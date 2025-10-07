'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

De interne titelstrijd bij het team van McLaren lijkt een kookpunt te hebben bereikt. In Singapore raakten Lando Norris en Oscar Piastri elkaar, waarna laatstgenoemde zijn team tevergeefs vroeg om in te grijpen. Piastri maakte na afloop een gefrustreerde indruk, en hij wordt nu in verband gebracht met een overstap naar Ferrari.

Norris en Piastri vormen een sterrenkoppel bij het team van McLaren. In de eerste seizoenshelft vochten ze vooral met elkaar, en leek het uit te draaien op een intern titelgevecht. Sinds de zomerstop heeft McLaren het wat zwaarder, en is Max Verstappen dichterbij gekomen. In Singapore kwamen Norris en Piastri als derde en vierde over de streep, en dat was genoeg voor de constructeurstitel van McLaren.

Titelfeest bij McLaren

De papajakleurige renstal vierde na afloop een feestje, maar Piastri ontbrak bij de speciale festiviteiten op het podium. Dit zorgde voor veel geruchten, maar bleek later toch genuanceerder te liggen. Wat wel duidelijk was, was dat Piastri niet blij was met de manier waarop hij werd behandeld na het incident in de eerste ronde.

Gaat Piastri weg bij McLaren?

Het lijkt voorlopig nog niet op een soort scheiding te leiden. Piastri en Norris staat volgend jaar nog gewoon onder contract bij McLaren, maar het Zwitserse medium Blick meldt nu dat er iets kan veranderen. Volgens Blick beschikken beide coureurs over een contract, maar zou Piastri voor 2027 zijn oog hebben laten vallen op een zitje bij concurrent Ferrari.

Hoe ziet de toekomst bij Ferrari eruit?

Ferrari beschikt volgend jaar nog over de diensten van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar wat er in 2027 gaat gebeuren bij de Scuderia, is nog onduidelijk. Volgens Blick is het aannemelijk om te denken dat Leclerc en Hamilton na 2027 kunnen vertrekken bij Ferrari. Er heerst nog veel onduidelijk over hun toekomst: Leclerc werd vorige week al gelinkt aan een vertrek, terwijl Hamilton na 2026 mogelijk met pensioen gaat.