Red Bull ontvangt torenhoge boete voor domme fout in Austin

  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 08:48
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing moest gisteravond vrezen voor een flinke straf na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Voorafgaand aan de race had een teammedewerker een fout gemaakt, en dat leverde Red Bull een tripje naar de stewards op. Daar ontvingen ze een torenhoge boete.

Red Bull kende een zeer succesvol raceweekend op het Circuit of the Americas in Austin. Max Verstappen kuste de titeldroom wakker door zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen. Hij scoorde het maximale aantal punten, en veel mensen schrokken zich dan ook een hoedje toen de stewards een onderzoek openden naar Red Bull.

Daar bleek dat een teamlid de grid had betreden tijdens de formatieronde. Uit het document van de FIA blijkt dat een teamlid van Red Bull door het gat bij de pitmuur was gelopen, terwijl een marshall daar net bezig was om het hek te sluiten. De marshall probeerde het Red Bull-teamlid duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling was, maar er werd niet geluisterd.

Medewerker lette niet goed op

Bij de stewards liet een vertegenwoordiger van Red Bull weten dat het desbetreffende teamlid niet doorhad dat het hek werd gesloten en dat de marshall naar hem gebaarde. De stewards accepteerden die uitleg, maar stellen ook dat elk persoon bij het team moet weten dat het betreden van de grid op dit moment verboden is. Het maakt voor hen dus niet uit dat de Red Bull-medewerker niet doorhad wat er aan de hand was. Ze hebben dan ook besloten om een zware straf uit te delen.

Megaboete voor Red Bull

Het team van Red Bull Racing ontvangt een flinke boete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. Als het team dit seizoen eenzelfde soort overtreding maakt, dan moeten ze alsnog het hele bedrag gaan overmaken naar de FIA. Het was een smetje op een verder sterk weekend.

Pietje Bell

Posts: 31.539

Zet dan ook ff het hele verhaal er goed in joh. 😜

Mclaren had de tape niet op de grond maar tegen de muur geplakt en
ze hadden daar helemaal geen toestemming voor gevraagd bij de FIA,
want dat is niet nodig, het mag gewoon en het weer verwijderen door
een ander mag ook gewoon. Zie foto

The... [Lees verder]

  • 3
  • 20 okt 2025 - 09:20
Reacties (10)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 400

    Wat een overdreven beslissing weer van die malafide FiA...

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 08:56
  • Rimmer

    Posts: 12.900

    Zet ff het hele verhaal er in joh.
    De medewerker wist heel goed dat het niet mocht maar, niet voor het eerst dit jaar, besloten ze nog ff snel de tape weg te halen die McLaren op de grond had geplakt zodat Lando zijn auto goed kon positioneren.
    McLaren heeft daar begin dit jaar toestemming voor gevraagd aan de FIA en ook ontvangen.
    Dat RBR keer op keer die tape wegtrekt is klieren en ook onsportief.
    Dit keer lukte dat alleen niet op tijd en 50K boete is het gevolg. Domme actie en onnodig. Het zorgt voor slechte karma en ik hoop dat ze die monteur een korting op zijn salaris hebben gegeven. Zo hoeft Max niet te winnen. Speel gewoon eerlijk en doe normaal.

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 08:58
    • Pietje Bell

      Posts: 31.539

      Zet dan ook ff het hele verhaal er goed in joh. 😜

      Mclaren had de tape niet op de grond maar tegen de muur geplakt en
      ze hadden daar helemaal geen toestemming voor gevraagd bij de FIA,
      want dat is niet nodig, het mag gewoon en het weer verwijderen door
      een ander mag ook gewoon. Zie foto

      There is nothing in the regulations to prevent teams from placing markers in this way – equally, there is nothing to stop other competitors removing them, hence this aspect of the Red Bull team member's behaviour did not form part of the official documentation. The offence was "Failure to follow the instructions of relevant officials", in this case the marshals who were attempting to close the gate leading to the grid.

      https://postimg.cc/5YRvTRjv

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 09:20
    • nr 76

      Posts: 7.062

      Dat van die toestemming heb ik nergens gezien, maar hwt is inderdaad zo, dat er een aantal coureurs is dat tape op de pitwall plakt, als referentie voor de start.
      Lewis schijnt dat ook te doen.
      RedBull is het hele seizoen al bezig de tape van Norris weg te halen, of te verplaatsen. Daarom heeft mcLaren deze keer betere tape gebruikt, die niet makkelijk loskomt.

      Het is niet verboden om het te plakken, en niet verboden om het weg te halen. Kinderachtig is het wel, niveautje veters van je tegenstander aan elkaar knopen voor een hardloopwedstrijd.

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 09:22
  • Regenrace

    Posts: 2.029

    Zo'n teamlid schorsen voor 1 of 2 races ligt meer in de lijn der redelijkheid. Maar ja, dan verdient de FIA er niets aan, en dat kan niet de bedoeling zijn.

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 09:00
    • Larry Perkins

      Posts: 60.794

      Dat teamlid heeft vast van het team opdracht gekregen om dat stuk tape te verwijderen @Regenrace, dat maakt de teamstraf wel weer logisch...

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:16
    • Paulie

      Posts: 4.738

      dat tape verhaal is helemaal nieuw voor mij, opmerkelijk dat op F1 niveau dergelijke kinderachtige pesterijen gebeuren, karma is a b..tch met deze boete

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:19
    • Rimmer

      Posts: 12.900

      Volgens mij kan de FIA alleen een rijder schorsen (na strenge regels over strafpunten) of een team diskwalificeren.
      Beide opties zijn hier niet mogelijk. Dus een boete. Maar het is gewoon kinderachtig en uiteindelijk ook gewoon stom. Na de formatie ronde mag niemand niet meer de baan op, ook niet om ff onschuldig te klieren zoals de RBR monteur deed. Beetje klieren over en weer is natuurlijk prima maar niet zo. Boete is terecht en de volgende keer is het een ton.
      Kan Mohammed weer lekker uit eten met Zak en Horner op kosten van Mekies.

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:20
    • Larry Perkins

      Posts: 60.794

      Die tape is van topkwaliteit, ik gebruik het ook als mijn schoonmoeder weer eens vanuit de schuur zit te krijsen...

      • + 0
      • 20 okt 2025 - 09:38
  • Avb1

    Posts: 229

    Fout? Dit is om in de hoofden van McLaren te komen dus dit is Goed

    • + 1
    • 20 okt 2025 - 09:42

