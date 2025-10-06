Piswoeste Alonso helemaal klaar met Hamilton: "Fucking hell, man!"

user icon
Fernando Alonso zorgde afgelopen weekend in Singapore voor vuurwerk met een aantal opvallende tirades over de boordradio. De Spanjaard baalde van een aantal zaken, en was in de laatste ronde woest over Lewis Hamilton. Hij hield zich niet in, zo blijkt uit het verkeer van zijn boordradio.

Alonso had het niet makkelijk in de straten van Azerbeidzjan. De Spaanse Aston Martin-coureur moest een aantal lastige duels uitvechten, en reageerde boos toen zijn race-engineer maar tegen hem bleef praten. Hij dreigde zelfs om de stekker uit zijn boordradio te trekken. Toen hij uiteindelijk een gedurfde inhaalactie voltooide, riep hij dat hij daar wel een prijs voor verdiende. De fans luisterden, en verkozen hem tot 'Driver of the Day'.

De remmen van Hamilton

In de laatste rondjes van de race opende Alonso de jacht op de Ferrari van Lewis Hamilton. De Brit had het zwaar, want zijn voorremmen hadden de geest gegeven. Hij deed er alles aan om zijn Ferrari over de streep te brengen, en sneed daarbij meerdere bochten af. Hij kwam als zevende over de streep, vlak voor Alonso. Na afloop wisselden ze van positie, want Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het afsnijden van de bochten.

'Fucking hell!"

Tijdens de race was dit besluit nog niet genomen, en Alonso wist niet wat hij zag. Hij meldde zich witheet op de boordradio toen hij vlak achter Hamilton over de streep kwam: "Fucking hell, man! Ik kan het niet geloven!" Zijn race-engineer probeert de rust te bewaren, maar Alonso is niet kalm te houden: "Ik kan het niet fucking geloven, kan het niet fucking geloven! Ik bedoel, ik kan het echt niet fucking beloven! Is het veilig om zonder remmen te rijden? Hij zou..."

Zijn race-engineer gaf hem gelijk, en stelde dat Aston Martin ernaar keek. Hamilton werd bestraft voor het afsnijden van de bochten, maar kreeg geen straf voor het rondrijden met een 'gevaarlijke' auto.

Fernando Alonso Lewis Hamilton Ferrari Aston Martin GP Singapore 2025

Reacties (23)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.362

    Tja, dat Alonso en Hamilton geen vrienden zijn weten we nu wel. Beetje overdreven reactie van Alonso. Hamilton probeert dat ding nog over de finish te krijgen, dat zou Alonso zelf ook doen. Niet zo selectief verontwaardigd doen Fernando! Bovendien heeft Hamilton gewoon die 5 seconde tijdstraf gekregen, dus je hebt je P7.

    • + 11
    • 6 okt 2025 - 15:26
    • MustFeed

      Posts: 10.260

      Alonso zou misschien hetzelfde doen, maar het is natuurlijk niet verantwoord om met die snelheid rond te rijden als 1 van de remmen het niet doet. Als Perez al een straf krijgt omdat hij met een gebroken achtervleugel rustig terug naar de pits rijdt dan moet je je toch echt hardop gaan afvragen waarom Hamilton 4 keer voorbij de pitsingang rijdt met een wagen in die staat.

      Ik weet niet of dat nog selectieve verontwaardiging is. Hamilton beweert zelfs dat hij de wagen niet op de baan kon houden. Dan is het wat mij betreft een uitgemaakte zaak.

      Dat Hamilton maar een 5 seconden tijdstraf krijgt voor 6 track limit overtredingen is natuurlijk ronduit belachelijk.

      • + 21
      • 6 okt 2025 - 15:37
    • Damon Hill

      Posts: 19.362

      @MustFeed,
      Dat is begrijpelijk, alleen dan slaat het nog steeds nergens op om woede te uiten richting Hamilton. Kwaad zijn op de wedstrijdleiding, ja dat zou ik begrijpen. Maar kwaad zijn op Hamilton slaat nergens op. Dat is gewoon weer dat typische anti-Hamilton gedrag.

      Alonso zou in zijn schoenen ook proberen de race uit te rijden. En dan is het aan de wedstrijdleiding om daar dan iets mee te doen.

      • + 4
      • 6 okt 2025 - 15:49
    • MustFeed

      Posts: 10.260

      Ik zie ook niet dat Alonso boos is op Hamilton. Dat maakt de schrijver er volgens mij van.

      • + 5
      • 6 okt 2025 - 15:57
    • da_bartman

      Posts: 6.166

      Volgens mij hoor je bij iedere tracklimit overschijding na je 4e een extra 5 seconden aan je broek te krijgen.

      • + 6
      • 6 okt 2025 - 15:59
    • jd2000

      Posts: 7.334

      Bullshit om dit goed te praten. Zonder remmen breng je jezelf en je mede coureurs in gevaar.

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 17:27
  • Flexwing

    Posts: 155

    Alonso heeft helemaal gelijk.

    • + 13
    • 6 okt 2025 - 15:26
  • HermanInDeZon

    Posts: 238

    Fernando had net hetzelfde gedaan en dan zichzelf de hemel ingeprezen dat hij her in was geslaagd het ding thuis te brengen

    En dat Fernando niet liever doet dan proberen de wedstijdleiding en iedereen anders te manipuleren terwijl hij van alle coureurs waarschijnlijk degene is die zelf het meeste de grenzen probeert op te zoeken is ook al geen nieuws meer

    • + 5
    • 6 okt 2025 - 15:27
    • Damon Hill

      Posts: 19.362

      @Herman,
      Dit inderdaad. Alonso is een geweldige coureur en ik heb hem er nog steeds graag bij, maar schijnheilig en/of selectief verontwaardigd is hij nog steeds regelmatig.

      In Hamilton's schoenen had hij EXACT hetzelfde gedaan!

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 15:32
    • hupholland

      Posts: 9.267

      ooit van emotie van het moment gehoord. Alonso komt uiteindelijk net 4 tiende tekort om Hamilton te pakken. Na afloop was hij een stuk kalmer. Zijn punt was volgens mij ook vooral dat een technisch probleem je geen recht geeft om bochten af te snijden. En dat had hij goed gezien.

      • + 6
      • 6 okt 2025 - 16:14
    • HermanInDeZon

      Posts: 238

      Zeker van emotie gehoord, maar als je nu bij één rijder er zo goed als 100% zeker van kan zijn dat hij nooit iets zonder bijbedoeling over de boordradio zegt is het Alonso wel.

      Van zo goed als elke andere rijder had ik het "emotionele reactie" verhaal wél geloofd

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 16:18
  • patrob

    Posts: 1.587

    Maar ben ik nu echt de enige die valt over de term "piswoest"?

    • + 7
    • 6 okt 2025 - 15:42
    • nr 76

      Posts: 6.992

      Als je dat ziet staan, is de kans groot dat er iemand geïrriteerd is.

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 15:49
    • Kubica

      Posts: 5.614

      Nee, ik wilde ook reageren, maar je was me voor ...
      Ben trouwens ook benieuwd wat Alonso "echt fucking niet kan beloven!"...

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 15:51
    • Olav Drol

      Posts: 576

      Dat is een iconische term.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 15:54
    • Paulie

      Posts: 4.638

      heb ik ook wel eens, onlangs was ik piswoest, vandaag ben ik weer schijtvrolijk

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 15:57
    • schwantz34

      Posts: 40.975

      Ik heb na een avondje flink stappen bij thuiskomst weleens per ongeluk naast de pot gepist, toen mijn vriendin een daar paar uurtjes later lekker slaapdronken in ging staan op haar blote voetjes waren de rapen wel goed aan de gare kant ja!

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 16:21
    • Paulie

      Posts: 4.638

      toen kreeg je voor straf een gouden douche? @schwantz34 :)

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 16:30
    • TheStijg

      Posts: 3.992

      Ik had het eerder "urine-boos" genoemd, maar dat is heel persoonlijk.

      Wacht even: "plas kwaad" is misschien beter.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 17:20
    • snailer

      Posts: 30.037

      Altijd leuk om het daarna weer goed te maken, schwantz....

      Weet je zeker dat het perongeluk was?

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 18:12
  • JH56

    Posts: 336

    Alonso is een glibberige gluiperd, altijd geweest

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 15:43
    • Paulie

      Posts: 4.638

      ja, ho, wacht ff, wie is er nou de glibberaar? Sjors of Fred? nou snap ik het niet meer.. Of zijn het 2 glibberige gluiperds? Kan, maar wie is dat de grootste gluiperd? Er kan er maar 1 de beste zijn. Ik ben in de war...

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 16:04
  • Rick Nitros

    Posts: 487

    Ham had sowieso van de lijn af moeten gaan.

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 16:13

