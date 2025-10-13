De toekomst van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is nog altijd onduidelijk. De Brit bereikte een deal met Red Bull over een afkoopsom, waardoor hij nu kan terugkeren. Riccardo Patrese omschrijft zichzelf als een vriend van Horner, en stelt dat Horner heel erg slecht is behandeld.

Horner heeft een onrustige periode achter de rug. In het jaar voor zijn ontslag werd er al getwijfeld aan zijn toekomst in de sport. Hij werd door een werkneemster van Red Bull beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar uiteindelijk werd hij vrijgesproken. De geruchten bleven echter bestaan, en Horner werd na een reeks teleurstellende resultaten alsnog op straat gezet. Hij werd in de afgelopen weken in verband gebracht met meerdere teams, maar er is vooralsnog niets concreets.

'Horner is slecht behandeld'

Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is duidelijk over Horner. Hij spreekt zich uit bij The Escapist Magazine: "Ik ben echt blij voor hem, want ik ben een vriend van Christian. Wat er vorig jaar met hem is gebeurd, was niet juist. Zijn privéleven is zijn privéleven. Ik vind dat hij slecht is behandeld, maar uiteindelijk heeft hij er veel geld aan overgehouden. Nu heeft hij waarschijnlijk wat tijd om thuis te kunnen ontspannen. Ik heb hem al op zijn paarden zien rijden."

Gaat Horner terugkeren?

Over een mogelijke comeback bij een ander team of de Formule 1 van Horner, wil Patrese niet te veel zeggen: "Ik denk dat het goed voor hem is dat hij zoveel geld heeft kunnen krijgen, en ik weet zeker dat hij echt een zeer capabel persoon is. Of hij een andere Formule 1-baan vindt en gaat terugkeren, dat is echt volledig aan hem."

Horner werd al in verband gebracht met de teams van Alpine, Aston Martin en zelfs Ferrari. Daarnaast bevestigde het team van Haas in Singapore dat ze gesprekken hebben gevoerd met Horner.