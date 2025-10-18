user icon
FIA-stewards grijpen in: Zware gridstraf voor Stroll na oliedomme crash

FIA-stewards grijpen in: Zware gridstraf voor Stroll na oliedomme crash
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 21:18
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

Lance Stroll zorgde er in Austin voor dat de sprintrace achter de Safety Car werd afgevlagd. De Canadese Aston Martin-coureur schakelde met een overmoedige actie Esteban Ocon uit, en ontvangt daarvoor een zeer zware straf van de stewards. Stroll zal morgen naar achteren worden geplaatst op de grid.

De sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin was één groot spektakelstuk. Bij de start ging het al mis en raakten McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris elkaar, ook Nico Hülkenberg en Fernando Alonso raakten betrokken bij dit moment. Na een lange Safety Car leek alles weer goed te gaan, totdat Stroll iets te ambitieus was in een duel met de Haas van Esteban Ocon.

Stroll probeerde de Fransman in te halen in bocht 1, maar verremde zich en knalde vol in de achterkant van de Haas. De schade aan beide bolides was groot, en Stroll probeerde nog even door te rijden. Hij parkeerde zijn Aston Martin in het gras, en mocht zich na afloop ook melden bij de stewards om het moment te bespreken.

Flinke gridstraf

Bij de stewards kreeg hij te horen dat hij de schuldige was, en dat hij een straf zou krijgen. Volgens de stewards was Stroll volledig schuldig aan de crash, en dat betekent dat hij een gridstraf krijgt van vijf plaatsen voor de Grand Prix van morgen. De stewards stellen dat hij deze straf krijgt, omdat hij was uitgevallen. Mocht hij de race wel hebben uitgereden, dan had hij waarschijnlijk een tijdstraf van tien seconden ontvangen.

Strafpunten voor Stroll

Het blijft voor Stroll niet alleen bij een gridstraf voor de Grand Prix van morgen. De stewards hebben ook besloten om hem twee strafpunten te geven op zijn superlicentie, waardoor hij nu op een totaal staat van zeven strafpunten. Als een coureur in twaalf maanden tijd twaalf strafpunten weet te verzamelen, dan volgt er een schorsing.

schwantz34

Posts: 41.078

Tijdstraffen zijn niet aan strafpunten gekoppeld. Tenzij je Max Verstappen heet, want dan krijg je ze automatisch allebei!

  • 12
  • 18 okt 2025 - 21:43
Reacties (18)

  • Skimi

    Posts: 1.093

    Gelukkig kon hij daarna nog doorrijden...

    • + 7
    • 18 okt 2025 - 21:28
    • schwantz34

      Posts: 41.078

      Zijn enorme wenkbrauw zat door de klap ff kortstondig voor zijn ogen, en daardoor dacht Lance dat hij nog wel ff vrolijk een stukkie verder kon strollen...

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 21:38
    • Raye34

      Posts: 1.113

      😂👍

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 21:38
    • ILMOP

      Posts: 1.151

      Die wenkbrauwen zijn mij ook opgevallen. Wat enorm zeg. Lijkt eerder op een Neanderthaler met die wenkbrauwen🤔😮

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 21:42
    • Canson Po

      Posts: 2.736

      dat handje ook, mybad you know me right lol!!

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 22:01
    • Larry Perkins

      Posts: 60.750

      Lance Strulovitch moet nodig naar Specsavers, op de foto hierboven kijkt de gozert ook al zo moeilijk...

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 22:13
  • Dale U

    Posts: 1.768

    Vergeet de boekhouder niet, die solliciteerde ook naar een strafje na zijn Kvyat achtige torpedo aanval.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 21:28
  • TylaHunter

    Posts: 10.563

    Hoe zit dat met Bearman. Staat die 10 seconden ook gelijk aan een strafpunt? Want hij heeft er al aardig wat.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 21:38
    • schwantz34

      Posts: 41.078

      Tijdstraffen zijn niet aan strafpunten gekoppeld. Tenzij je Max Verstappen heet, want dan krijg je ze automatisch allebei!

      • + 12
      • 18 okt 2025 - 21:43
    • TylaHunter

      Posts: 10.563

      Ah oke. Maakte me al zorgen dat hij niet mee hoeft te doen aan de quali omdat die te veel punten zou hebben

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 21:45
  • snailer

    Posts: 30.290

    Nu ik zo die foto zie denk ik eigenlijk niet dat Russell de lelijkste rijder van het veld is. Denk dat Ouw wel opgelucht is.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 21:43
    • schwantz34

      Posts: 41.078

      Ouw zou ze allebei doen!

      • + 3
      • 18 okt 2025 - 21:44
    • nr 76

      Posts: 7.048

      Tegelijk zelfs. En hun moeders ook.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 21:47
    • Canson Po

      Posts: 2.736

      ja alo wie heeft er hier de naam schwanz :p :p

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 22:04
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.320

    De crash is niet dom. Het is een gebrek aan talent.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 21:46
    • marcelf1fan

      Posts: 436

      Eens, maar die 2 strafpunten vind ik gezien de enorme domheid van de overtreding nog mager. Hier hadden er best 3 (of 4) uitgedeeld mogen worden. Dit mag je echt niet verwachten van een F1 coureur. Eens temeer bewijst Stroll niet dit niveau aan te kunnen, inderdaad talentloos.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 21:51
  • De Vogel is Geland

    Posts: 586

    De vervanger van Bearman kan z’n ticket gaan boeken

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 22:08
  • Snork

    Posts: 21.942

    Nog een paar andere domme foutjes, dan heeft deze über-gemotiveerde Lance 12 strafpunten en hoeft hij effe niet te racen. Zet ‘m op Lance!

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 22:44

