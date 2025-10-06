Piswoeste Alonso helemaal klaar met Hamilton: "Fucking hell, man!"

Fernando Alonso zorgde afgelopen weekend in Singapore voor vuurwerk met een aantal opvallende tirades over de boordradio. De Spanjaard baalde van een aantal zaken, en was in de laatste ronde woest over Lewis Hamilton. Hij hield zich niet in, zo blijkt uit het verkeer van zijn boordradio.

Alonso had het niet makkelijk in de straten van Azerbeidzjan. De Spaanse Aston Martin-coureur moest een aantal lastige duels uitvechten, en reageerde boos toen zijn race-engineer maar tegen hem bleef praten. Hij dreigde zelfs om de stekker uit zijn boordradio te trekken. Toen hij uiteindelijk een gedurfde inhaalactie voltooide, riep hij dat hij daar wel een prijs voor verdiende. De fans luisterden, en verkozen hem tot 'Driver of the Day'.

De remmen van Hamilton

In de laatste rondjes van de race opende Alonso de jacht op de Ferrari van Lewis Hamilton. De Brit had het zwaar, want zijn voorremmen hadden de geest gegeven. Hij deed er alles aan om zijn Ferrari over de streep te brengen, en sneed daarbij meerdere bochten af. Hij kwam als zevende over de streep, vlak voor Alonso. Na afloop wisselden ze van positie, want Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het afsnijden van de bochten.

'Fucking hell!"

Tijdens de race was dit besluit nog niet genomen, en Alonso wist niet wat hij zag. Hij meldde zich witheet op de boordradio toen hij vlak achter Hamilton over de streep kwam: "Fucking hell, man! Ik kan het niet geloven!" Zijn race-engineer probeert de rust te bewaren, maar Alonso is niet kalm te houden: "Ik kan het niet fucking geloven, kan het niet fucking geloven! Ik bedoel, ik kan het echt niet fucking beloven! Is het veilig om zonder remmen te rijden? Hij zou..."

Zijn race-engineer gaf hem gelijk, en stelde dat Aston Martin ernaar keek. Hamilton werd bestraft voor het afsnijden van de bochten, maar kreeg geen straf voor het rondrijden met een 'gevaarlijke' auto.