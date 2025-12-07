user icon
Ervaringsdeskundige Alonso waarschuwt Norris voor Verstappen

Ervaringsdeskundige Alonso waarschuwt Norris voor Verstappen

Fernando Alonso is een ervaringsdeskundige als het aankomt op het verspillen van de wereldtitel in de seizoensfinale in Abu Dhabi. In 2010 verloor hij de strijd van Sebastian Vettel na een zenuwslopende race. Hij deelt dan ook een waarschuwing uit aan Lando Norris, en stelt dat nog niets zeker is.

In 2010 voerde Alonso het wereldkampioenschap aan met 246 punten; dit waren er acht meer dan Mark Webber en vijftien punten meer dan Sebastian Vettel. Vettel en Webber kwalificeerden zich toen als tweede en derde, en Alonso als vijfde. Vettel won de race uiteindelijk, en Alonso finishte als zevende, waardoor hij de titel aan Vettel verloor.

Wie maakt de grootste kans in 2025?

Alonso weet nog niet wie de grootste kans maakt op de titel: "Het is lastig te voorspellen. Je denkt altijd dat degene die aan de leiding gaat een voordeel heeft, omdat hij wat marge heeft en het een klein beetje rustiger aan kan doen, maar de Formule 1 is onvoorspelbaar. In 2010 was er een Safety Car en het was de verkeerde keuze om deze niet aan te grijpen, en vorige week was er een Safety Car, nogmaals een verkeerde keuze om die niet aan te grijpen", zo legde de Spanjaard uit aan de internationale media.

Mindgames zijn ook uiterst belangrijk, stelt Alonso. Max Verstappen is hier heer en meester in, maar Norris heeft voorsprong:  "Dit soort dingen kunnen gebeuren in een F1-race. Het is dus niet eens gegarandeerd als je aan de leiding van het kampioenschap gaat. Er worden altijd wel wat spelletjes gespeeld. Wanneer je je concurrenten op de baan ziet in een vrije training, opmerkingen in de media... Je probeert de druk bij de andere partij te leggen."

"Je ziet elkaar bij de drivers briefing en je ziet een andere lichaamstaal bij die drie. Uiteindelijk sluit je je vizier en ga je rijden. Als McLaren dit weekend net iets sneller is, hebben zij alles in handen om te winnen. Als Red Bull sneller is, maakt Max een goede kans. Uiteindelijk komt het allemaal neer op de prestaties van de auto."

'De beste coureur wordt geen wereldkampioen'

Alonso weet dus nog niet wie de wereldkampioen van 2025 wordt, maar één ding weet hij wel: de allerbeste coureur van het veld wordt het niet. "Dat is de afgelopen negentien jaar al niet meer gebeurd! Dus dit wordt de twintigste keer", zo grapt Alonso over het feit dat hij al sinds 2006 geen wereldkampioen is geworden. 

Norris zit in dezelfde situatie als Alonso vijftien jaar geleden. Nu staat Verstappen twaalf punten achter de Brit en Piastri zestien punten. In de vrije trainingen van vrijdag leken het Norris en Verstappen te zijn die de meeste kans maken, want Piastri kwam niet verder dan de elfde plek tijdens de tweede training.

F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing Aston Martin GP Abu Dhabi 2025

