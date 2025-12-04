user icon
Marko lacht McLaren uit na enorme blunder

Het team van McLaren ging afgelopen weekend in Qatar flink de mist in met de tactiek. Door hun tactische blunder kreeg Max Verstappen de zege in zijn schoot geworpen, waardoor de titelstrijd nog steeds spannend is. Helmut Marko had niet verwacht dat McLaren deze fout zou maken.

Red Bull won de Grand Prix van Abu Dhabi door de fout van McLaren en daar verbaasde Marko zich enorm over. Bandenleverancier Pirelli had ervoor gezorgd dat er tijdens de Grand Prix van Qatar speciale regels golden, omdat men vreesde voor veiligheidsproblemen met de banden. De coureurs mochten hierdoor slechts 25 rondjes op een setje banden rijden, wat leidde tot een verplichte tweestopper.

Toen de Safety Car in de zevende ronde in de baan kwam, doken vrijwel alle teams naar binnen. Alleen bij McLaren besloten ze op de baan te blijven, en dat kostte hen de zege.

Verstappen benutte de kans

Marko vertelt aan de internationale media: "Max benutte de kans voor ons optimaal. Geen idee wat ze bij McLaren precies dachten, maar wij wisten dat we op dat moment de pitstop moesten maken. Wat mij nog het meest verbaasde, was de snelheid die we hadden op de harde band. En dat verraste McLaren ook, want die riepen over de radio naar Piastri: 'Pak hem'."

"Dit was misschien wel het moeilijkste seizoen uit zijn carrière, met veel ups en downs. Maar hij blijft maar leveren. De overwinning in Las Vegas en de race in Brazilië, waar hij vanuit de pitstraat startte, maar nooit opgaf. Hij is net als een horloge: hij maakt geen fouten." Max Verstappen heeft de Grand Prix van Qatar uiteindelijk met acht seconden voorsprong op Oscar Piastri

Verstappen maakt kans op de titel

Door de fout van McLaren maakt Verstappen nog meer kans op de titel. Het verschil tussen Verstappen en Norris is nog maar twaalf punten en als Verstappen de Grand Prix van Abu Dhabi wint, moet Norris op het podium staan om wereldkampioen te worden. Als Norris het podium niet haalt en Verstappen wint, is de Nederlander vijfvoudig wereldkampioen. Piastri kan ook nog altijd kampioen worden, maar de Australiër moet winnen en Norris mag maar maximaal zesde worden.

Driver87

Posts: 699

Krijgt deze schrijvert ook al les in misleidende koppen?

  • 2
  • 4 dec 2025 - 17:30
Reacties (5)

  • Driver87

    Posts: 699

    Krijgt deze schrijvert ook al les in misleidende koppen?

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 17:30
  • Pietje Bell

    Posts: 32.246

    Voor iedereen hier die vond dat ik het veel te laat vond dat ze Yuki zijn zitje ontnamen
    en hij dus te laat is voor een ander team volgend seizoen en dus zonder stoeltje zit:

    “Natuurlijk ben ik teleurgesteld, ik ben pissed off”, zegt Tsunoda in Abu Dhabi. Om vervolgens te melden:
    “Verrassend genoeg gaat het goed met me. Nou ja, het gaat. Waarschijnlijk besef ik niet genoeg dat het de laatste race voor me zal zijn. Misschien voel ik me na Abu Dhabi minder, maar zo is het gegaan en zo voel ik me nu.”

    Een uitwijkmogelijkheid naar een ander team is inmiddels onmogelijk, want alle plekken in de Formule 1 zijn gevuld. Sowieso had Tsunoda niet weg gekund, laat hij in Abu Dhabi weten.
    “Ik had een contract. Er was wel wat interesse, maar contractueel mocht ik niet met anderen praten.”
    “Daarom heb ik me volledig gefocust op het Red Bull stoeltje. Dat was de laatste jaren mijn prioriteit. Dit is de plek waar ik ben opgegroeid.”
    “Ik kijk ernaar uit om volgend jaar vanuit een ander perspectief naar de sport te kijken.”
    “Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik niet race en toekijk hoe andere mensen racen. Ik kan nu dingen leren waar ik eerder nooit aan dacht, zoals het radioverkeer en precies zien wat elke coureur doet. Daar ben ik enthousiast over.”
    “Ik probeer zoveel mogelijk in vorm te blijven, want als de kans weer komt, wil ik die grijpen.”

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 17:57
    • Larry Perkins

      Posts: 61.882

      Vreemd verhaal @Pietje, als Yuki daadwerkelijk niet met anderen mocht praten dan heeft hij wel een hele domme manager/advocaat.
      Hij had toch ook in zijn contract kunnen opnemen dat hij wel met anderen mocht praten, maar niet op een aanbieding zou ingaan als hij bij Red Bull een contractverlenging zou krijgen...

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 18:43
  • Larry Perkins

    Posts: 61.882

    "Marko lacht McLaren uit na enorme blunder."

    Het duurt bij de ouwe reus wel ruim een halve week maar dan heeft Helmut de bak (blunder) ook wel echt door hè...

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 18:33
    • marcelf1fan

      Posts: 454

      De schrijver heeft er ook een week over gedaan om oud nieuws weer actueel proberen te maken. Alleen dat uitlachen ben ik nog nergens tegengekomen...

      • + 2
      • 4 dec 2025 - 19:18

show sidebar