Nato vervangt Bird bij laatste doubleheader Formule E-seizoen

Jaguar TCS Racing-coureur Sam Bird heeft de medische beoordeling vanwege een breuk in zijn linkerhand niet doorstaan en mag het Formule E-seizoen, dat op 13 en 14 augustus beëindigd wordt met een tweeluik bij de Seoul ePrix, niet racend afsluiten. Officieel reserverijder van het team van Jaguar Norman Nato zal Bird vervangen.

Bird liep afgelopen zondag bij de ePrix van London een blessure op in ronde één van de race. Na het uitrijden van de race met z’n blessure werd er uit voorzorg een scan gemaakt van de linkerhand van de coureur, met als uitslag de breuk. Jaguar heeft via haar mediakanalen aangekondigd dat Nato in de bolide van Bird zal stappen en dat het team vertrouwen heeft in Nato's bekwaamheid om te kunnen vechten voor punten.

Bird’s statement luidt: “Ik baal er ontzettend van dat ik niet kan meedoen tijdens de laatste twee ronden van het seizoen in Seoul, vooral omdat het mijn honderdste Formule E-race had kunnen zijn. Ik moet de komende paar weken herstellen van de operatie van mijn linkerhand, zodat ik volledig fit ben voor de tests en (Formule E) seizoen negen. Ik heb vertrouwen in Norman (Nato), hij is een racewinnaar en ik ben ervan overtuigd dat hij goede punten voor Jaguar zal scoren.”