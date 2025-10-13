user icon
Vriend van Horner onthult: "Hij is heel slecht behandeld!"

Vriend van Horner onthult: "Hij is heel slecht behandeld!"
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 17:22
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

De toekomst van voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner is nog altijd onduidelijk. De Brit bereikte een deal met Red Bull over een afkoopsom, waardoor hij nu kan terugkeren. Riccardo Patrese omschrijft zichzelf als een vriend van Horner, en stelt dat Horner heel erg slecht is behandeld.

Horner heeft een onrustige periode achter de rug. In het jaar voor zijn ontslag werd er al getwijfeld aan zijn toekomst in de sport. Hij werd door een werkneemster van Red Bull beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, maar uiteindelijk werd hij vrijgesproken. De geruchten bleven echter bestaan, en Horner werd na een reeks teleurstellende resultaten alsnog op straat gezet. Hij werd in de afgelopen weken in verband gebracht met meerdere teams, maar er is vooralsnog niets concreets.

'Horner is slecht behandeld'

Voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese is duidelijk over Horner. Hij spreekt zich uit bij The Escapist Magazine: "Ik ben echt blij voor hem, want ik ben een vriend van Christian. Wat er vorig jaar met hem is gebeurd, was niet juist. Zijn privéleven is zijn privéleven. Ik vind dat hij slecht is behandeld, maar uiteindelijk heeft hij er veel geld aan overgehouden. Nu heeft hij waarschijnlijk wat tijd om thuis te kunnen ontspannen. Ik heb hem al op zijn paarden zien rijden."

Gaat Horner terugkeren?

Over een mogelijke comeback bij een ander team of de Formule 1 van Horner, wil Patrese niet te veel zeggen: "Ik denk dat het goed voor hem is dat hij zoveel geld heeft kunnen krijgen, en ik weet zeker dat hij echt een zeer capabel persoon is. Of hij een andere Formule 1-baan vindt en gaat terugkeren, dat is echt volledig aan hem."

Horner werd al in verband gebracht met de teams van Alpine, Aston Martin en zelfs Ferrari. Daarnaast bevestigde het team van Haas in Singapore dat ze gesprekken hebben gevoerd met Horner.

Rimmer

Posts: 12.870

Privé is privé maar als je tijdens het werk in de problemen komt vanwege contact met een medewerkster en werkt in een functie waarin je constant in de spotlights staat en een uithangbord voor een miljarden bedrijf bent, hoe privé is het dan eigenlijk?
Kijk, dat hij geen dickpics heeft gestuur... [Lees verder]

  • 3
  • 13 okt 2025 - 17:44
  • Rimmer

    Posts: 12.870

    Privé is privé maar als je tijdens het werk in de problemen komt vanwege contact met een medewerkster en werkt in een functie waarin je constant in de spotlights staat en een uithangbord voor een miljarden bedrijf bent, hoe privé is het dan eigenlijk?
    Kijk, dat hij geen dickpics heeft gestuurd is duidelijk. Dat is namelijk strafbaar en er was niks strafbaars aangetroffen.
    Deze affaire speelt zich af op het vlak van leidinggevende en ondergeschikte en het betreft hier dus een disciplinaire zaak. Eentje waarin hiërarchie en een ongelijkwaardige machtsverhouding een rol spelen.
    In de positie van Horner mag RedBull absoluut transparant en integer gedrag verwachten en alleen al het wekken van de schijn dat daar geen sprake van is kan en hoort al funest te zijn.
    Is Horner wat dat betreft schandalig behandeld? Al met al denk ik dat het meevalt. Hij had het zelf allemaal kunnen voorkomen en hij kan ook alleen zichzelf de schuld geven. Helaas Chris, volgende keer toch maar gewoon anoniem een call girl op de hotelkamer laten komen en van de medewerksters wegblijven.

    • + 3
    • 13 okt 2025 - 17:44
  • Knalpijp

    Posts: 2.123

    Die foto zegt toch alles, hij zegt daar ja dat ben ik!

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 18:14
  • StevenQ

    Posts: 9.776

    Bij de meeste bedrijven was hij er verleden jaar al uitgegooid en zonder afkoopsom

    Bij een voetbalclub zijn ze ook niet zo moeilijk als de trainer het minder goed doet

    Dus hij is echt niet zo slecht behandeld

    • + 3
    • 13 okt 2025 - 18:17
    • hupholland

      Posts: 9.285

      maar nooit zonder afkoopsom, ook niet in het voetbal. Christian kan alleen zichzelf aankijken, hij heeft anderen de gelegenheid en kennelijk ook de behoefte gegeven om dit tegen hem te gebruiken. Is toch wel tekenend voor hoe de F1 is veranderd als zo'n kleinigheidje zo'n rel oplevert. Maar goed, ze kunnen tegenwoordig alles aangrijpen om iemand te cancelen. t is te hopen voor de mensen die dit in gang hebben gezet dat ze zelf brandschoon zijn.
      Wel goed dat er met het vertrek van Horner een einde is gekomen aan deze hele soap. Ze hadden er alleen nooit aan moeten beginnen.

      • + 2
      • 13 okt 2025 - 18:44
    • snailer

      Posts: 30.165

      Tsjah. Vorig jaar harkte Horner nog een WDC binnen via Verstappen. Noem het maar minder goed.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 18:52
    • Pietje Bell

      Posts: 31.460

      " ...... als zo'n kleinigheidje zo'n rel oplevert. Maar goed, ze kunnen tegenwoordig alles aangrijpen om iemand te cancelen.
      t is te hopen voor de mensen die dit in gang hebben gezet dat ze zelf brandschoon zijn. "

      Dit klinkt alsof hij bijna niets verkeerds heeft gedaan. Het ging echt niet alleen om het feit dat hij zo gecharmeerd was van zijn PA en met haar flirte. Hij wou overal de macht over hebben en dat werd op een gegeven moment onwerkzaam. De sfeer werd slechter en slechter en dan moet men ingrijpen.

      En waar dit op slaat is me echt een raadsel:

      "t is te hopen voor de mensen die dit in gang hebben gezet
      dat ze zelf brandschoon zijn. "

      Ook dat klinkt weer alsof hij niets gedaan heeft dat zijn ontslag rechtvaardigt.

      • + 1
      • 13 okt 2025 - 18:53
    • Pietje Bell

      Posts: 31.460

      flirte = flirtte.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 19:00
    • hupholland

      Posts: 9.285

      @Pietje: dat is nou net mijn punt, dat kleinigheidje is aangegrepen om hem er uit te werken. Dat hij mensen eerder al tegen zich in het harnas heeft gejaagd is hij idd zelf verantwoordelijk voor, maar de manier waarop ze m er vorig jaar hebben geprobeerd uit te werken vind ik nog steeds misselijkmakend. Dat hij nu weg is ben ik blij mee, hij had die machtstrijd moeten winnen of verliezen, de status quo van de afgelopen anderhalf jaar was voor niemand goed. Hij heeft m uiteindelijk verloren, daar heb ik geen problemen mee. Wel met het wapen dat er in de strijd is gegooid, gebruikmakend van de woke/cancelcultuur waar die mensen die het hebben ingezet normaal ook niks van moeten hebben. Dus ja, dat vind ik smerig en hypocriet.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 19:42
  • schwantz34

    Posts: 41.016

    Horner heeft terecht, of onterecht, een enorme bull sh.t over zich heen gekregen. Maar door het feit dat hij die zogenaamd onjuist bejegende dame miljoenen dollars heeft betaald om niet voor de rechter te hoeven verschijnen spreekt natuurlijk vet in zijn nadeel vwb de publieke opinie (feit!). Desondanks staan de (top)teams in de rij om hem in te lijven als nieuwe teambaas als ik alle berichtgeving zo lees, en die zijn ook niet helemaal gek natuurlijk, en weten ook heus wel meer dan de neus van Pinokkio lang is anders lieten ze hem wel helemaal links liggen.

    Maar goed, hoe het ook zij ben ik ondanks alles heel erg blij dat hij ondanks zijn fantastische CV weg is gestuurd bij RBR na de leegloop en het vertrek van Newey en nog vele andere kopstukken. En heb ik er alle vertrouwen in gezien de na de zomerstop enorm toegenomen prestatiecurve van RBR en Max zijn prestaties, dat het aanstellen van een zeer ervaren engineer (die een F1 auto, en zijn ontwikkeling van haver tot gort kent itt Horner) als Laurent Mekies echt als geluk bij een ongeluk moet worden ervaren voor successen op de iets langere termijn, en met een beetje geluk heel misschien zelfs al voor dit seizoen. We gaan ut zien! ;)

    • + 3
    • 13 okt 2025 - 18:59
    • hupholland

      Posts: 9.285

      idd, de publieke opinie... als iemand bewust gaat lekken dan sta je mooi in je hemd. Netjes dat ie een schikking met de dame heeft getroffen, dat is misschien bij de afhandeling van zn contract ook nog wel ter sprake gekomen, misschien wel gewoon gefinancierd door Red Bull. Dan kan het boek ook gelijk helemaal dicht.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 19:48

