

    Die nieuwe motor van Max is nu al aan zijn einde na die inhaal race!! Zou zeggen nog een keer knallen met die motor in de kwali en dan weer een nieuwe motor erin.
    Succes verzekerd.

    • + 0
    • 11 nov 2025 - 13:59
  • Knalpijp

    Posts: 2.190

    Mol wat is dat een arrogante gozer, weet alles beter en kruipt Lammers bijna in zijn reet. Doornbos en van der Zande kunnen hem wel schieten. Motor GP denkt hij ook alles over te weten. Kamphus is niets voor niets vertrokken.

    • + 1
    • 11 nov 2025 - 14:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.768

      Lijkt het merendeel van de Maxfans wel.
      Zijn bijna allemaal van die reetkruipers en denken overal verstand van te hebben.

      • + 2
      • 11 nov 2025 - 15:12
    • SennaS

      Posts: 10.832

      haha

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:39
    • SennaS

      Posts: 10.832

      En dan zat die tandarts fanboy er niet eens bij.

      • + 0
      • 11 nov 2025 - 15:40

