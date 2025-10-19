user icon
Marko geeft belangrijke update over Red Bull-toekomst Tsunoda

Marko geeft belangrijke update over Red Bull-toekomst Tsunoda
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 14:47
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Alle aandacht ging na afloop van de kwalificatie in Austin uit naar Max Verstappen. De Red Bull-coureur noteerde de snelste tijd, en gaat in de race vandaag verder met zijn jacht op de McLarens. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda had weer geen goede dag, en Helmut Marko geeft een update over zijn toekomst.

Verstappen liet op de zaterdag in Austin zien dat Red Bull weer helemaal terug is in de strijd om de zeges. Hij schreef eerst de sprintrace op zijn naam, en wist later op de dag ook de pole position te pakken. Tijdens de kwalificatie kon hij niet rekenen op steun van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, want de Japanner was in Q2 al afgevallen. Hij kwam niet verder dan de dertiende tijd, en hij staat nu weer vol onder druk.

De kans is immers klein dat Tsunoda volgend jaar in de Formule 1 rijdt voor Red Bull. Volgens de geruchten vecht hij met Liam Lawson om het tweede zitje bij Racing Bulls voor 2026. Opvallend genoeg reed Lawson Tsunoda in de weg in de kwalificatie in Austin.

Marko blijft geheimzinnig

De toekomst van Tsunoda blijft voorlopig nog een mysterie. Red Bull-adviseur Helmut Marko werd na afloop van de kwalificatie op het Circuit of the Americas door Sky Sports gevraagd naar de toekomstplannen van Tsunoda: "We hebben gezegd dat we een keuze gaan maken na Mexico. Dus alsjeblieft, laat ons onze gesprekken voeren, en dan spreken we elkaar weer. We laten het jullie dan weten!"

Hadjar nadert

De kans is groot dat Tsunoda wordt opgevolgd door Isack Hadjar, die dit seizoen aardige dingen laat zien in dienst van Red Bulls zusterteam Racing Bulls. In Austin heeft de Fransman het echter zwaar, en hij ging de fout in in de kwalificatie. Hij crashte in de eerste minuten van de sessie, en zal de race vanuit het achterveld starten.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.579

De grote toekomst-update van Yuki is......nog onbekend dus.
Duidelijk!

  • 2
  • 19 okt 2025 - 14:59
F1 Nieuws Helmut Marko Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.579

    De grote toekomst-update van Yuki is......nog onbekend dus.
    Duidelijk!

    • + 2
    • 19 okt 2025 - 14:59
  • John6

    Posts: 11.156

    Ik zou toch Yuki in de Racing Bulls zetten voor 2026, hij is beter dan Liam, ik neem aan dat Marko Hadjar naast Max zal zetten, of dat nou alles is valt ook nog te betwijfelen.

    Ik ben bang dat ze Yuki eruit gooien want Honda stopt ook eind dit Seizoen bij Red Bull, beste is gewoon een ervaren rijder naast Max, Carlos of haal Albon terug ofzo iets.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 15:13
    • Larry Perkins

      Posts: 60.763

      Nico Rosberg is pas veertig jaar...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 15:32
    • Golf-GTI

      Posts: 1.533

      Mick Schumacher 🤭

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 15:41
    • Hemex

      Posts: 1.344

      Mick Schumacher is pas 26 jaar...

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 16:15
    • Avb1

      Posts: 220

      Hij is niet beter dan Liam

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 17:26
  • Kampsie

    Posts: 1.521

    Ik zou Yuki gewoon even houden, compleet andere auto volgend jaar. Ze kunnen na een paar races gewoon wisselen zoals ze dit jaar ook deden. Hadjar moet nog even rijpen en Lawson twijfel ik over.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 15:28
    • Pietje Bell

      Posts: 31.531

      Je weet dat ik het met jou eens ben. Helaas is Hadjar dit weekend alwéér meerdere malen in de RBR hospitality te zien geweest.
      Waarom? Liam was daar ook niet, dus wat moet Hadjar daar steeds?
      Leuk voor Yuki!

      www.instagram.com/p/DP_Z5k4jhMz/

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 15:47
    • HarryLam

      Posts: 4.934

      Werkelijk......als zoiets al gezien wordt als een signaal......, kan toch zijn dat hij de eewige pasta van zijn eigen team ff zat is.
      Ik zou de hele dag bij Ferrari zitten voor de italiaanse koffie......

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 16:45
    • Pietje Bell

      Posts: 31.531

      Eeuwige pasta @Harry?! Weet je niet dat ze bij dat team heel veel Japans eten klaarmaken? Hadjar is gek op Japans eten.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 17:11
  • Skoda F1

    Posts: 431

    Yuki moet lekker met Honda mee gaan! Veel slechter dan Alonso zal hij het niet doen En lance wou toch al stoppen.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 15:52
  • hupholland

    Posts: 9.305

    doe maar zo laat mogelijk, er zijn nu ff andere prioriteiten en er is rust in het team.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 15:55

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

