Cadillac reageert op verhalen over Bottas en Perez

De kans is groot dat het team van Cadillac snel met een aankondiging komt over hun coureurs. Sergio Perez en Valtteri Bottas lijken de coureurs te worden, maar een officiële aankondiging is er nog niet. Mario Andretti reageert nu op deze geruchten.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal is hard bezig met de voorbereidingen op het debuutseizoen, maar ze hebben nog geen coureurs vastgelegd. In de afgelopen weken werd echter duidelijk dat ze dicht bij twee grote deals zijn. Het lijkt namelijk een kwestie van tijd te zijn voordat de ervaren Perez en Bottas worden aangekondigd door het team.

Comeback aanstaande

Perez en Bottas lijken daarmee hun comeback te gaan maken, en volgens meerdere media is alles in kannen en kruiken. Vanuit het team van Cadillac blijft het echter stil, en ze lijken pas later deze maand met een aankondiging te komen. Het is echter ook niet zo dat de kopstukken van Cadillac deze verhalen ontkennen.

Andretti reageert op de verhalen

Formule 1-legende Mario Andretti maakt daar nu een einde aan. De Amerikaanse wereldkampioen van 1978 is bij het team betrokken als speciaal adviseur en hij deed eerder al uitspraken namens het team. Nu reageert hij ook op de verhalen over de komst van Perez en Bottas. Bij het Zwitserse medium Blick komt hij met een korte mededeling als hij wordt gevraagd naar de geruchten: "Je moet gewoon geloven wat wij communiceren."

Wat gaat er gebeuren?

Cadillac heeft vooralsnog niets gecommuniceerd richting de buitenwereld. Andretti ontkent echter niet dat Bottas en Perez naar het Amerikaanse team komen. Het is de verwachting dat er in de komende weken een persbericht naar buitenkomt. Volgens sommige media gaat dat deze maand nog gebeuren, terwijl er elders wordt gesproken over een aankondiging voor de Grand Prix van Italië.