Marko prijst felle Leclerc: "Ik stuur hem wat Red Bull op!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op zijn naam. De Nederlander wist simpel weg te rijden bij zijn rivalen Charles Leclerc en Lando Norris. De Monegask wist Norris lang op te houden, en daar is Red Bull-adviseur Helmut Marko hem heel erg dankbaar voor.

Verstappen had een goede start, en wist de leiding te behouden bij de start. Leclerc startte de race op de zachte band en schoot als een raket naar voren. De Monegask verschalkte Norris en waagde een poging bij Verstappen. De Red Bull-coureur verdedigde zijn positie, waarna Leclerc zich focuste op het verdedigen van zijn positie. Dit lukte hem aardig, en pas in de 21ste ronde wist Norris hem te passeren. Verstappen had hierdoor een grote voorsprong opgebouwd, en behield de leiding na de pitstops.

Marko is dankbaar

Norris was op sommige momenten net zo snel als Verstappen, maar kon dus niet met hem vechten. Red Bull-adviseur Helmut Marko is Leclerc dan ook dankbaar, zo lachte hij in gesprek met de internationale media: "Ik zou Leclerc eigenlijk een paar traytjes Red Bull moeten toesturen! Het was heel waardevol dat we niet direct onder druk werden gezet. Toch hadden we vandaag de snelheid, ook als Lando meteen achter ons had gezeten."

Verschil kleiner geworden

Marko is over het algemeen heel erg tevreden met de prestatie van Verstappen, en stelt dat ze het gat nu hebben verkleind: "Er bestaan nu geen echte McLaren- of Mercedes-circuits meer. Het verschil in de bochten bedraagt hooguit een duizendste."

Is Red Bull nu het beste team?

McLaren-teambaas Andrea Stella baalde van de huidige vorm van zijn team, en stelde ook dat Red Bull nu het snelste team is. Marko wil daar nog niet in mee gaan, zo stelde hij met een grote knipoog: "Nee, daar ben ik het niet mee eens. Wij hebben wel de snelste coureur!"