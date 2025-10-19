Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Max Verstappen kent tot nu toe een droomweekend in Austin. Na zijn zege in de sprintrace pakte hij ook de pole position in de kwalificatie. Helmut Marko is heel erg tevreden, maar vindt wel dat de FIA moet gaan ingrijpen om problemen te voorkomen.

Verstappen had in de kwalificatie op het Circuit of the Americas genoeg aan één run om de pole position te pakken. De Nederlander wilde wel een tweede run rijden, maar hij kwam te laat bij de lijn waardoor hij geen tijd kon neerzetten. Het maakte uiteindelijk niet uit, want niemand kon aan zijn tijd tippen. Toch zorgde het wel voor vraagtekens, want wat ging er precies mis?

'De FIA moet ingrijpen!'

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop van de sessie in ieder geval een tevreden man. De Oostenrijker gaf tekst en uitleg bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben ons stap voor stap verbeterd. Aan het einde hebben we met nieuwe banden geen tweede ronde meer kunnen rijden, omdat het allemaal zo traag ging bij onze voorgangers. Er waren drie tot vier auto's die daar aan het treuzelen waren. Ik denk dat de FIA er echt iets aan moet doen. Als de sessie zo kort is, dan moeten ze de coureurs aansporen om sneller te gaan rijden."

Red Bull grijpt in

Uiteindelijk maakte het allemaal niet uit, Verstappen had de pole position te pakken. Marko kon dan ook lachen: "Maar goed, het was goed genoeg voor pole! En welke veranderingen we ook aan de auto hebben doorgevoerd, het heeft voor ons gewerkt. De auto ligt nu beter dan tijdens de sprintrace, dus we zijn optimistischer gestemd voor de Grand Prix."

In de sprintrace had Verstappen last van wat balansproblemen, maar wist hij de koppositie te behouden. Hij deelt vandaag de eerste startrij met McLaren-coureur Lando Norris, die de aanval zal openen.