Max Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Zijn naam viel vooral bij Mercedes, maar ook Aston Martin werd gezien als een mogelijkheid. Teambaas Andy Cowell vindt dat een mooi compliment voor zijn team.

In de zomermaanden leek het erop dat Verstappen twijfelde aan zijn toekomst bij Red Bull. De Nederlander wilde er zelf niet zoveel over kwijt, maar het gonsde van de geruchten. Mercedes-teambaas Toto Wolff deed niet zo geheimzinnig over zijn interesse, terwijl ook Aston Martin de deur niet dicht wilde gooien. Verstappen maakte in Hongarije een einde aan alle verhalen, maar het feit dat Aston Martin ook werd genoemd was voor het team een groot compliment.

Hoe kijkt Aston Martin naar de verhalen?

Aston Martin-teambaas Andy Cowell kijkt met een grote lach terug op de verhalen. In een interview met Motorsport.com geeft hij toe dat het vleiend is: "Ik denk het wel. Sinds Lawrence Stroll het heeft gekocht, zijn zijn worden altijd gevolgd door daden."

"Als je naar de nieuwe campus kijkt, als je naar alle investeringen kijkt en ook als je naar aanwinsten zoals Adrian Newey kijkt, dan is het duidelijk dat hij enorm vastberaden is. Op een gegeven moment ziet de hele paddock dat er een ambitie is om onszelf te ontwikkelen van een team dat lange tijd om overleven heeft gedraaid tot een team dat hier is om te winnen."

'Laat zien dat we de juiste stappen zetten'

Fernando Alonso stelde eerder al dat de geruchten over Verstappen zeer vleiend en goed zijn voor Aston Martin. Ook Cowell vindt het een goede ontwikkeling: "Dat Max media-interesse toonde, al weet ik daar niet het precieze woord voor, dat is vleiend. Hij ziet dat ons team vastberaden is en dat het team de juiste stappen heeft gezet."

Geen handstand

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde afgelopen zomer al dat elke teambaas een handstand zou doen om Verstappen binnen te halen. Cowell moet daar hard om lachen: "Ik ben niet goed in het maken van een handstand, zelfs in het zwembad worstel ik daar nog mee!"