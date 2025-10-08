user icon
Wolff en Marko begraven strijdbijl en nemen bijzondere prijs in ontvangst

Wolff en Marko begraven strijdbijl en nemen bijzondere prijs in ontvangst
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 16:09
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Red Bull-adviseur Helmut Marko en Mercedes-teambaas Toto Wolff zullen deze week gezamenlijk op het podium verschijnen. In hun thuisland Oostenrijk worden ze tijdens een sportgala in het zonnetje gezet, en daarvoor zetten ze hun rivaliteit opzij. Ze zullen een naar Niki Lauda vernoemde prijs in ontvangst nemen.

Marko en Wolff gooiden in het verleden regelmatig met verbale modder naar elkaar. Ze werken bij rivaliserende teams, en dat ging er vooral in 2021 hard aan toe. Toch betekent dit niet dat ze elkaar het licht in de ogen niet gunnen. De twee zijn allebei grote namen in hun thuisland Oostenrijk, en samen met voormalig F1-coureur Gerhard Berger mogen ze vandaag een speciale naar Niki Lauda vernoemde sportprijs in ontvangst nemen. Voor Wolff en Marko was Lauda een belangrijk iemand in hun leven.

Marko trots op uitverkiezing

Marko reageert in gesprek met Kleine Zeitung trots op het feit dat hij deze 'Special Award' mag ontvangen. Hij wijst naar race-icoon Lauda: "We missen hem. Niki heeft met zijn duidelijke en soms brutale uitspraken een eigen imago weten te creëren. Hij onderbouwde alles altijd met zijn vakkennis en diepgaande kennis en hij sprak simpelweg geen onzin."

Marko neemt de prijs met alle liefde in ontvangst: "De prijs betekent veel voor mij vanwege de persoon Niki Lauda. Ik ontmoette hem voor het eerst aan het einde van de jaren '60. We waren toen concurrenten, maar we konden het altijd goed met elkaar vinden. In de Formule 1 was hij altijd mijn favoriete ontbijtpartner."

Emoties bij Wolff

Wolff werkte bij Mercedes jarenlang samen met Lauda, en mist hem elke dag nog: "Niki was niet alleen één van de belangrijkste sporters van zijn tijd, maar ook een rechtlijnige en onverzettelijke persoonlijkheid."

"Maar hij was bovenal mijn vriend, met wie ik een hechte en bijzondere vriendschap had. Daarin hebben we veel ups en downs gehad, maar zelfs in de moeilijkste momenten was er altijd veel waar we om konden lachen.  Zijn levenswil, zijn helderheid en zijn veerkracht zullen voor mij altijd een maatstaf blijven voor kracht en weerbaarheid."

Reacties (1)

  • TheStijg

    Posts: 3.993

    FF nieuwsgierig: wát gooiden ze precies "met modder"? Banden, Susie, brandstof...?

    "Marko en Wolff gooiden in het verleden regelmatig met verbale modder naar elkaar."

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 16:24

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

