user icon
icon

Hamilton maakt Alonso belachelijk op sociale media

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton maakt Alonso belachelijk op sociale media
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 10:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton zorgt voor gemengde reacties op sociale media met een opvallende post op Instagram. De Britse Ferrari-coureur deelde een filmpje waarmee hij Fernando Alonso op de hak nam, de Spanjaard reageerde furieus toen Hamilton afgelopen weekend in Singapore rond bleef rijden met remproblemen.

Hamiltons linker voorrem veranderde afgelopen weekend in de Grand Prix van Singapore in een soort vonkenregen. Door de remproblemen verloor Hamilton veel snelheid, en was het voor hem niet meer mogelijk om de bochten goed aan te snijden. In de slotfase van de race sneed hij meerdere keren een bocht af, en dat zorgde voor frustratie bij Alonso, die een paar meter te kort kwam om Hamilton in te halen.

Meer over Lewis Hamilton 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep
 Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore

Hamilton moet vrezen voor zware straf na vreemde fout in Singapore

4 okt

'Ik kan het niet fucking geloven!'

De Spaanse Aston Martin-coureur barstte in woede uit toen hij vlak achter Hamilton over de streep kwam. Hij riep meerdere keren: "Ik kan het niet fucking geloven!" De beelden van zijn woede-uitbarsting gingen al snel het internet over. Alonso lachte uiteindelijk als laatst, want de stewards gaven Hamilton een tijdstraf van vijf seconden voor het afsnijden van de bochten. Hierdoor werd Alonso uiteindelijk voor Hamilton geklasseerd.

Hamilton slaat terug

Hamilton heeft nu gereageerd op Alonso's boordradio. De zevenvoudig wereldkampioen deelde vannacht een opvallende video op zijn Instagram Stories. Hij deelde een filmpje van een Britse serie waarin de hoofdpersoon de hele tijd 'ik kan het niet geloven' roept. Bij het filmpje schreef Hamilton de tekst '18 years off..'. Het is een duidelijke verwijzing naar 2007, toen Hamilton en Alonso teamgenoten waren bij McLaren.

In 2007 debuteerde Hamilton in de Formule 1 en was Alonso als regerend wereldkampioen naar McLaren gehaald. Het resulteerde in een vurige interne strijd en een enorme rivaliteit. Uiteindelijk grepen ze allebei naast de wereldtitel, en vertrok Alonso aan het einde van het seizoen. Hun rivaliteit bleef in de jaren daarna bestaan.

Skoda F1

Posts: 391

Wat grappig! Dat was ook precies wat de rest van de wereld dacht toen team Warwick hem na een weekend vol met fouten en gevaarlijk rijgedrag Hem weer eens liet gaan met een..Foei jongen nou niet meer doen hè..(schouder klopje, knipoog)..

  • 1
  • 7 okt 2025 - 10:20
F1 Nieuws Fernando Alonso Lewis Hamilton Ferrari Aston Martin GP Singapore 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.487

    Die ouwetjes die elkaar het licht in de ogen niet gunnen en elkaar in de maling aan het nemen zijn....heerlijk!

    Lijken Waldorf en Statler wel van de Muppets.

    • + 0
    • 7 okt 2025 - 10:13
  • Skoda F1

    Posts: 391

    Wat grappig! Dat was ook precies wat de rest van de wereld dacht toen team Warwick hem na een weekend vol met fouten en gevaarlijk rijgedrag Hem weer eens liet gaan met een..Foei jongen nou niet meer doen hè..(schouder klopje, knipoog)..

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 10:20
  • John6

    Posts: 11.086

    Alonso lachte uiteindelijk als laatst, precies Lewis kan posten wat hij wil maar Alonso was toch de winnaar , ik kon afgelopen zondag wel lachen om die Alonso, met al zijn berichten.

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 10:26
    • Damon Hill

      Posts: 19.366

      @John6,
      Wat was er zo lachen aan? Ik hoorde vooral een oude mopperaar, vooral na dat gevecht met Hadjar waar Alonso heel cynisch of sarcastisch riep: "Hero of the Race". Ik vond het fantastisch hoe Hadjar zijn tanden liet zien.

      Soms is Alonso grappig inderdaad, maar het is ondertussen ook wel een beetje een oude zeur aan het worden.

      Verder had Hamilton mazzel dat de wedstrijdleiding hem niet een grotere straf gaf, want misschien was het rijden zonder remmen extreem onveilig. Maargoed, dat is aan de wedstrijdleiding om er een straf voor te bedenken, en natuurlijk niet aan Hamilton zelf.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 10:29

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 608
  • Podiums 9
  • Grand Prix 186
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar