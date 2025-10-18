user icon
Leclerc en Ferrari radeloos na dramatische sprintkwalificatie: "We lopen zo ver achter"

Leclerc en Ferrari radeloos na dramatische sprintkwalificatie: "We lopen zo ver achter"
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Charles Leclerc en Ferrari beleven tot nu toe een rampweekend in Austin. Op het Circuit of the Americas viel er in zowel de eerste vrije training als de sprintkwalificatie weinig te juichen. De Monegask kwam niet verder dan de tiende startplaats en was daar zichtbaar gefrustreerd over.

Tijdens de eerste training kreeg Leclerc te maken met motorproblemen. In de sprintkwalificatie bleek het verschil met de top vervolgens enorm: Max Verstappen en de McLarens waren bijna een seconde sneller dan Ferrari. Daardoor zal Leclerc zich in de sprintrace vooral moeten richten op Fernando Alonso, Carlos Sainz en Alexander Albon, die qua tempo dicht bij elkaar zaten.

Leclerc radeloos na waardeloze P10 

Na afloop kon Leclerc zijn teleurstelling moeilijk verbergen. De Ferrari-coureur begreep niet hoe hij alles uit zijn SF-25 kon halen en toch zo ver terugviel. “We verliezen overal tijd,” zei hij bij Sky Sports. “Eerlijk gezegd was mijn ronde in SQ3 schoon. Ik heb weinig spijt van wat ik deed, maar het was gewoon niet snel genoeg.”

Leclerc hoopt dat Ferrari voor de sprintrace nog iets kan verbeteren, al klonk hij niet bepaald optimistisch. “Misschien helpt het om wat extra kilometers te maken op de mediums. Dan kun je de afstelling iets verfijnen. Er zit misschien een tiende in, maar dat is niet genoeg. We lopen nu veel te ver achter.”

Wat kan Ferrari nog dit seizoen?

Voor Ferrari en Leclerc breekt een zware slotfase van het seizoen aan. De Scuderia heeft bevestigd dat er geen updates meer komen voor de SF-25 en dat de focus volledig op 2026 ligt. McLaren, Red Bull en Mercedes ogen op dit moment duidelijk sneller, wat gevolgen kan hebben in de strijd om het constructeurskampioenschap. Ferrari staat derde, maar voelt de hete adem van Red Bull, dat nog maar acht punten achterstand heeft.

Daarbovenop groeit de onrust in Maranello. Door de tegenvallende resultaten en het uitblijven van succes doen geruchten de ronde over de toekomst van Leclerc. Volgens diverse media zou zijn entourage al met andere teams hebben gesproken – tot ergernis van de Monegask zelf.

Reacties (2)

  • zoefroef

    Posts: 1.560

    Ach ja Ferrari de naam en kleur zijn legendarisch, de wk's niet,

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 17:51
    • Cherokee

      Posts: 5.338

      Het is het team met de meeste titels - nog steeds.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 18:10

