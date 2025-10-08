Red Bull-adviseur Helmut Marko en Mercedes-teambaas Toto Wolff zullen deze week gezamenlijk op het podium verschijnen. In hun thuisland Oostenrijk worden ze tijdens een sportgala in het zonnetje gezet, en daarvoor zetten ze hun rivaliteit opzij. Ze zullen een naar Niki Lauda vernoemde prijs in ontvangst nemen.

Marko en Wolff gooiden in het verleden regelmatig met verbale modder naar elkaar. Ze werken bij rivaliserende teams, en dat ging er vooral in 2021 hard aan toe. Toch betekent dit niet dat ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen. De twee zijn allebei grote namen in hun thuisland Oostenrijk, en samen met voormalig F1-coureur Gerhard Berger mogen ze vandaag een speciale naar Niki Lauda vernoemde sportprijs in ontvangst nemen. Voor Wolff en Marko was Lauda een belangrijk iemand in hun leven.

Marko trots op uitverkiezing

Marko reageert in gesprek met Kleine Zeitung trots op het feit dat hij deze 'Special Award' mag ontvangen. Hij wijst naar race-icoon Lauda: "We missen hem. Niki heeft met zijn duidelijke en soms brutale uitspraken een eigen imago weten te creëren. Hij onderbouwde alles altijd met zijn vakkennis en diepgaande kennis en hij sprak simpelweg geen onzin."

Marko neemt de prijs met alle liefde in ontvangst: "De prijs betekent veel voor mij vanwege de persoon Niki Lauda. Ik ontmoette hem voor het eerst aan het einde van de jaren '60. We waren toen concurrenten, maar we konden het altijd goed met elkaar vinden. In de Formule 1 was hij altijd mijn favoriete ontbijtpartner."

Emoties bij Wolff

Wolff werkte bij Mercedes jarenlang samen met Lauda, en mist hem elke dag nog: "Niki was niet alleen één van de belangrijkste sporters van zijn tijd, maar ook een rechtlijnige en onverzettelijke persoonlijkheid."

"Maar hij was bovenal mijn vriend, met wie ik een hechte en bijzondere vriendschap had. Daarin hebben we veel ups en downs gehad, maar zelfs in de moeilijkste momenten was er altijd veel waar we om konden lachen. Zijn levenswil, zijn helderheid en zijn veerkracht zullen voor mij altijd een maatstaf blijven voor kracht en weerbaarheid."