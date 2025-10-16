user icon
icon

Streep door droomtransfer: Red Bull sluit komst McLaren-talent Dunne uit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Streep door droomtransfer: Red Bull sluit komst McLaren-talent Dunne uit
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 14:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Alex Dunne lijkt toch geen overstap te maken naar het talentenprogramma van Red Bull. Het Ierse Formule 2-talent trok de deur bij McLaren achter zich dicht en leek de stap naar Red Bull te zetten, maar volgens Helmut Marko is deze deal van de baan.

Dunne geldt als één van de grootste talenten van het Formule 2-veld. De Ier staat bekend om zijn spectaculaire rijgedrag, en mocht dit seizoen al een paar vrije trainingen rijden voor McLaren. Bij de Britse constructeurskampioen zijn er echter weinig doorgroeimogelijkheden, en Dunne vertrok eerder deze maand uit hun opleidingsprogramma. Hij leek de overstap naar Red Bull te maken, en Helmut Marko deed daar ook niet geheimzinnig over.

Meer over McLaren Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

Nyck De Vries maakt F1-comeback bij McLaren

4 okt
 McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"

10 okt

Hoe zit het met Dunne? 

De deal zou zo goed als rond zijn, maar nu is er dus toch een kink in de kabel gekomen. Marko laat namelijk doorschemeren dat Dunne niet langer op de Red Bull-radar staat. Als de teamadviseur naar Dunne wordt gevraagd door Kleine Zeitung, is zijn antwoord duidelijk: "Hij is geen optie meer voor ons."

F1-debuut Lindblad aanstaande

Bij Red Bull lijken ze zich meer te focussen op hun eigen talenten. De kans is immers groot dat de 18-jarige Arvid Lindblad volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 gaat maken bij Racing Bulls. Als Marko wordt gevraagd of Lindblad de stap naar de koningsklasse kan zetten, reageert hij zeer open: "Over het algemeen wel. Hij is alleen nog jonger dat Isack Hadjar. En we hebben in het verleden gezien dat leeftijd een rol speelt in de Formule 1. Maar over het algemeen is hij ook een hoopvol talent. We zullen hem dit jaar ook in de auto zien."

Waar Dunne nu terecht kan, is nog niet bekend. De Ier staat met nog twee raceweekenden te gaan op de vierde plaats in het Formule 2-kampioenschap.

DenniSNL1980

Posts: 337

Ach, als het echt een supertalent is komt die toch wel bovendrijven en misschien is die dan nog wel blij ook dat die niet bij Red Bull zit.

  • 1
  • 16 okt 2025 - 14:36
F1 Nieuws Helmut Marko Alex Dunne McLaren Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 62

    Nu komt de vraag hebben ze hem een k#t geintje geflikt? Oprechte vraag en geen aanname. Doet toch lijken of hij het één voor het andere wilde wisselen.
    Als er een mondeling akkoord ZOU zijn geweest en RB toch de keutel heeft ingetrokken is verre van fraai.

    Toch lijkt dat er wel enigzins op. Nu staat hij immers met lege handen.

    Benieuwd naar het volledige verhaal.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 14:16
    • DenniSNL1980

      Posts: 337

      Ach, als het echt een supertalent is komt die toch wel bovendrijven en misschien is die dan nog wel blij ook dat die niet bij Red Bull zit.

      • + 1
      • 16 okt 2025 - 14:36
    • Avb1

      Posts: 198

      Op basis van jouw reacties en het feit dat de andere accounts al een tijdje niet gebruikt zijn. kan ik opmaken dat dit een nieuwe account is van Politik, sennas, Leclerc fan etc..

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 14:46
    • Snorremans

      Posts: 62

      @AVB1...neem aan dat je mij bedoel. Nee die accounts zeggen mij niks.

      Maar buiten dat..blijft een raar verhaal toch.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 14:57

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar