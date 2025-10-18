user icon
Red Bull geeft fout toe: "We hebben ons verontschuldigt bij Tsunoda"

Red Bull geeft fout toe: "We hebben ons verontschuldigt bij Tsunoda"
  Gepubliceerd op 18 okt 2025 17:48
  • comments 3
  Door: Jeroen Immink

Yuki Tsunoda beleefde een dramatische sprintkwalificatie in Austin. De Japanner zal de sprintrace starten vanaf P18 op het Circuit of the Americas. Na afloop bleek dat de teleurstelling niet alleen aan Tsunoda te wijten was. Teambaas Laurent Mekies van Red Bull Racing stak de hand in eigen boezem.

Tsunoda kon zijn tweede run in SQ1 niet voltooien. Volgens Helmut Marko werd de teamgenoot van Max Verstappen opgehouden door Isack Hadjar, waarna andere coureurs nog een snellere ronde neerzetten. Daarmee zat de sprintkwalificatie van Tsunoda er al vroeg op en hij heeft hij weinig uitzicht op punten in de sprintrace.

Mekies geeft fout Red Bull toe

Na afloop erkende Mekies dat het team een inschattingsfout maakte. “Eerlijk gezegd zaten we ernaast”, zei de Fransman bij Sky Sports. “We hebben ons verontschuldigd bij Yuki. Het programma was net iets te krap. We moesten kiezen tussen op de baan blijven en daar koelen, of iets beter koelen in de garage.”

De teambaas gaf ook meer uitleg over wat er precies misging. “We dachten dat we de tijd hadden om naar binnen te komen en weer naar buiten te rijden, maar dat lukte maar voor een paar auto’s. We hebben daardoor de aansluiting gemist. We zijn Yuki onze excuses verschuldigd.”

Tsunoda op glad ijs bij Red Bull

Voor Tsunoda was de pijn extra groot, want teamgenoot Max Verstappen beleefde juist een vlekkeloze sessie. De viervoudig wereldkampioen greep de sprintpole, voor Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen ziet zaterdag vooral oranje McLarens in zijn spiegels.

De achttiende startplek is voor Tsunoda een nieuwe tegenslag. De Japanner lijkt op de wip te zitten bij Red Bull en kan zijn zitje voor 2026 verliezen aan Hadjar. Voorafgaand aan het weekend in de Verenigde Staten liet Tsunoda al weten te twijfelen aan zijn recente vorm: “Ik weet dat het beter moet,” gaf hij eerder toe.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

