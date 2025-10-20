user icon
Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op
  Gepubliceerd op 20 okt 2025 09:24
  31
  Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing ontving vannacht een zware boete voor een opvallend incident op de grid. Een teammedewerker bleef te lang hangen, terwijl de marshalls het hek al aan het sluiten waren. Nu blijkt dat Red Bull waarschijnlijk een trucje uithaalde om Lando Norris dwars te zitten.

Red Bull kende een zeer sterk weekend in Austin. Max Verstappen wist zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen, en hierdoor kon hij weer flink inlopen op de concurrentie van McLaren. Het feit dat Red Bull zich na afloop bij de stewards moest melden, was opvallend. Een medewerker had de instructies van de marshalls niet opgevolgd, en dat leverde het team een boete van 50.000 euro op, waarvan 25.000 voorwaardelijk.

Wat was er echt aan de hand?

Red Bull stelde bij de stewards dat de teammedewerker niet doorhad dat de marshalls het hek aan het sluiten waren. Nu blijkt dat de vork toch iets anders in de steel steekt. McLaren plaatst namelijk altijd een stuk tape op de gridmuur, zodat Lando Norris precies weet wat de ideale plek is om stil te staan voor de start. Norris startte in Austin als tweede, en stond dus op de eerste startrij naast Verstappen.

Red Bull zit McLaren dwars

Bij Red Bull hebben ze doorgekregen dat McLaren dit trucje uitvoert, en volgens The Race probeerden ze de concurrent te hinderen. Het medium schrijft dat de Red Bull-medewerker zich richtte op de pitmuur, en daar aan het stuk tape zat. Hij negeerde de mensen die hem tegen probeerden te houden. Op beeldmateriaal zou het lastig te zien zijn, maar volgens The Race bestaat er geen twijfel: Red Bull probeerde het stuk tape van de pitmuur te trekken.

Geen nieuwe truc

Volgens The Race is dit geen nieuwe truc, en probeerde Red Bull in eerdere races ook al het tape van de muur te trekken. McLaren zou als reactie hierop de tactiek hebben veranderd, om het lastiger te maken om het stuk tape te verwijderen.

Over het plakken van een stuk tape op de pitmuur bestaan verder geen regels. Het is dus niet zo dat McLaren hier iets illegaals doet, net als dat het is toegestaan het stuk tape van de muur te trekken.

Posts: 10.309

Als Red Bull het slim doet plakken ze hetzelfde tape op een andere plek

  • 11
  • 20 okt 2025 - 09:37
F1 Nieuws Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (31)

  • Hemex

    Posts: 1.348

    Dat begrijp ik niet echt. Er staat al een dikke gele streep op het asfalt, dus waar is dat stukje tape voor nodig?
    Of Lando is heel erg bijziend, dat kan natuurlijk ook.

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 09:27
    • Paulie

      Posts: 4.741

      vanuit de lage zitpositie in een F1 wagen is het erg lastig zichtbaar die gele streep op het asfalt, vandaar die extra marker, Lando is niet de enige die weleens in de fout ging bij het positioneren op de startgrid

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 09:30
    • Hemex

      Posts: 1.348

      Ja, dat weet ik wel, maar een stukje tape op meters afstand van je voorwiel is niet echt nauwkeuriger dan die streep of het asfalt. Een couruer kan zijn auto in principe heel nauwkeurig plaatsen, maar dan moet je wel goed opletten. Soms ben je met andere dingen bezig, dus het gaat inderdaad wel eens mis. Of tape daarbij helpt betwijfel ik, maar ik kan het mis hebben.
      Maar mijn commentaar was een klein beetje ironisch bedoeld.

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 09:39
    • Larry Perkins

      Posts: 60.798

      Volgende keer gewoon een plantenbak naast de gele streep plaatsen, of nog beter, een ouwerwetse pitspoes, of een ouwerwetse pitspoes in een plantenbak...

      • + 3
      • 20 okt 2025 - 09:48
    • Hemex

      Posts: 1.348

      Vind maar eens een ouderwetse pitspoes in een plantenbak in Mexico

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 09:51
    • AUDI_F1

      Posts: 3.360

      Als het niet verboden is dan zou ik op het laatste moment ook wat extra tape plakken.. dan weet Norris niet meer welke hij moet hebben.

      • + 3
      • 20 okt 2025 - 09:51
    • Regenrace

      Posts: 2.030

      Tape!. Tjonge jonge jonge - wat een briljante geesten lopen daar toch rond. Al maanden geleden (nadat Norris eens verkeerd in het vak stond opgesteld) opperde ik al: zet een krijtstreep. Dan had je die Red Bull medewerker nu kunnen zien boenen.

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 10:03
    • Larry Perkins

      Posts: 60.798

      Je hoeft ook geen ouwerwetse pitspoes in een plantenbak in Mexico te vinden @Hemex, je zet gewoon een plantenbak op de grid en huurt vervolgens een wulpse Mexicaanse in als pitspoes...

      (ik denk graag in oplossingen)

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:04
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.580

      Zet gewoon Natte Nel senior gebukt zonder slipje voor de wagen van Lando.....dan stop je wel hoor, neem dat maar van mij aan.

      Van jarenlang klanten in die muts ontvangen te hebben lijkt die moes wel op 'n ouw elastiek.... helemaal uitgezakt.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:14
    • Paulie

      Posts: 4.741

      @ouw of Lando geeft gas bij, denkt dat ie de tunnel van monaco in rijdt

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:21
  • Reflex

    Posts: 699

    Zoals ook in het andere bericht geplaatst is dit erg onsportief. Wanneer de FIA deze tape goed heeft gekeurd dan laat je die zitten. Zo wil Max niet winnen.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 09:37
    • nr 76

      Posts: 7.063

      De FIA heeft niks goedgekeurd. Je mag tape plakken, en je mag tape weghalen.

      • + 8
      • 20 okt 2025 - 09:44
    • NicoS

      Posts: 19.490

      Dit zijn van die spelletjes die gespeeld worden, Max zal de race niet winnen omdat er een stukje tape wordt weggehaald, dat is natuurlijk onzin.
      Net als dat in de pitsstraat pionnetjes worden neergezet om de concurrent net iets te hinderen, is allemaal onderdeel van het spelletje. Als McLaren slim is, dan gebruiken ze voortaan een spuitbus….
      Maar denk niet dat RBR nog een keer het risico neemt op zo’n boete, dus zal het niet meer gebeuren.
      Niemand deed iets wat niet mag, maar dan moet je wel zorgen dat je tijdig van het circuit af bent, beetje stom…..

      • + 5
      • 20 okt 2025 - 09:54
    • Reflex

      Posts: 699

      Ik vind het een vuil spelletje. Ik heb geen enkel respect voor dit soort acties. Dit is het bewust saboteren van een tegenstander. Iedereen weet maar al te goed dat het plakken van deze tape is toegestaan en wat de reden is voor deze tape. Als je zo een kampioenschap moet winnen dan hoeft het voor mij niet. Begrijp mij niet verkeerd, ik ben fan van Max maar dit gaat voor mij te ver.

      Iedereen staat vrij hier een andere mening in te vormen uiteraard.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:25
    • arone

      Posts: 1.144

      Gelukkig maakt het niks uit wat jij vindt!

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 10:29
  • MustFeed

    Posts: 10.309

    Als Red Bull het slim doet plakken ze hetzelfde tape op een andere plek

    • + 10
    • 20 okt 2025 - 09:37
    • Hemex

      Posts: 1.348

      Goed idee. Of een flink lang stuk tape er dwars overheen plakken.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:42
    • Larry Perkins

      Posts: 60.798

      Of een sticker eronder plakken met daarop geschreven: "Dit is geen tape!"

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 09:50
    • Paulie

      Posts: 4.741

      of je schoonmoeder met dr dikke reet voor dat stuk tape parkeren

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:56
    • Trelas

      Posts: 1.095

      Of leggen ze een bananenschil neer!

      /S

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:15
    • Skoda F1

      Posts: 432

      Of een handje punaises strooien op lando's start plek .

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 10:23
  • KiekisNL

    Posts: 2.147

    Gewoon een stuk tape in de kleur van de pitmuur eroverheen plakken 🤣.

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 09:40
  • DutchTifosi

    Posts: 2.764

    Zullen we het volgende afspreken voor Mexico? Max, Piastri en Norris rijden elkaar van de baan. Beide McLaren's kunnen niet verder en Max wordt 5e ofzo en beide Ferrari's pakken 1 en 2.

    Deal?

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 09:54
    • NicoS

      Posts: 19.490

      Met wie wil je dit afspreken?….

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 09:57
    • Lulham

      Posts: 503

      En waarom zouden we dat willen afspreken?

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 10:15
    • Larry Perkins

      Posts: 60.798

      @DutchTifosi, Max wordt minimaal derde en ik krijg de jonge versie van Claudia Cardinale als 'troostmeisje', dan hebben we een deal.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 10:16
  • red slow

    Posts: 3.246

    Volgende keer een poster erover plakken van Verstappen of redbull. Beetje plagen zullen we maar zeggen:

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 10:09
  • GetInThereLewis

    Posts: 998

    You can’t park there mate.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 10:11
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.909

    Kinderachtig van RB.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 10:28
  • LEPPIE

    Posts: 111

    Zal me allemaal aan me tape roesten

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 10:45
  • mordor

    Posts: 2.058

    Als je al weet waar ongeveer de tape wordt geplakt, dan spuit of smeer je dat in met vette substantie. Dan nog eens kijken of het wil plakken

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 10:50

