Sinds de komst van de nieuwe teambaas Laurent Mekies lijkt er veel te zijn veranderd bij Red Bull. De sfeer binnen het team is beter geworden, en ook de prestaties zitten in de lift. Mekies lijkt ook impact te hebben op de technische ontwikkeling, maar volgens Red Bull-kopstuk Paul Monaghan valt dat wel mee.

Mekies volgde aan het begin de zomer de ontslagen Christian Horner op. Na de zomerstop begon Red Bull te groeien, en dat leek mede door Mekies te komen. Red Bull introduceerde echter ook een nieuwe vloer in Italië, maar stercoureur Max Verstappen en teamadviseur Helmut Marko stelden dat er onder Mekies veel anders gaat dan eerst.

De impact van Mekies

Chief Engineer Paul Monaghan gaf in Singapore zijn kijk op die beweringen. Het Red Bull-kopstuk werd door de internationale media gevraagd of hij zich kan vinden in die beweringen: "Wat betreft het feitelijke engineeringproces rondom de auto? Nee, niet echt."

Hij is wel te spreken over Mekies: "Laurent is vrij open. Je kunt altijd met hem praten, wat we zeker doen en hij staat open voor ideeën. Hij laat ons doen wat we in dat opzicht juist achten. Dus nee, voor mij is er in dat opzicht niet echt veel veranderd."

De nieuwe vloer van Red Bull

Monaghan wordt daarna gevraagd naar de veelbesproken nieuwe vloer. Overtreft deze update de verwachtingen van Red Bull? "Wat betref de verwachtingen, zou ik zeggen dat dit ongeveer overeenkomt met wat we hadden verwacht. Er was niets waardoor we riepen: 'Oh mijn God, kijk eens, dit is zoveel beter dan we hadden verwacht!'. Nee, het gedraagt zich gewoon normaal."

De Chief Engineer legt uit waar ze goed opletten: "Waar we echt bovenop zitten, is het complete gedrag van de auto. We hebben dingen geleerd en we hebben dingen ontdekt. De combinatie van het nieuwe aerodynamische onderdeel of het nieuwe bodywork, plus nog wat andere dingen... Het is dus een combinatie van veel kleine veranderingen, en niet slechts één."