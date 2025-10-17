De eerste en enige vrije training van het raceweekend in Austin is een feit. Op het Circuit of the Americas werd de snelste tijd neergezet door Lando Norris. Achter hem ging de tweede tijd naar Nico Hülkenberg, terwijl Oscar Piastri de top drie compleet maakte. Max Verstappen noteerde de vijfde tijd.

In het warme Austin was het direct druk bij de start van de eerste vrije training. Aangezien er later vandaag al een sprint kwalificatie wordt afgewerkt, was dit het enige moment voor de teams en coureurs om de juiste data te verzamelen.

Onder aanvoering van Max Verstappen kwam de twintig coureurs de baan op. Alle coureurs reden op de harde banden, en er werd in de eerste fase van de training veel gereden. De coureurs moesten goed opletten, want een klein foutje kon fataal zijn. Verstappen begon in ieder geval goed, want hij noteerde meerdere keren de snelste tijd. Hij zocht direct het randje op, en knalde vol over de kerbstones in bocht negentien.

Verwarring

Ook Isack Hadjar had het niet makkelijk in deze bocht. De Franse Racing Bulls-coureur ging wijd, en moest door de stoffige uitloopzone rijden. Bij Racing Bulls was men nog niet wakker, want Hadjar werd door zijn race-engineer gewaarschuwd voor Valtteri Bottas. De Fin staat echter niet op de grid, en stond in de pitbox van Mercedes toen Hadjars engineer zijn naam bleef roepen. Hadjar was er niet zo blij mee, en stelde dat het hem afleidde.

Rode vlag

Na ongeveer twintig minuten werd de sessie stilgelegd. Aston Martin-coureur Lance Stroll was iets te hard over een kerbstone gereden, waardoor er een stukje van zijn vloer los was geraakt. Het stuk carbon belandde op een andere kerbstone, en de wedstrijdleiding vond het klaarblijkelijk te gevaarlijk. Een dappere marshall mocht het onderdeel oprapen, waarna de baanactie weer van start ging.

Problemen voor Sainz

Carlos Sainz kon zijn Williams op dat moment niet de baan opsturen. De Spanjaard werd dringend verzocht om niet te pushen en snel naar de pitlane te rijden. Er was een mogelijk probleem met de versnellingsbak, en Sainz stapte teleurgesteld uit. Zijn monteurs pakten de tools erbij en hij miste veel kostbare tijd.

Ook Esteban Ocon vreesde even dat hij een groot gedeelte van de sessie moest uitzitten. De Fransman gleed in zijn Haas rechtdoor de grindbak in, en klaagde over de boordradio dat hij niet kon remmen. Na een kort onderzoek in de garage kon hij echter zijn weg weer vervolgen. Voor Haas was het een belangrijke sessie, want Ocon reed rond met de nieuwe vloer. Naast Haas heeft alleen het team van Mercedes nieuwe onderdelen meegenomen naar dit circuit.

Snelle rondjes

In de laatste tien minuten van de vrije training schroefden de teams zachte banden onder de auto's en werd er gepusht. Charles Leclerc kreeg dat echter niet voor elkaar, want hij kreeg zijn Ferrari niet in de juiste versnelling en hij rook olie in de cockpit.

Verstappen ontevreden, Hülkenberg verrast

Verstappen was de eerste coureur die begon aan een snelle pushronde, en hij was direct het snelste. Opvallend genoeg werd zijn tijd uit de boeken gereden door Fernando Alonso, die een zeer goede eerste sector had gereden. Norris trapte vervolgens door in zijn McLaren, en hij was nipt sneller dan de concurrentie. Overigens waren niet alle coureurs de baan opgegaan met zachte banden, onder meer Hamilton en Russell kozen voor de mediums.

Verstappen had het niet makkelijk, en stelde dat zijn auto te veel stuiterde. Hij wilde een andere set-up, en viel dan ook terug naar de vijfde plaats. Sauber-coureur Nico Hülkenberg verraste met een tweede tijd, hij trapte even goed door in de laatste tellen van de sessie.