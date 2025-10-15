Lewis Hamilton heeft nog steeds niet zijn draai weten te vinden bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 worstelt al het hele seizoen bij de Scuderia. Kan de Brit nog iets magisch laten zien in een rood pak in een rode auto? Voormalig F1-coureur Riccardo Patrese hoopt in ieder geval van wel.

Hamilton werd als een verlosser aan het begin van dit seizoen ontvangen in Maranello nadat hij Carlos Sainz had vervangen, maar tot op heden wist hij nog geen potten te breken bij Ferrari. De voormalig coureur van McLaren en Mercedes scoorde nog geen enkel podium en moest meerdere keren zijn meerdere erkennen in teamgenoot Charles Leclerc.

Volgend seizoen gaat het volledige reglement op de schop, wat kansen biedt aan Hamilton en Ferrari. Patrese hoopt in ieder geval dat de Brit ook op zijn 40e nog hoge ogen kan gooien in de Formule 1. “Lewis kan doen wat hij wil, maar ik denk dat hij zijn carrière wil afsluiten met goede resultaten en zijn achtste titel”, zo vertelde hij aan The Escapist Magazine.

Voor Patrese is het nu geen optie dat Hamilton afscheid gaat nemen van de F1. De Italiaan denkt dan dat hij via de achterdeur vertrekt. “Volgend jaar breekt er een nieuw tijdperk aan met auto's en regels. Misschien geeft hij het nog een jaar en zegt hij dan: 'Doei.' Als ik in zijn situatie zat, zou ik tot het laatste moment proberen om de beste resultaten te behalen.”

De suggestie ging rond dat Hamilton in hetzelfde putje zou vallen als Fernando Alonso en Sebastian Vettel. Beide coureurs werden wereldkampioen, maar flikten het nooit om Ferrari de verlossende wereldtitel te geven sinds 2007. Patrese hoopt niet dat dat Hamilton gaat overkomen.

“Ik hoop dat hij met zijn ervaring goed advies kan geven over hoe we het team intern beter kunnen organiseren. Ik hoop dit echt, want ik ben Italiaan en heb een zoon [Lorenzo Patrese] die bij Ferrari racet, dus ik heb een band met Ferrari. Ik ben nooit een Ferrari-coureur geweest, maar ik ben wel een beetje fan van Ferrari, dus ik hoop echt dat ze een oplossing vinden.”