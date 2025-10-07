user icon
Red Bull-kopstuk spreekt Verstappen tegen over invloed Mekies

Red Bull-kopstuk spreekt Verstappen tegen over invloed Mekies
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Sinds de komst van de nieuwe teambaas Laurent Mekies lijkt er veel te zijn veranderd bij Red Bull. De sfeer binnen het team is beter geworden, en ook de prestaties zitten in de lift. Mekies lijkt ook impact te hebben op de technische ontwikkeling, maar volgens Red Bull-kopstuk Paul Monaghan valt dat wel mee.

Mekies volgde aan het begin de zomer de ontslagen Christian Horner op. Na de zomerstop begon Red Bull te groeien, en dat leek mede door Mekies te komen. Red Bull introduceerde echter ook een nieuwe vloer in Italië, maar stercoureur Max Verstappen en teamadviseur Helmut Marko stelden dat er onder Mekies veel anders gaat dan eerst.

De impact van Mekies

Chief Engineer Paul Monaghan gaf in Singapore zijn kijk op die beweringen. Het Red Bull-kopstuk werd door de internationale media gevraagd of hij zich kan vinden in die beweringen: "Wat betreft het feitelijke engineeringproces rondom de auto? Nee, niet echt."

Hij is wel te spreken over Mekies: "Laurent is vrij open. Je kunt altijd met hem praten, wat we zeker doen en hij staat open voor ideeën. Hij laat ons doen wat we in dat opzicht juist achten. Dus nee, voor mij is er in dat opzicht niet echt veel veranderd."

De nieuwe vloer van Red Bull

Monaghan wordt daarna gevraagd naar de veelbesproken nieuwe vloer. Overtreft deze update de verwachtingen van Red Bull? "Wat betref de verwachtingen, zou ik zeggen dat dit ongeveer overeenkomt met wat we hadden verwacht. Er was niets waardoor we riepen: 'Oh mijn God, kijk eens, dit is zoveel beter dan we hadden verwacht!'. Nee, het gedraagt zich gewoon normaal."

De Chief Engineer legt uit waar ze goed opletten: "Waar we echt bovenop zitten, is het complete gedrag van de auto. We hebben dingen geleerd en we hebben dingen ontdekt. De combinatie van het nieuwe aerodynamische onderdeel of het nieuwe bodywork, plus nog wat andere dingen... Het is dus een combinatie van veel kleine veranderingen, en niet slechts één."

Rimmer

Posts: 12.838

Elders wordt gesteld dat Mekies kennis van de Racing Bulls heeft meegenomen mbt de wielophanging en sinds ze dat hebben overgenomen is de auto weer voorspelbaar en afstelbaar en ineens werken de updates ook weer gewoon zoals, door Monaghan al aangeven, verwacht werd.

  • 5
  • 7 okt 2025 - 13:21
Reacties (6)

    Posts: 490

    Valt me op dat ze een snor heeft

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 12:58
  • Skoda F1

    Posts: 392

    Bedoel je de Zus van @ st Patrick..

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 13:03
  • Rimmer

    Posts: 12.839

    Elders wordt gesteld dat Mekies kennis van de Racing Bulls heeft meegenomen mbt de wielophanging en sinds ze dat hebben overgenomen is de auto weer voorspelbaar en afstelbaar en ineens werken de updates ook weer gewoon zoals, door Monaghan al aangeven, verwacht werd.

    • + 5
    • 7 okt 2025 - 13:21
    • SennaS

      Posts: 10.530

      Alsof het bij rbr alle ins en outs niet bekend was van hun zusterteam

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 14:49
    • Rimmer

      Posts: 12.839

      Nee dat is niet zo.
      Het zijn zelfstandige teams die tot op zekere hoogte bepaalde dingen aan elkaar mogen verkopen zoals Powerunit en versnellingsbakken maar de FIA ziet overal sterk op toe, net als op de budgetcap want het is namelijk de budgetcap ontduiken als je een ander zijn ontwikkelde onderdelen gebruikt.
      Je kan niet zomaar even wat onderdelen van Racing Bull gebruiken als RBR zijnde.
      Sterker nog, je kan als team zelf van alles bedenken maar zodra je het gaat gebruiken worden alle kosten en ontwikkelingen geschaard onder budgetcap.
      Mercedes krijgt dus ook echt geen info cadeau van James Vowles en RBR krijgt geen cadeaus van Racing Bulls.
      De kennis kwam mee met Mekies en die hebben ze ook eerst moeten aannemen. Dat gebeurt allemaal zeer zorgvuldig en transparant.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 15:19
  • SennaS

    Posts: 10.530

    Die Horner heeft toch wel iets goed gedaan door het team samen met Neweyop te bouwen en 8 wk’s binnen geharkt.
    Ik ben benieuwd of Mekies dat overtreft

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 14:48

