Wordt 2026 alles of niets voor Hamilton en Ferrari? "Hoop het echt"
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 11:22
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton heeft nog steeds niet zijn draai weten te vinden bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 worstelt al het hele seizoen bij de Scuderia. Kan de Brit nog iets magisch laten zien in een rood pak in een rode auto? Voormalig F1-coureur Riccardo Patrese hoopt in ieder geval van wel. 

Hamilton werd als een verlosser aan het begin van dit seizoen ontvangen in Maranello nadat hij Carlos Sainz had vervangen, maar tot op heden wist hij nog geen potten te breken bij Ferrari. De voormalig coureur van McLaren en Mercedes scoorde nog geen enkel podium en moest meerdere keren zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc

Volgend seizoen gaat het volledige reglement op de schop, wat kansen biedt aan Hamilton en Ferrari. Patrese hoopt in ieder geval dat de Brit ook op zijn 40e nog hoge ogen kan gooien in de Formule 1. “Lewis kan doen wat hij wil, maar ik denk dat hij zijn carrière wil afsluiten met goede resultaten en zijn achtste titel”, zo vertelde hij aan The Escapist Magazine.

Voor Patrese is het nu geen optie dat Hamilton afscheid gaat nemen van de F1. De Italiaan denkt dan dat hij via de achterdeur vertrekt. “Volgend jaar breekt er een nieuw tijdperk aan met auto's en regels. Misschien geeft hij het nog een jaar en zegt hij dan: 'Doei.' Als ik in zijn situatie zat, zou ik tot het laatste moment proberen om de beste resultaten te behalen.”

De suggestie ging rond dat Hamilton in hetzelfde putje zou vallen als Fernando Alonso en Sebastian Vettel. Beide coureurs werden wereldkampioen, maar flikten het nooit om Ferrari de verlossende wereldtitel te geven sinds 2007. Patrese hoopt niet dat dat Hamilton gaat overkomen. 

“Ik hoop dat hij met zijn ervaring goed advies kan geven over hoe we het team intern beter kunnen organiseren. Ik hoop dit echt, want ik ben Italiaan en heb een zoon [Lorenzo Patrese] die bij Ferrari racet, dus ik heb een band met Ferrari. Ik ben nooit een Ferrari-coureur geweest, maar ik ben wel een beetje fan van Ferrari, dus ik hoop echt dat ze een oplossing vinden.”

FelipeMassa#19

Posts: 8.313

Dat zou echt een hele grote prestatie zijn. Als hij in de huidige f1 met Ferrari naast Leclerc op 41 jarige leeftijd wk kan worden is dat echt zijn grootste prestatie. En zelfs filmwaardig.

  • 1
  • 15 okt 2025 - 11:58
Reacties (5)

  • mario

    Posts: 14.322

    Ik hoop mee met Patrese 🤞🏽

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 11:36
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.313

    Dat zou echt een hele grote prestatie zijn. Als hij in de huidige f1 met Ferrari naast Leclerc op 41 jarige leeftijd wk kan worden is dat echt zijn grootste prestatie. En zelfs filmwaardig.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 11:58
  • Rimmer

    Posts: 12.878

    Als de Ferrari in 2026 domineert kan er een titel komen. Maar hoe waarschijnlijk is het dat Ferrari gaat domineren? En hoe waarschijnlijk is het dat Charles dan ineens niet meer 3 of 4 tienden sneller is? En hoe waarschijnlijk is het dat als Ferrari domineert en ze eindelijk de titels kunnen pakken dat ze niet stiekem Charles een beetje voortrekken a la Lando?
    Hoeveel “vrienden” heeft Lewis binnen Ferrari om zo’n interne strijd naar zich toe trekken?
    Kan Lewis überhaupt nog wel 24 races en 6 sprintraces op 100% acteren?
    Ik denk dat de Lewis fans misschien de waarheid eens onder ogen moeten durven komen en accepteren dat er geen 8e titel meer komt.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 12:05
  • Babs

    Posts: 52

    Met Hamilton wordt het uiteraard niets. Zelfs als het een wonderbaarlijk goede auto zou zijn, dan is er altijd nog de veel snellere Leclerc.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 12:10
  • jd2000

    Posts: 7.341

    Hopelijk gaat dat niet gebeuren. Dat zou betekenen dat hij ongeveer iedere race op het podium zou moeten belanden. Een heel seizoen dezelfde gerecyclede teksten te moeten aanhoren, dat trek ik niet. Trouwens, het zou ook een blamage zijn als een coureur in de 40 kampioen zou kunnen worden.

    • + 1
    • 15 okt 2025 - 12:28

