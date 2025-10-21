Wolff flirt weer met Verstappen: "Max is geweldig!"

Max Verstappen lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur schreef afgelopen weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam, en is dichterbij de McLarens gekomen. Mercedes-teambaas Toto Wolff is opvallend positief, en stelt dat er geen enkele andere coureur dit kan doen.

Verstappen leek in de zomer nog kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri waren een klasse apart, en Red Bull leek af te glijden naar een plekje in het middenveld. Na de zomerstop leek het wel alsof Red Bull met een nieuwe auto aan de start was verschenen, en begon Verstappen aan een opmars.

Verschillen worden kleiner

Hij kwam als tweede over de streep in Zandvoort, maar wist daarna de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen. Een tweede plaats in Singapore hield hem daarna in de race, waarna hij afgelopen weekend dus ook wist te winnen in Austin. Verstappen staat nog steeds derde in het wereldkampioenschap en heeft 306 punten achter zijn naam staan. Hij staat vlak achter nummer twee Norris, die op 332 punten staat. Het kampioenschap wordt nog steeds aangevoerd door Piastri, die 346 punten heeft.

Lofuiting van Wolff

Mercedes-teambaas Toto Wolff was eerder al lovend over Verstappen, en stelde dat hij een psychologisch voordeel heeft ten opzichte van de McLarens. Even later ging hij bij de internationale media verder met zijn lofuitingen: "Max is geweldig. Ze hebben de auto helemaal omgebouwd en die auto is op dit moment het meest competitief. Hij scoort de belangrijke punten en hij is als coureur zo goed als het maar zijn kan. Niemand anders kan dit!"

Opvallend

Wolffs uitingen zijn opvallend. Mercedes werd in de zomer gezien als de mogelijke toekomstige werkgever van Verstappen, maar na de contractverlengingen van George Russell en Andrea Kimi Antonelli probeerde hij die verhalen weer de kop in te drukken.