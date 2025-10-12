user icon
Red Bull weigert hoogste overnamebod ooit op Racing Bulls

Red Bull weigert hoogste overnamebod ooit op Racing Bulls
  Gepubliceerd op 12 okt 2025 09:38
  13
  Door: Martijn Arnoldus

Red Bull heeft een overnamebod van maar liefst twee miljard euro op haar Formule 1-zusterteam Racing Bulls afgewezen. Dat schrijft de Britse Formule 1-journalist Joe Saward in zijn Green Notebook. Volgens hem was het bod afkomstig van een groep investeerders die hun pijlen hadden gericht op de renstal, met hun thuisbasis in het Italiaanse Faenza. Het Oostenrijkse moederbedrijf ziet geen enkele reden om tot verkoop over te gaan ondanks dit astronomische bedrag. Hoewel de naam van de geïnteresseerde partij niet bekend is gemaakt, zou het volgens Saward gaan om het hoogste bod dat Red Bull ooit op Racing Bulls heeft ontvangen. De onderneming krijgt naar verluidt maandelijks aanbiedingen voor het team, dat sinds de oprichting in 2006 na de overname van het armlastige Minardi fungeert als opleidingsplatform voor jong talent. 

Geen verkoopplannen

Red Bull-adviseur Helmut Marko benadrukte onlangs dat de renstal niet te koop is. ''Er is geen enkele intentie om afstand te doen van Racing Bulls,'' verklaarde de uitgesproken Oostenrijker bij de internationale media. ''Het team heeft de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt, zowel technisch als op rijdersgebied. Het past volledig in onze strategie voor talentontwikkeling.'' Racing Bulls, dat in 2024 een nieuwe koers insloeg met een herziene structuur en nauwere samenwerking met Red Bull Racing, geldt als een waardevol bezit. De renstal beschikt over moderne faciliteiten in Italië en Groot-Brittannië en profiteert van de technische uitwisseling binnen de Red Bull-organisatie.

Racing Bulls in trek

De groeiende wereldwijde populariteit van de Formule 1 maakt teams aantrekkelijker voor investeerders. De waardes van de renstallen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, mede dankzij stijgende inkomsten uit televisierechten, sponsors en de wereldwijde expansie van de sport. Dat verklaart ook de herhaalde interesse in Racing Bulls. Saward bevestigt dat er in de afgelopen maanden meerdere biedingen zijn gedaan, maar dat het bod van bijna twee miljard euro tot nu toe het hoogste is. Red Bull blijft echter vasthouden aan zijn tweeteamstrategie. De Oostenrijkse energiegigant ziet Racing Bulls niet als verkoopobject, maar als essentieel onderdeel van zijn langetermijnvisie op de Formule 1. 

Audi 

De laatste overname van een Formule 1-team vond plaats in maart 2024, toen Audi aankondigde 100% eigendom te verwerven van het Zwitserse Sauber F1 Team. Dit markeerde een belangrijke stap in de strategie van Audi om vanaf 2026 als fabrieksteam deel te nemen aan de Formule 1. Audi, een dochteronderneming van Volkswagen, benoemde Andreas Seidl als teambaas en Oliver Hoffmann als algemeen directeur van het nieuwe fabrieksteam.

Snorremans

Posts: 54

Waar baseer je die prijs op? Denk eerder dat we op dit moment het hoogte punt al wel bereikt hebben binnen de sport of misschien al wel gepasseerd zijn.

De sport wordt immers gemaakt door de fans. Met die belachelijke prijze die voor de rechten betaald worden en dus ook die belachelijke prijzen ... [Lees verder]

  • 5
  • 12 okt 2025 - 10:33
Reacties (13)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 11.115

    Paar jaar wachten en de prijs is 4 miljard euro, waarom zou je het nu verkopen geld hebben ze niet nodig bij Red Bull.

    • + 2
    • 12 okt 2025 - 09:45
    • Snorremans

      Posts: 54

      Waar baseer je die prijs op? Denk eerder dat we op dit moment het hoogte punt al wel bereikt hebben binnen de sport of misschien al wel gepasseerd zijn.

      De sport wordt immers gemaakt door de fans. Met die belachelijke prijze die voor de rechten betaald worden en dus ook die belachelijke prijzen die de consument moet betalen wordt de sport steeds minder toegangkelijk. IPTV krijgt wereld wijd een steeds groter aandeel wat niet ten gunste is van deze partijen.

      Dan nog niet eens over de ticketprijzen gehad...

      • + 5
      • 12 okt 2025 - 10:33
    • John6

      Posts: 11.115

      Vorig jaar hadden ze het nog over 1 miljard dat een F1 team waard was, nu krijgen ze zonder te onderhandelen al zo 2 Miljard euro.

      Over een paar jaar kunnen ze inderdaad Racing Bulls verkopen voor een 4 Miljard Euro, de prijs zal voorlopig alleen nog maar omhoog gaan.

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 12:45
    • Snorremans

      Posts: 54

      Nooit gehoord van "in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst".?

      Dat in combinatie met eerder geschreven post.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 13:10
    • Beri

      Posts: 6.708

      De inflatie van de sport loopt nog steeds op Snorremans. Er is inderdaad een limiet aan wat fans en races willen en kunnen betalen. Maar dit is nog lang niet bereikt. Teams zijn inmiddels een franchise en zullen hierdoor alleen maar meer waard worden. Sauber werd door Audi overgenomen voor 600 miljoen. En Aston Martin heeft recent 150 miljoen gevangen voor een aandeel minder dan 5%. Wat dus zou betekenen dat het team 3 miljard waard is.

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 13:48
    • Joeppp

      Posts: 8.078

      Ja, en toen stopte Max en Lewis ermee, kwamen er batterij autootjes die op het rechte stuk al in moesten houden en niet hard door de bocht konden. Pieuw, daar gaat de waarde weer.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 14:22
  • snailer

    Posts: 30.152

    Ik was eigenlijk al verbaasd dat McLaren verkocht wordt.

    F1 is dusdanig gezond dat zoals John6 hieronder terecht zegt teams alleen maar meer waard worden.

    Wat dat betreft is 2021 dankzij Hamilton en Verstappen zeer belangrijk geweest. Het heeft de hele wereld naar F1 doen kijken die ongekende strijd.

    • + 1
    • 12 okt 2025 - 10:21
  • Snorremans

    Posts: 54

    Ben hier wel goed ziek van....ach ja dan probeer ik het volgende week wel een keer bij Haas😎

    • + 2
    • 12 okt 2025 - 10:23
    • snailer

      Posts: 30.152

      Wel even je snorremans trimmen voor je gaat onderhandelen.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 10:24
    • Snorremans

      Posts: 54

      Nope...Gene vindt dat gekriebel tussen zijn billetjes juist lekker.

      Ron has spoken!!!

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 10:35
    • snailer

      Posts: 30.152

      Ben blij dat ik heen ervaring met haar heb tussen mijn billen. Ik heb wel nog te maken gehad met de vrouwen bevers. Uit die tijd stam ik dan weer. Als vrijgezel Nooit meer een poeshaar pijnloos uittrekken voor mij.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 11:08
    • Knookie.nl

      Posts: 985

      Goor….

      • + 1
      • 12 okt 2025 - 11:13
    • snailer

      Posts: 30.152

      Vrouwen hadden geen geschoren onderkant, Knook. Het was de waarheid van de jaren 70 en 80.

      Niks goor aan. Zolang ze maar zichzelf wasten. Maar dat geldt ook voor de vrouwen met geschoren onderkanten.

      • + 0
      • 12 okt 2025 - 15:04

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

