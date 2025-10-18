Yuki Tsunoda beleefde een rampzalige sprintkwalificatie op het Circuit of the Americas. De teamgenoot van Max Verstappen kwam niet verder dan de achttiende tijd en zag zijn sessie al vroeg in rook opgaan. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko wees na afloop een opvallende schuldige aan voor de mislukte kwalificatie van de Japanner.

Aanvankelijk leek Tsunoda veilig na zijn eerste run, maar in de slotminuten ging het alsnog mis. De Japanner kwam te laat aan zijn tweede ronde toe en moest lijdzaam toezien hoe meerdere coureurs hun tijden verbeterden. Onder meer Alexander Albon, Pierre Gasly en Charles Leclerc sprongen over hem heen, waardoor Tsunoda buiten de top vijftien viel.

Marko wijst naar Hadjar

Na afloop klonk Tsunoda hoorbaar gefrustreerd over de boordradio, en dat was volgens Marko niet onterecht. De Oostenrijker wees Isack Hadjar als hoofdschuldige aan. “Het was Hadjar die daar te langzaam reed en Yuki ophield,” vertelde Marko tegenover Viaplay. “Dat was jammer, want hij had zeker de snelheid om SQ2 te halen.”

Weer een tegenvaller voor Tsunoda

Voor Tsunoda is het opnieuw een tegenvaller in een moeizaam seizoen. De Japanner verving vroeg dit jaar Liam Lawson bij Red Bull, maar wist sindsdien niet te imponeren. Zijn beste resultaat tot nu toe is een zesde plaats in Azerbeidzjan. Toch wordt steeds vaker gespeculeerd dat zijn toekomst binnen de renstal onzeker is.

Saillant detail: juist Hadjar lijkt de belangrijkste kandidaat om Tsunoda in 2026 op te volgen. De Fransman maakt indruk bij zusterteam VCARB en geldt als toptalent binnen de Red Bull-piramide.

Aan de andere kant van de garage was het beeld compleet anders. Max Verstappen was opnieuw ongenaakbaar en pakte met minimale voorsprong de sprintpole, voor Lando Norris en Oscar Piastri. Een flinke opsteker voor de Nederlander, die nog altijd droomt van zijn vijfde wereldtitel.