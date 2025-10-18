user icon
icon

Marko niet blij met Hadjar: "Hij reed te langzaam waardoor Tsunoda niet door kon"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko niet blij met Hadjar: "Hij reed te langzaam waardoor Tsunoda niet door kon"
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 09:26
  • comments 13
  • Door: Jeroen Immink

Yuki Tsunoda beleefde een rampzalige sprintkwalificatie op het Circuit of the Americas. De teamgenoot van Max Verstappen kwam niet verder dan de achttiende tijd en zag zijn sessie al vroeg in rook opgaan. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko wees na afloop een opvallende schuldige aan voor de mislukte kwalificatie van de Japanner.

Aanvankelijk leek Tsunoda veilig na zijn eerste run, maar in de slotminuten ging het alsnog mis. De Japanner kwam te laat aan zijn tweede ronde toe en moest lijdzaam toezien hoe meerdere coureurs hun tijden verbeterden. Onder meer Alexander Albon, Pierre Gasly en Charles Leclerc sprongen over hem heen, waardoor Tsunoda buiten de top vijftien viel.

Meer over Helmut Marko McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt
 Red Bull weigert hoogste overnamebod ooit op Racing Bulls

Red Bull weigert hoogste overnamebod ooit op Racing Bulls

12 okt

Marko wijst naar Hadjar 

Na afloop klonk Tsunoda hoorbaar gefrustreerd over de boordradio, en dat was volgens Marko niet onterecht. De Oostenrijker wees Isack Hadjar als hoofdschuldige aan. “Het was Hadjar die daar te langzaam reed en Yuki ophield,” vertelde Marko tegenover Viaplay. “Dat was jammer, want hij had zeker de snelheid om SQ2 te halen.”

Weer een tegenvaller voor Tsunoda

Voor Tsunoda is het opnieuw een tegenvaller in een moeizaam seizoen. De Japanner verving vroeg dit jaar Liam Lawson bij Red Bull, maar wist sindsdien niet te imponeren. Zijn beste resultaat tot nu toe is een zesde plaats in Azerbeidzjan. Toch wordt steeds vaker gespeculeerd dat zijn toekomst binnen de renstal onzeker is.

Saillant detail: juist Hadjar lijkt de belangrijkste kandidaat om Tsunoda in 2026 op te volgen. De Fransman maakt indruk bij zusterteam VCARB en geldt als toptalent binnen de Red Bull-piramide.

Aan de andere kant van de garage was het beeld compleet anders. Max Verstappen was opnieuw ongenaakbaar en pakte met minimale voorsprong de sprintpole, voor Lando Norris en Oscar Piastri. Een flinke opsteker voor de Nederlander, die nog altijd droomt van zijn vijfde wereldtitel.

 

MaxRaw

Posts: 940

Dat stilstaan in de Pitlane moeten ze toch echt gaan verbieden, slaat nergens op en veroorzaakt veel van de problemen op het einde van de sessie, laat ze het maar op de baan uitzoeken.

  • 5
  • 18 okt 2025 - 10:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Helmut Marko Yuki Tsunoda Isack Hadjar Red Bull Racing Racing Bulls GP Verenigde Staten 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.575

    "De Fransman maakt indruk bij zusterteam VCARB en geldt als toptalent binnen de Red Bull-piramide"

    Huh, de renstal is alweer van naam veranderd?

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 09:58
    • Pietje Bell

      Posts: 31.509

      Nee, zo heten ze voor het tweede jaar.
      De laatste twee letters staan voor Racing Bulls.
      Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 10:04
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.575

      Oke, duidelijk.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 10:14
    • Freek-Willem

      Posts: 6.288

      Je wordt oud @ouw. Wel een beetje bij de tijd blijven en opletten

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 12:02
  • MaxRaw

    Posts: 940

    Dat stilstaan in de Pitlane moeten ze toch echt gaan verbieden, slaat nergens op en veroorzaakt veel van de problemen op het einde van de sessie, laat ze het maar op de baan uitzoeken.

    • + 5
    • 18 okt 2025 - 10:06
    • JV fan

      Posts: 2.912

      Dan gaan ze langzaam rijden , minimum op 50 in fastlane.. roep je technisch probleem , dan mag je de baan niet meer op

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 10:13
    • snailer

      Posts: 30.274

      Wat mij betreft moeten ze niet de tijd over de finish kiezen als limiet waar een ronde nog telt. Men zou de tijd moeten nemen waarom men uit de garage rijdt. Als de tijd over is en men staat nog in de garage. Dan is het klaar. Nooit meer dit gezeik.
      Alleen maar voordelen. Geen opstopping voor de start van een ronde waar iemand bij een snelle ronde sterk door kan worden gehonderd. Minder gevaarlijk dus.

      Maar goed. Eigenlijk vind ik het ook wel best. Alle rijders komen wel eens aan de beurt. Je kan niet alles reguleren.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 11:22
    • Freek-Willem

      Posts: 6.288

      @snailer, daar is wat voor te zeggen, maar dan komen er weer andere trucjes dat mijn wel de garage uit is maar nog niet in de fastlane staat. Wat @JV zegt zie ik meer heil in, gewoon een minimale snelheid in de pits en als je voorganger daar te langzaam voor is heeft die sowieso een te lage snelheid. en wat mij betreft kunnen ook de delta tijden omhoog met een uitzondering als je echt van je gas af moet om een rijder te laten passeren.

      En als dat niet helpt gewoon een minimale tijd voor in- en outlap instellen die dan niet te veel afwijkt van een snelle ronde zodat ook in de in- en outlap een beetje doorgereden wordt.

      of natuurlijk gewoon accepteren dat er soms mensen afvallen door zich te laten piepelen (heeft soms ook wel iets als je te hoog inzet en verliest).

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 12:08
  • JV fan

    Posts: 2.912

    Dat te langzaam rijden in de pits slaat nergens op.. minimum snelheid op 50 in de fastlane

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 10:12
  • Skoda F1

    Posts: 420

    Zet hem voor straf naast Max! Dat zal hem leren .

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 10:36
  • MLTG

    Posts: 1.105

    Zo kennen we hem weer , altijd iedereen zijn schuld behalve die van RBR. Als Tsunoda gewoon de eerste poging een goede tijd neergezet had was er geen probleem. En als ze hem bij het einde van de sessie gewoon genoeg tijd gegegen hadden ook niet. Maar ze wouden hem net voor de vlag over the lijn laten komen om zo een snel mogelijk rondje te doen. Gewoon eigen schuld dus maar daar zijn ze bij RBR niet van

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 10:48
    • Pietje Bell

      Posts: 31.509

      "Zo kennen we hem weer , altijd iedereen zijn schuld behalve die van RBR.
      Gewoon eigen schuld dus maar daar zijn ze bij RBR niet van"

      Is dat zo? Lees maar even:

      Tsunoda only completed one flying lap in qualifying, good enough to put him 18th. He returned to the garage after that first attempt, when he was 14th in the order, but was among a group of drivers who were unable to start a final flying lap along with fellow SQ1 victims Ollie Bearman, Esteban Ocon, and Gabriel Bortoleto. They were all among a group of cars who were approaching the start line when the chequered flag was put out. This is what led to Mekies apologising.

      "We got it wrong, we apologise to Yuki," said Mekies. "The programme was a bit too tight, it was a choice between staying out and cooling down on track or trying to cool down a bit better in the garage, we thought we'd have time to get out of garage and back out again, but it was only possible for two cars to do that, but we missed the cut. We owe Yuki and apologise there."

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 12:26
  • marcelf1fan

    Posts: 432

    Max droomt helemaal niet van zijn 5e wereldtitel. De media en heel veel anderen dromen van zijn 5e wereldtitel. Max slaapt prima volgens mij.

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 10:48

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar