user icon
icon

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 08:11
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kent tot nu toe een droomweekend in Austin. Na zijn zege in de sprintrace pakte hij ook de pole position in de kwalificatie. Helmut Marko is heel erg tevreden, maar vindt wel dat de FIA moet gaan ingrijpen om problemen te voorkomen.

Verstappen had in de kwalificatie op het Circuit of the Americas genoeg aan één run om de pole position te pakken. De Nederlander wilde wel een tweede run rijden, maar hij kwam te laat bij de lijn waardoor hij geen tijd kon neerzetten. Het maakte uiteindelijk niet uit, want niemand kon aan zijn tijd tippen. Toch zorgde het wel voor vraagtekens, want wat ging er precies mis?

Meer over FIA Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

16 okt
 Koelvest faalt: FIA onder vuur na overhitting Antonelli

Koelvest faalt: FIA onder vuur na overhitting Antonelli

18 okt

'De FIA moet ingrijpen!'

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop van de sessie in ieder geval een tevreden man. De Oostenrijker gaf tekst en uitleg bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben ons stap voor stap verbeterd. Aan het einde hebben we met nieuwe banden geen tweede ronde meer kunnen rijden, omdat het allemaal zo traag ging bij onze voorgangers. Er waren drie tot vier auto's die daar aan het treuzelen waren. Ik denk dat de FIA er echt iets aan moet doen. Als de sessie zo kort is, dan moeten ze de coureurs aansporen om sneller te gaan rijden."

Red Bull grijpt in

Uiteindelijk maakte het allemaal niet uit, Verstappen had de pole position te pakken. Marko kon dan ook lachen: "Maar goed, het was goed genoeg voor pole! En welke veranderingen we ook aan de auto hebben doorgevoerd, het heeft voor ons gewerkt. De auto ligt nu beter dan tijdens de sprintrace, dus we zijn optimistischer gestemd voor de Grand Prix."

In de sprintrace had Verstappen last van wat balansproblemen, maar wist hij de koppositie te behouden. Hij deelt vandaag de eerste startrij met McLaren-coureur Lando Norris, die de aanval zal openen.

De Vogel is Geland

Posts: 589

Je moet een pitstraat uit kunnen rijden als de lichten op groen staan. Deze filevorming begint een kermisattractie te worden.

  • 18
  • 19 okt 2025 - 09:42
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 2.879

    Marko is op zijn tenen getrapt omdat het in hun nadeel was, ze hebben er zelf voor gekozen om pas laat naar buiten te rijden. En ja dat telt ook voor andere teams als ze in die situatie komen.

    • + 5
    • 19 okt 2025 - 08:42
    • De Vogel is Geland

      Posts: 589

      Je moet een pitstraat uit kunnen rijden als de lichten op groen staan. Deze filevorming begint een kermisattractie te worden.

      • + 18
      • 19 okt 2025 - 09:42
    • gridiron

      Posts: 2.879

      En aan die file vorming zijn alle teams schuldig aan.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:35
    • Knookie.nl

      Posts: 1.010

      Niks kermisattractie.

      Als ik te laat op een afspraak kom, kan ik niet de auto’s in de file de schuld geven…..ik ben gewoon te laat vertrokken.

      RedBull heeft risico genomen en Verstappen te laat laten vertrekken. Dan is het systeem niet fout, jij bent fout.

      • + 1
      • 19 okt 2025 - 11:42
    • monzaron

      Posts: 621

      Jij hebt zeker de hoofdtitel gelezen, maar niet zijn reactie op tv gezien. Verhaal wordt wederom hier omgezet tot een clickbite voor de ‘negatives’. Die leveren meer clicks op dan de positives. Ik heb genoten van zijn interview op tv, en zag oo welke toon het het vertekde.😀

      • + 5
      • 19 okt 2025 - 11:53
  • John6

    Posts: 11.154

    Lando gaat in de aanval, hij zal wel netjes achter Max aansluiten, ik neem aan dat hij goed om zich heen kijkt bij de eerste bocht.

    Het was niet zijn schuld, maar heel weekend geen punten dat zal hij ook niet willen.

    • + 5
    • 19 okt 2025 - 09:08
    • Need5Speed

      Posts: 3.249

      Schuld is een groot woord maar hij schiep wel de situatie. Hij had een matige start en probeerde dat te compenseren door extra diep in de eerste bocht te gaan zodat Piastri er niet buitenom langs kon.

      Als Norris de bocht normaal genomen had was Piastri er waarschijnlijk wel langs gekomen, maar hadden ze allebei achter Max gereden. Het ging allemaal om 1 of 2 puntjes. In plaats daarvan vecht hij met zijn teammaat en gaan ze er allebei af.

      Ik weet niet welke maatregelen er zijn afgesproken met Norris na Singapore, maar 'druk je teammaat niet van de baan' was het blijkbaar niet.

      • + 8
      • 19 okt 2025 - 09:42
    • John6

      Posts: 11.154

      Ik heb eigenlijk niemand erover gehoord dat Lando hier iets aan kon doen, het blijft racen, als ik iemand zou moeten aanwijzen is het Oscar, maar er is naar gekeken en geen straffen en dat is alleen maar goed.

      • + 5
      • 19 okt 2025 - 11:44
  • Knalpijp

    Posts: 2.142

    Lijkt wel Disneyland.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 12:26

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar