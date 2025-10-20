Red Bull ontvangt torenhoge boete voor domme fout in Austin

Het team van Red Bull Racing moest gisteravond vrezen voor een flinke straf na de Grand Prix van de Verenigde Staten. Voorafgaand aan de race had een teammedewerker een fout gemaakt, en dat leverde Red Bull een tripje naar de stewards op. Daar ontvingen ze een torenhoge boete.

Red Bull kende een zeer succesvol raceweekend op het Circuit of the Americas in Austin. Max Verstappen kuste de titeldroom wakker door zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen. Hij scoorde het maximale aantal punten, en veel mensen schrokken zich dan ook een hoedje toen de stewards een onderzoek openden naar Red Bull.

Daar bleek dat een teamlid de grid had betreden tijdens de formatieronde. Uit het document van de FIA blijkt dat een teamlid van Red Bull door het gat bij de pitmuur was gelopen, terwijl een marshall daar net bezig was om het hek te sluiten. De marshall probeerde het Red Bull-teamlid duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling was, maar er werd niet geluisterd.

Medewerker lette niet goed op

Bij de stewards liet een vertegenwoordiger van Red Bull weten dat het desbetreffende teamlid niet doorhad dat het hek werd gesloten en dat de marshall naar hem gebaarde. De stewards accepteerden die uitleg, maar stellen ook dat elk persoon bij het team moet weten dat het betreden van de grid op dit moment verboden is. Het maakt voor hen dus niet uit dat de Red Bull-medewerker niet doorhad wat er aan de hand was. Ze hebben dan ook besloten om een zware straf uit te delen.

Megaboete voor Red Bull

Het team van Red Bull Racing ontvangt een flinke boete van 50.000 euro, waarvan 25.000 euro voorwaardelijk. Als het team dit seizoen eenzelfde soort overtreding maakt, dan moeten ze alsnog het hele bedrag gaan overmaken naar de FIA. Het was een smetje op een verder sterk weekend.