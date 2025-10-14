user icon
icon

Helmut Marko bevestigt gesprekken met Alex Dunne - "Hij past goed bij Red Bull"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Helmut Marko bevestigt gesprekken met Alex Dunne - "Hij past goed bij Red Bull"
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 07:12
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Dr. Helmut Marko heeft openlijk interesse getoond in Alex Dunne. "Hij is een zeer snelle, agressieve jonge coureur. Hij past goed bij Red Bull," aldus de Red Bull-adviseur. Met het abrupte vertrek van het 19-jarige talent bij McLaren is de stoelendans voor 2026 officieel begonnen. 

Marko bevestigt: gesprekken zullen plaatsvinden

De sterke geruchten die Dunne aan Red Bull linken zijn nu officieel bevestigd. Dr. Helmut Marko heeft in een interview toegegeven dat er gesprekken zullen plaatsvinden met de Ierse coureur. 

Meer over Helmut Marko McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt
 Red Bull weigert hoogste overnamebod ooit op Racing Bulls

Red Bull weigert hoogste overnamebod ooit op Racing Bulls

12 okt

"Hij is een zeer snelle, agressieve jonge coureur. Hij past goed bij Red Bull," zei Marko. Een duidelijker signaal van interesse kan bijna niet. 

Waar McLaren een doodlopende weg bood, biedt Red Bull een concreet pad naar F1 via zusterteam Racing Bulls. Het voorgestelde traject is aantrekkelijk: een tweede F2-seizoen in 2026 met een reële kans op een F1-debuut in 2027. 

McLaren's fundamentele talentenprobleem herhaalt zich 

Dit is een herhaling van zetten bij McLaren. Eind 2024 vertrok F2-kampioen Gabriel Bortoleto om dezelfde reden naar Sauber/Audi. 

Met Lando Norris en Oscar Piastri vastgelegd in langetermijncontracten, is de deur naar een F1-stoeltje bij McLaren hermetisch afgesloten. Voor ambitieuze jonge coureurs is dat een doodlopende weg. 

McLaren functioneert onbedoeld als een luxe opleidingsacademie voor de concurrentie. Het team investeert fors in jong talent, maar kan ze geen doorstroming naar F1 bieden. 

Interne Red Bull play-off wordt meedogenloos 

De komst van Dunne zet het hele Red Bull-juniorprogramma op scherp. Met Isack Hadjar, Arvid Lindblad, Liam Lawson en Yuki Tsunoda die allemaal vechten voor een beperkt aantal stoeltjes, ontstaat een meedogenloze interne 'play-off'. 

De carrières van Lawson en Tsunoda hangen nu aan een zijden draadje. De komst van een nieuw toptalent verkleint hun kansen aanzienlijk. 

Dit is het Red Bull-model: hard, meedogenloos, maar effectief. Voor elk talent dat slaagt, vallen er meerdere af in de selectie. 

Red Bull's vleesmolen blijkt magneet voor toptalent 

Red Bull staat bekend om zijn harde selectieproces. De 'vleesmolen' is tegelijk afschrikwekkend en aantrekkelijk.

Maar voor toptalent is het de enige echte route naar de F1-grid. McLaren's model van stabiliteit aan de top creëert een bottleneck. Red Bull's model, vaak bekritiseerd om zijn hardheid, blijkt de ultieme magneet. 

De ironie? McLaren's eigen succes met Norris en Piastri versterkt de talentenpool van zijn grootste rivaal voor de komende jaren. 

2027 mogelijke F1-debut voor Dunne 

Het voorgestelde traject voor Alex Dunne is duidelijk: een tweede F2-seizoen in 2026 gevolgd door een mogelijk F1-debuut in 2027 bij Racing Bulls. 

Voor een 19-jarige coureur is dat een onweerstaanbare belofte. De stoelendans voor 2026 is officieel begonnen, en Dunne lijkt een hoofdrol te spelen in het verhaal. 

F1 Nieuws Helmut Marko Alex Dunne McLaren Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar