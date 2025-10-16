Streep door droomtransfer: Red Bull sluit komst McLaren-talent Dunne uit

Alex Dunne lijkt toch geen overstap te maken naar het talentenprogramma van Red Bull. Het Ierse Formule 2-talent trok de deur bij McLaren achter zich dicht en leek de stap naar Red Bull te zetten, maar volgens Helmut Marko is deze deal van de baan.

Dunne geldt als één van de grootste talenten van het Formule 2-veld. De Ier staat bekend om zijn spectaculaire rijgedrag, en mocht dit seizoen al een paar vrije trainingen rijden voor McLaren. Bij de Britse constructeurskampioen zijn er echter weinig doorgroeimogelijkheden, en Dunne vertrok eerder deze maand uit hun opleidingsprogramma. Hij leek de overstap naar Red Bull te maken, en Helmut Marko deed daar ook niet geheimzinnig over.

Hoe zit het met Dunne?

De deal zou zo goed als rond zijn, maar nu is er dus toch een kink in de kabel gekomen. Marko laat namelijk doorschemeren dat Dunne niet langer op de Red Bull-radar staat. Als de teamadviseur naar Dunne wordt gevraagd door Kleine Zeitung, is zijn antwoord duidelijk: "Hij is geen optie meer voor ons."

F1-debuut Lindblad aanstaande

Bij Red Bull lijken ze zich meer te focussen op hun eigen talenten. De kans is immers groot dat de 18-jarige Arvid Lindblad volgend jaar zijn debuut in de Formule 1 gaat maken bij Racing Bulls. Als Marko wordt gevraagd of Lindblad de stap naar de koningsklasse kan zetten, reageert hij zeer open: "Over het algemeen wel. Hij is alleen nog jonger dat Isack Hadjar. En we hebben in het verleden gezien dat leeftijd een rol speelt in de Formule 1. Maar over het algemeen is hij ook een hoopvol talent. We zullen hem dit jaar ook in de auto zien."

Waar Dunne nu terecht kan, is nog niet bekend. De Ier staat met nog twee raceweekenden te gaan op de vierde plaats in het Formule 2-kampioenschap.