De toekomst van Christian Horner in de Formule 1 is een hot item. De voormalig teambaas van Red Bull Racing wordt gelinkt aan onder meer Alpine en Haas, terwijl ook Aston Martin sluimerend genoemd wordt. Zou de Brit daar een dodelijke combinatie met Max Verstappen kunnen vormen? Voormalig F1-coureur Riccardo Patrese denkt van wel.

Horner werd na de Grand Prix van Groot-Brittannië ontslagen bij Red Bull. Laurent Mekies schoof door als vervanger en inmiddels is bekend dat de Oostenrijkse renstal en Horner een akkoord hebben bereikt over een forse afkoopsom. Maar twintig seizoenen in de F1 lijken voor de Brit nog niet genoeg: hij wordt al aan meerdere teams gelinkt.

Verstappen zeker een optie voor Aston Martin

Patrese zou een samenwerking tussen Horner en Aston Martin wel zien zitten – zeker als Verstappen erbij komt. “De speculatie rond Aston Martin en Christian Horner doet me denken aan toen Michael Schumacher Benetton verliet en naar Ferrari ging”, vertelde hij aan The Escapist Magazine . “Hij nam alle beste mensen van Benetton mee om bij Ferrari een winnend team te bouwen en vervolgens wereldkampioen te worden.”

Volgens Patrese zou een vergelijkbaar scenario kunnen ontstaan met Horner en Verstappen. “Ze praten er zeker over. Als dit is wat hij denkt dat er kan gebeuren – waarschijnlijk wel – dan zou Horner daar zeker naartoe kunnen gaan en bij Aston Martin een nieuw Red Bull-team kunnen opbouwen.”

Kunnen Verstappen en Horner nog wel samenwerken?

Toch ontstonden er scheurtjes in de relatie tussen Horner en Verstappen in de laatste fase van de Brit bij Red Bull. Vooral met vader Jos Verstappen botste het geregeld, en de twee vlogen meermaals publiekelijk met elkaar in de clinch. “Als je van je vrouw scheidt, betekent dat niet dat je voortdurend met ergernissen te maken hebt. Misschien worden Christian Horner en Jos Verstappen over twee, drie of vier jaar weer vrienden. En natuurlijk, als er een kans komt om een team te bouwen dat om het kampioenschap kan strijden en Max weer de winnaar kan zijn, denk ik dat Jos zich een beetje afzijdig zal houden,” zei Patrese daarover.

Komend seizoen ondergaat de Formule 1 een grote metamorfose. De nieuwe reglementen rond aerodynamica, chassis en motoren gaan dan in. Voor teams als Aston Martin is dat dé kans om zich te meten met Red Bull, McLaren, Ferrari en Mercedes. Het team van eigenaar Lawrence Stroll verzekerde zich eerder al van Honda als motorleverancier en wist bovendien topontwerper Adrian Newey aan boord te halen.