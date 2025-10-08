Sainz baalt van celebrities in F1: "Ze lieten mijn inhaalacties niet eens zien"

Buiten de medewerkers van F1-teams, circuits en journalisten komen ook veel celebrities naar de Grands Prix. Deze beroemde gezichten worden dan ook veelvuldig in beeld gebracht . Sainz vindt dat de regie te veel bekende mensen in beeld brengt, wat ten koste gaat van de actie op de baan.

Het allerbelangrijkste van een Grand Prix-weekend is de race op zondag. Veel mensen kijken hiernaartoe en dat is interessant voor celebrities. De bekendheden laten zich dan ook maar al te graag zien in de paddock.

'Het wordt een trend'

"Het wordt een beetje een trend – die ooit voor de F1 succesvol was toen mensen het interessant vonden om onze vriendinnen te zien – om de reacties van beroemdheden op tv te tonen", vertelt Sainz aan El Partidazo de COPE.

"Het is begrijpelijk dat als er een inhaalmanoeuvre is, een zeer spannend moment in de race, het productieteam een reactieshot wil laten zien", legt Carlos Sainz uit. "Dit is vooral belangrijk als het in het verleden succesvol is gebleken. Maar dat zou alleen moeten als de competitie wordt gerespecteerd en je altijd de belangrijke momenten van de race laat zien."

'Ze lieten me niet zien'

"Afgelopen weekend hebben ze geen van de vier of vijf inhaalmanoeuvres laten zien die ik op het einde maakte. Ook hebben ze Fernando’s achtervolging van Lewis niet laten zien. Ze hebben te veel dingen gemist."

"Dat is prima, maar ze moeten het belangrijkste niet uit het oog verliezen. Voor mij gaan ze een beetje te ver met het tonen van beroemdheden en vriendinnen. Soms zijn er ook zoveel VIP's in de paddock dat je er niet eens kunt lopen. We verplaatsen ons dan met de fiets of scooter, want anders kom je gewoon niet vooruit", zo eindigt Carlos Sainz zijn verhaal. De Spanjaard eindigde in Singapore op de tiende plaats, maar reed in ronde 51 van de 62 nog veertiende.