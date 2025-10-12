Red Bull heeft een overnamebod van maar liefst twee miljard euro op haar Formule 1-zusterteam Racing Bulls afgewezen. Dat schrijft de Britse Formule 1-journalist Joe Saward in zijn Green Notebook. Volgens hem was het bod afkomstig van een groep investeerders die hun pijlen hadden gericht op de renstal, met hun thuisbasis in het Italiaanse Faenza. Het Oostenrijkse moederbedrijf ziet geen enkele reden om tot verkoop over te gaan ondanks dit astronomische bedrag. Hoewel de naam van de geïnteresseerde partij niet bekend is gemaakt, zou het volgens Saward gaan om het hoogste bod dat Red Bull ooit op Racing Bulls heeft ontvangen. De onderneming krijgt naar verluidt maandelijks aanbiedingen voor het team, dat sinds de oprichting in 2006 na de overname van het armlastige Minardi fungeert als opleidingsplatform voor jong talent.

Geen verkoopplannen



Red Bull-adviseur Helmut Marko benadrukte onlangs dat de renstal niet te koop is. ''Er is geen enkele intentie om afstand te doen van Racing Bulls,'' verklaarde de uitgesproken Oostenrijker bij de internationale media. ''Het team heeft de afgelopen maanden aanzienlijke vooruitgang geboekt, zowel technisch als op rijdersgebied. Het past volledig in onze strategie voor talentontwikkeling.'' Racing Bulls, dat in 2024 een nieuwe koers insloeg met een herziene structuur en nauwere samenwerking met Red Bull Racing, geldt als een waardevol bezit. De renstal beschikt over moderne faciliteiten in Italië en Groot-Brittannië en profiteert van de technische uitwisseling binnen de Red Bull-organisatie.

Racing Bulls in trek

De groeiende wereldwijde populariteit van de Formule 1 maakt teams aantrekkelijker voor investeerders. De waardes van de renstallen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, mede dankzij stijgende inkomsten uit televisierechten, sponsors en de wereldwijde expansie van de sport. Dat verklaart ook de herhaalde interesse in Racing Bulls. Saward bevestigt dat er in de afgelopen maanden meerdere biedingen zijn gedaan, maar dat het bod van bijna twee miljard euro tot nu toe het hoogste is. Red Bull blijft echter vasthouden aan zijn tweeteamstrategie. De Oostenrijkse energiegigant ziet Racing Bulls niet als verkoopobject, maar als essentieel onderdeel van zijn langetermijnvisie op de Formule 1.

Audi

De laatste overname van een Formule 1-team vond plaats in maart 2024, toen Audi aankondigde 100% eigendom te verwerven van het Zwitserse Sauber F1 Team. Dit markeerde een belangrijke stap in de strategie van Audi om vanaf 2026 als fabrieksteam deel te nemen aan de Formule 1. Audi, een dochteronderneming van Volkswagen, benoemde Andreas Seidl als teambaas en Oliver Hoffmann als algemeen directeur van het nieuwe fabrieksteam.