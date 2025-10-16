user icon
icon

Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen moet zich melden van de FIA in Austin
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 11:22
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Austin gaat vandaag van start met de traditionele mediadag. De coureurs zullen zich melden in de paddock voor de mediaverplichtingen, en de FIA heeft ervoor gekozen om Max Verstappen op te roepen voor de persconferentie. In de perszaal treft hij zijn oude titelrivaal Lewis Hamilton.

Na twee weken zonder Formule 1 barst het circus dit weekend weer los. Op het Circuit of the Americas in Austin wordt er direct een sprintweekend afgewerkt, wat betekent dat er veel punten te verdienen zijn voor de coureurs. Voor Verstappen is dit belangrijk, want hij kan een grote slag slaan in de titelstrijd met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Meer over FIA Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

3 okt
 FIA-verkiezingen uitgespeeld: Ben Sulayem zet tegenstanders buitenspel

FIA-verkiezingen uitgespeeld: Ben Sulayem zet tegenstanders buitenspel

8 okt

Verstappen & Hamilton

Verstappens weekend begint in ieder geval in de perszaal. Voordat Verstappen moet aanschuiven, is het eerst de beurt aan Alpine-coureur Franco Colapinto, Haas-coureur Oliver Bearman en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Na een halfuurtje maakt dit trio plaats voor Verstappen, Hamilton en Verstappens goede vriend Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. De overige coureurs praten wel met de media, maar melden zich dus niet in de perszaal.

Grote namen moeten zich melden

Op vrijdag vindt er tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie ook nog een persconferentie voor de vertegenwoordigers van de teams plaats. De FIA gaat hier voor vuurwerk en heeft drie grote namen uitgenodigd. Verstappens teambaas bij Red Bull Laurent Mekies moet zich melden. Hij krijgt gezelschap van McLaren-CEO Zak Brown en Mercedes-teambaas Toto Wolff. Voor Brown wordt het waarschijnlijk een verhitte persconferentie, aangezien zijn team de constructeurstitel won, maar zijn coureurs elkaar ook raakten in Singapore. Daarnaast is zijn team in een rechtszaak verwikkeld met Alex Palou.

Na de sprint kwalificatie vindt er geen speciale persconferentie plaats. De coureurs die eindigen in de top drie moeten zich wel in de perszaal melden na de sprintrace, de gewone kwalificatie en de Grand Prix.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.554

"De FIA heeft ervoor gekozen om Max Verstappen op te roepen voor de persconferentie. In de perszaal treft hij zijn oude titelrivaal Lewis Hamilton".

Raar, geen woord wordt er besteed aan de laatste race in Abu Dhabi en hoe Max in de laatste ronde het kampioenschap won ten faveure van Lewis......... [Lees verder]

  • 6
  • 16 okt 2025 - 11:47
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Verenigde Staten 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • nr 76

    Posts: 7.024

    Oei, die is de sjaak....

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 11:40
  • DBGates

    Posts: 3.892

    Je leest de kop en denkt………..wat heeft hij nu weer misdaan.
    Volgende race staat er dat Max zich moet melden in de paddock

    • + 4
    • 16 okt 2025 - 11:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.554

    "De FIA heeft ervoor gekozen om Max Verstappen op te roepen voor de persconferentie. In de perszaal treft hij zijn oude titelrivaal Lewis Hamilton".

    Raar, geen woord wordt er besteed aan de laatste race in Abu Dhabi en hoe Max in de laatste ronde het kampioenschap won ten faveure van Lewis......géén woord!

    Wel titelrivaal, maar voor de rest geen woord!
    Schande zeg ik je... schande!!!

    • + 6
    • 16 okt 2025 - 11:47
  • gridiron

    Posts: 2.873

    "Voor Brown wordt het waarschijnlijk een verhitte persconferentie,"
    En die gaat gewoon een PR-praatje afsteken waardoor de verhitte persconferentie met een sisser afloopt.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 12:09
    • schwantz34

      Posts: 41.030

      En aan het eind van Brown zijn pr riedeltje weten we nog geen zak!

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 12:29
    • F1jos

      Posts: 4.723

      Wat verwacht je van een poppenkast.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 14:16

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar