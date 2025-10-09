De kans is groot dat Max Verstappen vanaf volgend jaar een nieuwe teamgenoot krijgt bij Red Bull Racing. Zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda vecht voor zijn toekomst in de Formule 1, en volgens Sam Bird kan Red Bull hem zomaar tijdens het seizoen er uitgooien.

Het tweede zitje bij Red Bull Racing is al jaren een soort doodverklaring voor de loopbanen van coureurs. Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Perez en begin dit jaar Liam Lawson sneuvelden allemaal onder de druk van Verstappen. Lawson werd begin dit seizoen zelfs al na twee raceweekenden aan de kant geschoven, en vervangen door Tsunoda. De Japanner weet echter ook geen mooie dingen te laten zien, en zal naar alle waarschijnlijkheid na dit seizoen worden vervangen door Isack Hadjar.

Tsunoda tijdens het seizoen ontslaan?

Ook in Singapore wist Tsunoda geen punten te scoren. De Britse analist Sam Bird doet dan ook een opvallende voorspelling in de BBC-podcast Chequered Flag: "Hij werd op een rondje gezet door zijn teamgenoot en de andere koplopers. Het s echt een kwestie van tijd voordat hij zijn zitje gaat verliezen. Het is eerder een kwestie van 'wanneer' en niet een 'of'. Gaat dat gebeuren tijdens het einde van het seizoen?"

Kans voor Hadjar?

Bird suggereert dat Red Bull Tsunoda tijdens het seizoen aan de kant kan schuiven, en dan Hadjar eerder promotie geeft: "Zouden ze iemand zoals Hadjar een kans geven en zeggen: 'Kijk, je hebt nu zes races bij het grote team, er is geen druk. Ga aan de slag. Leer je engineer kennen, leer hoe hij werkt'."

Bird wijst ook naar de mogelijke nieuwe teamgenoot van Hadjar: "'Leer hoe je moet omgaan met de Max Verstappen-auto die ze in de toekomst voor je gaan bouwen, want we gaan geen auto voor jou bouwen. We gaan een auto voor Max Verstappen bouwen, en kijk of je die kunt bijhouden'."