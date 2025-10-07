Lewis Hamilton zorgt voor gemengde reacties op sociale media met een opvallende post op Instagram. De Britse Ferrari-coureur deelde een filmpje waarmee hij Fernando Alonso op de hak nam, de Spanjaard reageerde furieus toen Hamilton afgelopen weekend in Singapore rond bleef rijden met remproblemen.

Hamiltons linker voorrem veranderde afgelopen weekend in de Grand Prix van Singapore in een soort vonkenregen. Door de remproblemen verloor Hamilton veel snelheid, en was het voor hem niet meer mogelijk om de bochten goed aan te snijden. In de slotfase van de race sneed hij meerdere keren een bocht af, en dat zorgde voor frustratie bij Alonso, die een paar meter te kort kwam om Hamilton in te halen.

'Ik kan het niet fucking geloven!'

De Spaanse Aston Martin-coureur barstte in woede uit toen hij vlak achter Hamilton over de streep kwam. Hij riep meerdere keren: "Ik kan het niet fucking geloven!" De beelden van zijn woede-uitbarsting gingen al snel het internet over. Alonso lachte uiteindelijk als laatst, want de stewards gaven Hamilton een tijdstraf van vijf seconden voor het afsnijden van de bochten. Hierdoor werd Alonso uiteindelijk voor Hamilton geklasseerd.

Hamilton slaat terug

Hamilton heeft nu gereageerd op Alonso's boordradio. De zevenvoudig wereldkampioen deelde vannacht een opvallende video op zijn Instagram Stories. Hij deelde een filmpje van een Britse serie waarin de hoofdpersoon de hele tijd 'ik kan het niet geloven' roept. Bij het filmpje schreef Hamilton de tekst '18 years off..'. Het is een duidelijke verwijzing naar 2007, toen Hamilton en Alonso teamgenoten waren bij McLaren.

In 2007 debuteerde Hamilton in de Formule 1 en was Alonso als regerend wereldkampioen naar McLaren gehaald. Het resulteerde in een vurige interne strijd en een enorme rivaliteit. Uiteindelijk grepen ze allebei naast de wereldtitel, en vertrok Alonso aan het einde van het seizoen. Hun rivaliteit bleef in de jaren daarna bestaan.