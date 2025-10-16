Het raceweekend in Austin gaat vandaag van start met de traditionele mediadag. De coureurs zullen zich melden in de paddock voor de mediaverplichtingen, en de FIA heeft ervoor gekozen om Max Verstappen op te roepen voor de persconferentie. In de perszaal treft hij zijn oude titelrivaal Lewis Hamilton.

Na twee weken zonder Formule 1 barst het circus dit weekend weer los. Op het Circuit of the Americas in Austin wordt er direct een sprintweekend afgewerkt, wat betekent dat er veel punten te verdienen zijn voor de coureurs. Voor Verstappen is dit belangrijk, want hij kan een grote slag slaan in de titelstrijd met de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Verstappen & Hamilton

Verstappens weekend begint in ieder geval in de perszaal. Voordat Verstappen moet aanschuiven, is het eerst de beurt aan Alpine-coureur Franco Colapinto, Haas-coureur Oliver Bearman en tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Na een halfuurtje maakt dit trio plaats voor Verstappen, Hamilton en Verstappens goede vriend Sauber-coureur Gabriel Bortoleto. De overige coureurs praten wel met de media, maar melden zich dus niet in de perszaal.

Grote namen moeten zich melden

Op vrijdag vindt er tussen de eerste vrije training en de sprint kwalificatie ook nog een persconferentie voor de vertegenwoordigers van de teams plaats. De FIA gaat hier voor vuurwerk en heeft drie grote namen uitgenodigd. Verstappens teambaas bij Red Bull Laurent Mekies moet zich melden. Hij krijgt gezelschap van McLaren-CEO Zak Brown en Mercedes-teambaas Toto Wolff. Voor Brown wordt het waarschijnlijk een verhitte persconferentie, aangezien zijn team de constructeurstitel won, maar zijn coureurs elkaar ook raakten in Singapore. Daarnaast is zijn team in een rechtszaak verwikkeld met Alex Palou.

Na de sprint kwalificatie vindt er geen speciale persconferentie plaats. De coureurs die eindigen in de top drie moeten zich wel in de perszaal melden na de sprintrace, de gewone kwalificatie en de Grand Prix.