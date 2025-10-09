user icon
'Red Bull kan Tsunoda tijdens het seizoen ontslaan'

'Red Bull kan Tsunoda tijdens het seizoen ontslaan'
  • Gepubliceerd op 09 okt 2025 16:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De kans is groot dat Max Verstappen vanaf volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt bij Red Bull Racing. Zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda vecht voor zijn toekomst in de Formule 1, en volgens Sam Bird kan Red Bull hem zomaar tijdens het seizoen er uitgooien.

Het tweede zitje bij Red Bull Racing is al jaren een soort doodverklaring voor de loopbanen van coureurs. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en begin dit jaar Liam Lawson sneuvelden allemaal onder de druk van Verstappen. Lawson werd begin dit seizoen zelfs al na twee raceweekenden aan de kant geschoven, en vervangen door Tsunoda. De Japanner weet echter ook geen mooie dingen te laten zien, en zal naar alle waarschijnlijkheid na dit seizoen worden vervangen door Isack Hadjar.

Tsunoda tijdens het seizoen ontslaan?

Ook in Singapore wist Tsunoda geen punten te scoren. De Britse analist Sam Bird doet dan ook een opvallende voorspelling in de BBC-podcast Chequered Flag: "Hij werd op een rondje gezet door zijn teamgenoot en de andere koplopers. Het s echt een kwestie van tijd voordat hij zijn zitje gaat verliezen. Het is eerder een kwestie van 'wanneer' en niet een 'of'. Gaat dat gebeuren tijdens het einde van het seizoen?"

Kans voor Hadjar?

Bird suggereert dat Red Bull Tsunoda tijdens het seizoen aan de kant kan schuiven, en dan Hadjar eerder promotie geeft: "Zouden ze iemand zoals Hadjar een kans geven en zeggen: 'Kijk, je hebt nu zes races bij het grote team, er is geen druk. Ga aan de slag. Leer je engineer kennen, leer hoe hij werkt'."

Bird wijst ook naar de mogelijke nieuwe teamgenoot van Hadjar: "'Leer hoe je moet omgaan met de Max Verstappen-auto die ze in de toekomst voor je gaan bouwen, want we gaan geen auto voor jou bouwen. We gaan een auto voor Max Verstappen bouwen, en kijk of je die kunt bijhouden'."

Pleen

Posts: 677

Jammer dat om dit te zeggen maar ik zou Yuki meteen uit het team zetten, desnoods ruilen met Hadjar want tot scoren komt hij toch niet. Lijkt me het juiste moment om te zien wat Hadjar kan rond breien. Misschien kwalificeert hij meteen achter Max en kan hij van grote waarde zijn.

  • 1
  • 9 okt 2025 - 17:04
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pleen

    Posts: 677

    Jammer dat om dit te zeggen maar ik zou Yuki meteen uit het team zetten, desnoods ruilen met Hadjar want tot scoren komt hij toch niet. Lijkt me het juiste moment om te zien wat Hadjar kan rond breien. Misschien kwalificeert hij meteen achter Max en kan hij van grote waarde zijn.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 17:04
    • hupholland

      Posts: 9.280

      denk niet dat dat veel zin heeft en realistisch is. 2026 zou voor Hadjar al heel vroeg zijn, maar dan heeft hij iig 1 seizoen gehad en kan hij de hele voorbereiding met Red Bull meedraaien. Voor nu is het vooral belangrijk dat de 2e rijder geen schade rijdt en geen onrust stookt, dat gaat met Yuki prima. En dan zometeen Honda weg en Yuki weg, ze hebben Honda de afgelopen 5 jaar keurig te vriend gehouden door Yuki alle tijd en kansen te geven, perfect gedaan zo.

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 17:42
    • Pleen

      Posts: 677

      Honda ziet heus wel dat Yuki niet of mager presteert. De F1 is een harde business waar het sentiment niet veel betekent. Hadjar heeft wellicht niet meteen de Max factor maar ik denk wel iemand die dicht op Max kan zitten. Het lijkt me nu juist het goede moment om Hadjar te laten instappen als je weet dat Yuki niets of nauwelijk punten pakt. Laten we eerlijk wezen, Hadjar laat gewoon mooie dingen zien in de "B-Auto". Ik zeg gewoon doen en niet nogmaals een jaartje aan vast plakken voor Yuki. Ik had het Yuki van harte gegund maar elk weekend is het gewoon weer niets.

      • + 0
      • 9 okt 2025 - 18:41
  • Snork

    Posts: 21.897

    Totale onzin dat ze nu een Max auto bouwen voor 2026. Wat ze nu doen is een auto bouwen die op basis van CFD, windtunnel en simulaties maximaal presteert. Daar gaat Max mee aan de slag, en zal er daarna met afstelling en feedback in bijdragen om de auto beter te maken. Pas dan zullen er keuzes gemaakt worden die de auto meer naar de rijstijl van Max brengen.

    • + 1
    • 9 okt 2025 - 17:48
    • Larry Perkins

      Posts: 60.509

      Wat jij en anderen nog niet weten - maar ik natuurlijk wel - is dat ze bij RBR de look-alike van Max uit de Picnic-r e c l a m e hebben gecontracteerd zodat ze nu al de RB22 om Max heen kunnen bouwen, ook al is de one and only echte Max Verstappen aan het andere eind van de wereld aan het racen...

      • + 1
      • 9 okt 2025 - 19:26

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
Red Bull Racing
