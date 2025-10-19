Marko geeft belangrijke update over Red Bull-toekomst Tsunoda

Alle aandacht ging na afloop van de kwalificatie in Austin uit naar Max Verstappen. De Red Bull-coureur noteerde de snelste tijd, en gaat in de race vandaag verder met zijn jacht op de McLarens. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda had weer geen goede dag, en Helmut Marko geeft een update over zijn toekomst.

Verstappen liet op de zaterdag in Austin zien dat Red Bull weer helemaal terug is in de strijd om de zeges. Hij schreef eerst de sprintrace op zijn naam, en wist later op de dag ook de pole position te pakken. Tijdens de kwalificatie kon hij niet rekenen op steun van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, want de Japanner was in Q2 al afgevallen. Hij kwam niet verder dan de dertiende tijd, en hij staat nu weer vol onder druk.

De kans is immers klein dat Tsunoda volgend jaar in de Formule 1 rijdt voor Red Bull. Volgens de geruchten vecht hij met Liam Lawson om het tweede zitje bij Racing Bulls voor 2026. Opvallend genoeg reed Lawson Tsunoda in de weg in de kwalificatie in Austin.

Marko blijft geheimzinnig

De toekomst van Tsunoda blijft voorlopig nog een mysterie. Red Bull-adviseur Helmut Marko werd na afloop van de kwalificatie op het Circuit of the Americas door Sky Sports gevraagd naar de toekomstplannen van Tsunoda: "We hebben gezegd dat we een keuze gaan maken na Mexico. Dus alsjeblieft, laat ons onze gesprekken voeren, en dan spreken we elkaar weer. We laten het jullie dan weten!"

Hadjar nadert

De kans is groot dat Tsunoda wordt opgevolgd door Isack Hadjar, die dit seizoen aardige dingen laat zien in dienst van Red Bulls zusterteam Racing Bulls. In Austin heeft de Fransman het echter zwaar, en hij ging de fout in in de kwalificatie. Hij crashte in de eerste minuten van de sessie, en zal de race vanuit het achterveld starten.