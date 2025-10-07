Verstappen lacht om Mekies: "Hij is gewoon te aardig!"

Sinds de komst van teambaas Laurent Mekies heeft het team van Red Bull Racing grote stappen gezet. De Fransman lijkt een positieve impact te hebben op het team, maar dat vindt hij zelf wel meevallen. Max Verstappen kan daar wel om lachen, en prijst zijn teambaas de hemel in.

Mekies volgde afgelopen zomer de ontslagen Christian Horner op. De Fransman was daarvoor werkzaam bij zusterteam Racing Bulls, en maakte daar al veel indruk. Sinds zijn komst naar Red Bull heeft hij veel zaken veranderd binnen het team, en zijn er een aantal geslaagde updates doorgevoerd.

Mekies lacht zijn invloed weg

Max Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko waren al zeer enthousiast over de werkwijze van Mekies. De Franse teambaas reageerde verlegen op alle complimenten, en stelde dat zijn invloed op de prestaties nog steeds 'nul' is. Hij vindt zelf dat het hele team voor de opmars heeft gezorgd.

'Hij is te aardig!'

Geconfronteerd met de woorden van Mekies, moet Verstappen lachen. Tegenover de internationale media zich uit: "Ik denk dat Laurent misschien iets te aardig is! Maar uiteindelijk is het heel erg goed dat we het gewoon benaderen als een echte teamprestatie. We proberen altijd de details te bekijken en te begrijpen wat onze zwakke punten zijn."

Weet Red Bull wat de problemen waren?

Verstappen ziet dan ook dat Red Bull elke race weer groeit: "Sinds een paar races gaat het duidelijk veel beter, al was het dit weekend misschien niet zo sterk als tijdens het vorige raceweekend. Soms kom je uit een race en voel je je gewoon een beetje verloren, zonder echt te begrijpen waarom of hoe iets misging."

Volgens Verstappen weet Red Bull heel erg goed wat er mis is gegaan: "Ik denk dat we nu wel begrijpen waarom de dingen gingen zoals ze gingen, en hoe we beter kunnen zijn. Door de juiste vragen te stellen en Laurent daarbij te betrekken, werkt het gewoon goed."