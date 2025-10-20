Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Het team van Red Bull Racing ontving vannacht een zware boete voor een opvallend incident op de grid. Een teammedewerker bleef te lang hangen, terwijl de marshalls het hek al aan het sluiten waren. Nu blijkt dat Red Bull waarschijnlijk een trucje uithaalde om Lando Norris dwars te zitten.

Red Bull kende een zeer sterk weekend in Austin. Max Verstappen wist zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen, en hierdoor kon hij weer flink inlopen op de concurrentie van McLaren. Het feit dat Red Bull zich na afloop bij de stewards moest melden, was opvallend. Een medewerker had de instructies van de marshalls niet opgevolgd, en dat leverde het team een boete van 50.000 euro op, waarvan 25.000 voorwaardelijk.

Wat was er echt aan de hand?

Red Bull stelde bij de stewards dat de teammedewerker niet doorhad dat de marshalls het hek aan het sluiten waren. Nu blijkt dat de vork toch iets anders in de steel steekt. McLaren plaatst namelijk altijd een stuk tape op de gridmuur, zodat Lando Norris precies weet wat de ideale plek is om stil te staan voor de start. Norris startte in Austin als tweede, en stond dus op de eerste startrij naast Verstappen.

Red Bull zit McLaren dwars

Bij Red Bull hebben ze doorgekregen dat McLaren dit trucje uitvoert, en volgens The Race probeerden ze de concurrent te hinderen. Het medium schrijft dat de Red Bull-medewerker zich richtte op de pitmuur, en daar aan het stuk tape zat. Hij negeerde de mensen die hem tegen probeerden te houden. Op beeldmateriaal zou het lastig te zien zijn, maar volgens The Race bestaat er geen twijfel: Red Bull probeerde het stuk tape van de pitmuur te trekken.

Geen nieuwe truc

Volgens The Race is dit geen nieuwe truc, en probeerde Red Bull in eerdere races ook al het tape van de muur te trekken. McLaren zou als reactie hierop de tactiek hebben veranderd, om het lastiger te maken om het stuk tape te verwijderen.

Over het plakken van een stuk tape op de pitmuur bestaan verder geen regels. Het is dus niet zo dat McLaren hier iets illegaals doet, net als dat het is toegestaan het stuk tape van de muur te trekken.