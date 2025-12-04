Het team van McLaren ging afgelopen weekend in Qatar flink de mist in met de tactiek. Door hun tactische blunder kreeg Max Verstappen de zege in zijn schoot geworpen, waardoor de titelstrijd nog steeds spannend is. Helmut Marko had niet verwacht dat McLaren deze fout zou maken.

Red Bull won de Grand Prix van Abu Dhabi door de fout van McLaren en daar verbaasde Marko zich enorm over. Bandenleverancier Pirelli had ervoor gezorgd dat er tijdens de Grand Prix van Qatar speciale regels golden, omdat men vreesde voor veiligheidsproblemen met de banden. De coureurs mochten hierdoor slechts 25 rondjes op een setje banden rijden, wat leidde tot een verplichte tweestopper.

Toen de Safety Car in de zevende ronde in de baan kwam, doken vrijwel alle teams naar binnen. Alleen bij McLaren besloten ze op de baan te blijven, en dat kostte hen de zege.

Verstappen benutte de kans

Marko vertelt aan de internationale media: "Max benutte de kans voor ons optimaal. Geen idee wat ze bij McLaren precies dachten, maar wij wisten dat we op dat moment de pitstop moesten maken. Wat mij nog het meest verbaasde, was de snelheid die we hadden op de harde band. En dat verraste McLaren ook, want die riepen over de radio naar Piastri: 'Pak hem'."

"Dit was misschien wel het moeilijkste seizoen uit zijn carrière, met veel ups en downs. Maar hij blijft maar leveren. De overwinning in Las Vegas en de race in Brazilië, waar hij vanuit de pitstraat startte, maar nooit opgaf. Hij is net als een horloge: hij maakt geen fouten." Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar uiteindelijk met acht seconden voorsprong op Oscar Piastri.

Verstappen maakt kans op de titel

Door de fout van McLaren maakt Verstappen nog meer kans op de titel. Het verschil tussen Verstappen en Norris is nog maar twaalf punten en als Verstappen de Grand Prix van Abu Dhabi wint, moet Norris op het podium staan om wereldkampioen te worden. Als Norris het podium niet haalt en Verstappen wint, is de Nederlander vijfvoudig wereldkampioen. Piastri kan ook nog altijd kampioen worden, maar de Australiër moet winnen en Norris mag maar maximaal zesde worden.