Wolff kiest kant in titelstrijd: "Verstappen heef het psychologisch voordeel"

Max Verstappen verkleinde afgelopen weekend in Austin zijn achterstand op de concurrentie van McLaren. Hij lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de titel, en McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staan onder enorme druk. Volgens Toto Wolff heeft Verstappen het psychologische voordeel.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Piastri en Norris waren een klasse apart, en ze werden voor de zomerstop slechts drie keer verslagen. Verstappen had in de zomer geen vertrouwen meer in succes, en leek de witte vlag te zwaaien. Na de zomerstop wist hij echter drie races te winnen, en staat hij door zijn succesvolle weekend in Austin nog maar 40 punten achter op WK-leider Piastri.

Hoe kijkt Wolff ernaar?

Mercedes-teambaas Toto Wolff bekijkt de titelstrijd van een afstandje. De Oostenrijker deelde zijn kijk op de titelstrijd met de internationale media: "Ik heb zelf in een vergelijkbare situatie gezeten, met twee coureurs die om het wereldkampioenschap vochten, terwijl er dreiging kwam van een derde coureur van buitenaf. In ons geval waren dat Max Verstappen en Sebastian Vettel."

Maakt Verstappen echt kans?

Wolff wordt dan ook gevraagd hoe hoog hij de kansen van Verstappen inschat: "De underdog heeft altijd een klein psychologisch voordeel, omdat zijn kansen mathematisch gezien wat kleiner zijn. De cijfers spreken niet echt in het voordeel van Max. Ik heb het al eerder berekend: het ligt ergens rond de 19 tot 21 procent. Ik kan je het exacte getal later wel geven!"

'Het kan snel veranderen'

Volgens de Oostenrijker is het wel zo dat de situatie snel kan veranderen: "Eén uitvalbeurt kan de boel helemaal veranderen. En dat heeft invloed op het rijden zelf: hoe agressief kun en wil je nog zijn bij een inhaalactie? Je zag het bij Norris. Uiteindelijk haalde hij Leclerc in, maar het was op sommige momenten lastig voor hem om te beslissen of hij zijn neus ertussen moest steken of niet."