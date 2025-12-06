user icon
Leclerc verdedigt opmerkelijke keuzes van Ferrari

Charles Leclerc denkt dat Ferrari de juiste keuze heeft gemaakt door vroegtijdig over te schakelen naar de ontwikkeling voor de auto voor 2026. De Ferrari-auto loopt dit seizoen niet op zijn best, maar dat komt volgens het team omdat ze sinds april al bezig zijn met het nieuwe seizoen.

Het huidige seizoen verloopt zeer pijnlijk voor Ferrari. Ze hebben nog geen race gewonnen, en ze staan op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hebben een achterstand van 44 punten op de nummer drie, en ze kunnen de tweede plek niet meer pakken.

Leclerc kent dit seizoen een van zijn slechtste jaren uit zijn carrière. Met 230 punten tot nu toe heeft hij nog maar zeven podiums behaald. Dit klinkt misschien veel, maar ten opzichte van zijn concurrenten Max Verstappen, Oscar Piastri en Lando Norris is dit weinig. Alle drie de titelkandidaten hebben dit jaar namelijk al zeven keer gewonnen.

Ferrari maakte een gok

Ferrari stopte dit seizoen al vrij vroeg met het ontwikkelen van de auto. Tijdens de persconferentie in Abu Dhabi liet Leclerc weten dat hij hierachter staat: "Voor dit jaar hebben we heel vroeg de focus gelegd op de auto voor volgend jaar, en hopelijk is dat een winnende gok. Want het heeft zeker invloed gehad op de laatste twee derde van ons seizoen, waarin we meer worstelden dan anderen, omdat we niet zoveel updates brachten."

"In het algemeen was deze generatie auto’s extreem lastig te begrijpen; wat in de fabriek werkte, verraste op de baan meer dan eens in negatieve zin. Dat was de uitdaging en andere teams hebben dat beter gedaan dan wij. Vooral McLaren en Red Bull." Beide teams staan boven Ferrari en de coureurs van deze teams zijn nog altijd in de strijd om de wereldtitel. 

'Het was een logische stap van het team'

Toch valt het allemaal op zijn plaats voor Leclerc, want hij laat weten er geen spijt van te hebben. "Het veranderde onze aanpak van het seizoen niet enorm, omdat we vrij snel zagen dat we niet om de titel zouden vechten. McLaren was te sterk, Red Bull begon grote stappen te zetten. Het had weinig zin om al onze tijd en middelen te stoppen in de strijd om de tweede of derde plek in het constructeurskampioenschap als dat ten koste zou gaan van 2026. Want dat moet je absoluut niet willen."

"Uiteraard had ik liever gezien dat we het hele jaar bleven pushen om vol voor die titel te kunnen gaan. Maar in de positie waarin we ons aan het begin van het jaar bevonden, was het eigenlijk een no-brainer om dat niet te doen. Ik heb er dus geen spijt van", concludeert Leclerc. De Monegask staat momenteel vijfde in het wereldkampioenschap en heeft geen kans meer om zowel vierde als zesde te worden.

Reacties (1)

  • jd2000

    Posts: 7.488

    Leclerc is in ieder geval een loyale werknemer. Van binnen weet hij wel beter. Klaarblijkelijk doet het minder zeer om dit te zeggen. Klinkt beter dan zeggen dat je als Ferrari weer een seizoen hebt gefaald.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 12:41

