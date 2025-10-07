user icon
Verstappen lacht om Mekies: "Hij is gewoon te aardig!"

Verstappen lacht om Mekies: "Hij is gewoon te aardig!"
  Gepubliceerd op 07 okt 2025 16:46
  comments 6
  Door: Bob Plaizier

Sinds de komst van teambaas Laurent Mekies heeft het team van Red Bull Racing grote stappen gezet. De Fransman lijkt een positieve impact te hebben op het team, maar dat vindt hij zelf wel meevallen. Max Verstappen kan daar wel om lachen, en prijst zijn teambaas de hemel in.

Mekies volgde afgelopen zomer de ontslagen Christian Horner op. De Fransman was daarvoor werkzaam bij zusterteam Racing Bulls, en maakte daar al veel indruk. Sinds zijn komst naar Red Bull heeft hij veel zaken veranderd binnen het team, en zijn er een aantal geslaagde updates doorgevoerd.

Mekies lacht zijn invloed weg

Max Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko waren al zeer enthousiast over de werkwijze van Mekies. De Franse teambaas reageerde verlegen op alle complimenten, en stelde dat zijn invloed op de prestaties nog steeds 'nul' is. Hij vindt zelf dat het hele team voor de opmars heeft gezorgd.

'Hij is te aardig!'

Geconfronteerd met de woorden van Mekies, moet Verstappen lachen. Tegenover de internationale media zich uit: "Ik denk dat Laurent misschien iets te aardig is! Maar uiteindelijk is het heel erg goed dat we het gewoon benaderen als een echte teamprestatie. We proberen altijd de details te bekijken en te begrijpen wat onze zwakke punten zijn."

Weet Red Bull wat de problemen waren?

Verstappen ziet dan ook dat Red Bull elke race weer groeit: "Sinds een paar races gaat het duidelijk veel beter, al was het dit weekend misschien niet zo sterk als tijdens het vorige raceweekend. Soms kom je uit een race en voel je je gewoon een beetje verloren, zonder echt te begrijpen waarom of hoe iets misging."

Volgens Verstappen weet Red Bull heel erg goed wat er mis is gegaan: "Ik denk dat we nu wel begrijpen waarom de dingen gingen zoals ze gingen, en hoe we beter kunnen zijn. Door de juiste vragen te stellen en Laurent daarbij te betrekken, werkt het gewoon goed."

Larry Perkins

Posts: 60.467

In tegenstelling tot Mekies kunnen Verstappen en Marko wel de vergelijking maken tussen de huidige situatie en de situatie van voor de komst van Mekies, dus ik geloof wel dat Mekies hier (te) bescheiden is...

  • 1
  • 7 okt 2025 - 16:47
Reacties (6)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.467

    In tegenstelling tot Mekies kunnen Verstappen en Marko wel de vergelijking maken tussen de huidige situatie en de situatie van voor de komst van Mekies, dus ik geloof wel dat Mekies hier (te) bescheiden is...

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 16:47
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.775

    Visueel is hij eng maar zodra hij begint te praten dan vergeet je ook dat hij het is.

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 16:48
    • snailer

      Posts: 30.062

      Mekies eng? Ik zie hem nog eens in beeld komen lopen op gele klompen, gijtewollesokken aan en een blauw ketelpak aan.

      Of hij loopt bij de vrouwen binnen van Anton Heyboer met een kwast in zijn hand.

      • + 1
      • 7 okt 2025 - 16:53
    • Pietje Bell

      Posts: 31.397

      "Visueel is hij eng maar zodra hij begint te praten

      dan vergeet je ook dat hij het is."


      Visueel eng? Vind hem samen met Ayao de sympathiekste teambaas die er rondloopt.
      Weet je wie visueel en al pratend eng is? Toto Wolff, der Schleicher.

      • + 1
      • 7 okt 2025 - 16:57
    • HarryLam

      Posts: 4.910

      Hij lijkt op Catweazle, maar ik heb hem onderschat, en trouwens Horner overschat.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 20:36
    • Pietje Bell

      Posts: 31.397

      Ah jôh @Harry! Alleen omdat hij ook een sikje en grijs warrig haar heeft?

      Weet je hoe de echte Catweazel er uitzag? Hij is inmiddels overleden.

      ichef.bbci.co.uk/a(...)n-bbc-crop.jpg.webp

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 20:46

