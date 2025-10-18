FIA-stewards grijpen in: Zware gridstraf voor Stroll na oliedomme crash

Lance Stroll zorgde er in Austin voor dat de sprintrace achter de Safety Car werd afgevlagd. De Canadese Aston Martin-coureur schakelde met een overmoedige actie Esteban Ocon uit, en ontvangt daarvoor een zeer zware straf van de stewards. Stroll zal morgen naar achteren worden geplaatst op de grid.

De sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin was één groot spektakelstuk. Bij de start ging het al mis en raakten McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris elkaar, ook Nico Hülkenberg en Fernando Alonso raakten betrokken bij dit moment. Na een lange Safety Car leek alles weer goed te gaan, totdat Stroll iets te ambitieus was in een duel met de Haas van Esteban Ocon.

Stroll probeerde de Fransman in te halen in bocht 1, maar verremde zich en knalde vol in de achterkant van de Haas. De schade aan beide bolides was groot, en Stroll probeerde nog even door te rijden. Hij parkeerde zijn Aston Martin in het gras, en mocht zich na afloop ook melden bij de stewards om het moment te bespreken.

Flinke gridstraf

Bij de stewards kreeg hij te horen dat hij de schuldige was, en dat hij een straf zou krijgen. Volgens de stewards was Stroll volledig schuldig aan de crash, en dat betekent dat hij een gridstraf krijgt van vijf plaatsen voor de Grand Prix van morgen. De stewards stellen dat hij deze straf krijgt, omdat hij was uitgevallen. Mocht hij de race wel hebben uitgereden, dan had hij waarschijnlijk een tijdstraf van tien seconden ontvangen.

Strafpunten voor Stroll

Het blijft voor Stroll niet alleen bij een gridstraf voor de Grand Prix van morgen. De stewards hebben ook besloten om hem twee strafpunten te geven op zijn superlicentie, waardoor hij nu op een totaal staat van zeven strafpunten. Als een coureur in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten weet te verzamelen, dan volgt er een schorsing.