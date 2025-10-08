user icon
Sainz baalt van celebrities in F1: "Ze lieten mijn inhaalacties niet eens zien"

Sainz baalt van celebrities in F1: "Ze lieten mijn inhaalacties niet eens zien"
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 14:47
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Buiten de medewerkers van F1-teams, circuits en journalisten komen ook veel celebrities naar de Grands Prix. Deze beroemde gezichten worden dan ook veelvuldig in beeld gebracht . Sainz vindt dat de regie te veel bekende mensen in beeld brengt, wat ten koste gaat van de actie op de baan.

Het allerbelangrijkste van een Grand Prix-weekend is de race op zondag. Veel mensen kijken hiernaartoe en dat is interessant voor celebrities. De bekendheden laten zich dan ook maar al te graag zien in de paddock. 

'Het wordt een trend'

"Het wordt een beetje een trend – die ooit voor de F1 succesvol was toen mensen het interessant vonden om onze vriendinnen te zien – om de reacties van beroemdheden op tv te tonen", vertelt Sainz aan El Partidazo de COPE.

"Het is begrijpelijk dat als er een inhaalmanoeuvre is, een zeer spannend moment in de race, het productieteam een reactieshot wil laten zien", legt Carlos Sainz uit. "Dit is vooral belangrijk als het in het verleden succesvol is gebleken. Maar dat zou alleen moeten als de competitie wordt gerespecteerd en je altijd de belangrijke momenten van de race laat zien."

'Ze lieten me niet zien'

"Afgelopen weekend hebben ze geen van de vier of vijf inhaalmanoeuvres laten zien die ik op het einde maakte. Ook hebben ze Fernando’s achtervolging van Lewis niet laten zien. Ze hebben te veel dingen gemist."

"Dat is prima, maar ze moeten het belangrijkste niet uit het oog verliezen. Voor mij gaan ze een beetje te ver met het tonen van beroemdheden en vriendinnen. Soms zijn er ook zoveel VIP's in de paddock dat je er niet eens kunt lopen. We verplaatsen ons dan met de fiets of scooter, want anders kom je gewoon niet vooruit", zo eindigt Carlos Sainz zijn verhaal. De Spanjaard eindigde in Singapore op de tiende plaats, maar reed in ronde 51 van de 62 nog veertiende.

De TV-regie was ook wel extreem bizar bagger afgelopen weekend. Rondenlang zaten we alleen maar te kijken naar Norris die er niet in slaagde om Verstappen in te halen, terwijl alle andere actie op de baan volledig gemist werd. Dat ze beroemdheden en vriendinnetjes in beeld brengen is nog tot daar...

Reacties (6)

    Ze kunnen beter de grid girls terug laten komen.
    Ho ho, wel de nieuwste versie 😁

      Hmmm. Dan worden er helemaal geen inhaalacties meer getoond.

    De TV-regie was ook wel extreem bizar bagger afgelopen weekend. Rondenlang zaten we alleen maar te kijken naar Norris die er niet in slaagde om Verstappen in te halen, terwijl alle andere actie op de baan volledig gemist werd. Dat ze beroemdheden en vriendinnetjes in beeld brengen is nog tot daar aan toe, maar ze hadden echt compleet geen zicht op wat er in de race gebeurde.

    Fijn om ook reactie vanuit de coureurs te krijgen. Het was echt belachelijk dat ze Alonso v.s. Hamilton niet lieten zien. Ik heb een rondje lang naar de timing zitten kijken i.p.v. naar spannende tv. Inhaalacties alleen maar in de herhaling. Nu is de FOM nooit heel sterk geweest met het in beeld brengen van races, maar dit sloeg werkelijk alles.

    Waar Sainz mee bezig is.

    “Er zijn soms zoveel VIP’s dat je er niet kunt lopen dus pakken we de scooter of fiets”.
    Make it make sense.

