McLaren-coureur woedend: "Brown hield overstap naar Red Bull tegen"
  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 14:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De rechtszaak tussen IndyCar-kampioen Alex Palou en het team van McLaren blijft voor opschudding zorgen. Door de zaak komen er allerlei opvallende feiten naar buiten, en Palou verwijt McLaren er nu van dat ze een overstap van hem naar Red Bull hebben tegengehouden.

Palou en McLaren leken enkele jaren geleden met elkaar in zee te gaan. De Spanjaard dacht dat hij kans zou maken op een Formule 1-zitje, maar werd ernstig verrast toen hij doorkreeg dat McLaren vasthield aan Oscar Piastri. De Spanjaard zette ook een streep door een overstap naar het IndyCar-team van McLaren, en daar was de Britse renstal op zijn zachtst gezegd niet heel blij mee. Het resulteerde in deze spraakmakende rechtszaak.

Hoe zat het met Red Bull?

Palou deelt namelijk de nodige opvallende zaken in de rechtbank. Hij stelt nu dat McLaren-CEO Zak Brown een overstap naar Red Bull tegenhield: "Er waren wat verhalen in de media dat AlphaTauri op zoek was naar een coureur en mijn naam werd daarbij ook genoemd."

"Ik had in juni 2023 telefonisch contact met Helmut Marko. Hij stond ervoor open dat ik voor hen kwam racen en als zodanig vroeg hij me naar de voorwaarden waaronder ik weg kon bij McLaren." Palou nam daarna contact op met advocaat Rachel Epstein, die moest nagaan welke voorwaarden er in zijn contract stonden. Hij dacht echter dat Epstein niet zou zeggen welk team interesse in hem had.

Brown belde Marko

Dat gebeurde dus wel, en Brown kreeg lucht van de interesse van Red Bull: "Zak heeft één op één met Marko gebeld en blijkbaar heeft Marko toen aangegeven dat ze niet langer interesse hadden. Ik weet niet wat er is gebeurd tijdens dat gesprek, maar het heeft me overduidelijk niet geholpen, want Helmut had niet langer interesse."

Boos op Brown

Palou was niet blij met het feit dat Brown zich bemoeide met zijn toekomst: "Ik was erg boos dat Rachel aan Zak had verteld met welk team ik had gesproken, en dat Zak de teammanager van dat team had gebeld om over mij te praten."

HarryLam

Posts: 4.916

Tsja......nogal dom advocaatvrouwtje......

  • 2
  • 10 okt 2025 - 14:19
F1 Nieuws Alex Palou Helmut Marko Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (5)

  • HarryLam

    Posts: 4.916

    Tsja......nogal dom advocaatvrouwtje......

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 14:19
    • misstappen

      Posts: 3.342

      tip van mijn kant als je ooit ga scheiden, neem een vrouw (geen 'vrouwtje') als advocaat. je zal er geen spijt van krijgen - ja ik ben een ervaringsdeskundige.

      Het lijkt me hoogstonwaarschijnlijk dat een advocaat zulke fouten maakt, er zaal echt wel iets anders aan de hand zijn geweest dan wat er nu via deze sait gepubliceerd wordt. Wat is jouw achternaam trouwens, Straal misschien?

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 14:59
  • Larry Perkins

    Posts: 60.525

    Wellus en Niettus krijgen het weer druk de komende tijd...

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 14:22
  • Paulie

    Posts: 4.664

    familie van Jeffrey?

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 14:29
  • Aquarius72

    Posts: 706

    Had Alex geen kopietje van het contract dat hij getekend had? Of laat McLaren je twee verschillende contracten tekenen en daarom moest ze details navragen????

    Dit verhaal zal ongetwijfeld iets anders in elkaar steken.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 15:42

Meer nieuws

Gerelateerd nieuws

