'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'
  • Gepubliceerd op 07 okt 2025 09:26
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

De interne titelstrijd bij het team van McLaren lijkt een kookpunt te hebben bereikt. In Singapore raakten Lando Norris en Oscar Piastri elkaar, waarna laatstgenoemde zijn team tevergeefs vroeg om in te grijpen. Piastri maakte na afloop een gefrustreerde indruk, en hij wordt nu in verband gebracht met een overstap naar Ferrari.

Norris en Piastri vormen een sterrenkoppel bij het team van McLaren. In de eerste seizoenshelft vochten ze vooral met elkaar, en leek het uit te draaien op een intern titelgevecht. Sinds de zomerstop heeft McLaren het wat zwaarder, en is Max Verstappen dichterbij gekomen. In Singapore kwamen Norris en Piastri als derde en vierde over de streep, en dat was genoeg voor de constructeurstitel van McLaren.

Titelfeest bij McLaren

De papajakleurige renstal vierde na afloop een feestje, maar Piastri ontbrak bij de speciale festiviteiten op het podium. Dit zorgde voor veel geruchten, maar bleek later toch genuanceerder te liggen. Wat wel duidelijk was, was dat Piastri niet blij was met de manier waarop hij werd behandeld na het incident in de eerste ronde.

Gaat Piastri weg bij McLaren?

Het lijkt voorlopig nog niet op een soort scheiding te leiden. Piastri en Norris staat volgend jaar nog gewoon onder contract bij McLaren, maar het Zwitserse medium Blick meldt nu dat er iets kan veranderen. Volgens Blick beschikken beide coureurs over een contract, maar zou Piastri voor 2027 zijn oog hebben laten vallen op een zitje bij concurrent Ferrari.

Hoe ziet de toekomst bij Ferrari eruit?

Ferrari beschikt volgend jaar nog over de diensten van Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar wat er in 2027 gaat gebeuren bij de Scuderia, is nog onduidelijk. Volgens Blick is het aannemelijk om te denken dat Leclerc en Hamilton na 2027 kunnen vertrekken bij Ferrari. Er heerst nog veel onduidelijk over hun toekomst: Leclerc werd vorige week al gelinkt aan een vertrek, terwijl Hamilton na 2026 mogelijk met pensioen gaat.

Damon Hill

Posts: 19.366

@Herman,
Leclerc wordt om de een of andere reden altijd onderschat, onterecht. Wist meteen Vettel te verslaan in zijn eerste jaar bij Ferrari, dus dat zegt sowieso wel iets. Oké, nu kun je zeggen, dat deed Ricciardo ook bij Red Bull, alleen was dat in een seizoen waarin Vettel iets meer pech had...

  • 4
  • 7 okt 2025 - 10:00
Reacties (7)

  • Damon Hill

    Posts: 19.367

    Ik riep het gister al. Piastri kan lekker zitten mopperen en ontevreden lopen doen, maar hij rijdt wel gewoon in verreweg de beste auto en heeft daarmee verreweg de beste papieren om kampioen te worden. Nee, ga lekker naar een ander team joh, ga lekker naar Ferrari, dan weet je bijna zeker dat je geen kampioen wordt in de komende jaren.

    De basis bij McLaren is nu heel goed, dus ik denk dat ze in 2026 ook gewoon weer een grote kanshebber zijn, terwijl er bij Ferrari altijd wel iets is waardoor het net niet lukt. Bovendien schaal ik Leclerc hoger in dan Norris. Naast Leclerc denk ik dat Piastri het lastiger heeft dan naast Norris.

    • + 3
    • 7 okt 2025 - 09:41
    • HermanInDeZon

      Posts: 240

      Niet vergeten dat Piastri nog maar in zijn derde seizoen zit.

      Als hij zich wat ontwikkelt kan hij zich volgens mij makkelijk meten met Leclerc. Zo speciaal is Leclerc nu ook weer niet ...

      • + 3
      • 7 okt 2025 - 09:44
    • Damon Hill

      Posts: 19.367

      @Herman,
      Leclerc wordt om de een of andere reden altijd onderschat, onterecht. Wist meteen Vettel te verslaan in zijn eerste jaar bij Ferrari, dus dat zegt sowieso wel iets. Oké, nu kun je zeggen, dat deed Ricciardo ook bij Red Bull, alleen was dat in een seizoen waarin Vettel iets meer pech had en met zijn hoofd al bij Ferrari was. In 2020 was het verschil helemaal groot, toen reed Leclerc Vettel gewoon de vernieling in.

      In de jaren erna heeft Leclerc zich verder ontwikkelt. Hij was altijd al snel, maar niet constant genoeg. Inmiddels is hij toch wel behoorlijk constant geworden, en niet heel vaak meer op een fout te betrappen.

      Verder is er maar 1 coureur écht speciaal op de huidige grid, en dat is Max Verstappen. Er is geen enkele andere coureur die ik "speciaal" vindt. Na Max, zijn Russell en Leclerc imo de beste coureurs, gevolgd door Piastri en Norris.

      Waar jij wel gelijk in hebt, is dat Piastri pas in zijn derde seizoen zit en nog kan groeien. Maar dan nog, naar Ferrari gaan is gewoon dom. Piastri zit nu bij het beste team en moet niet zo mekkeren.

      • + 4
      • 7 okt 2025 - 10:00
    • HermanInDeZon

      Posts: 240

      @Damon
      Daar verschillen we van mening.
      Ik vind eigenlijk Leclerc nog steeds niet erg constant en het verschil Leclerc/Hamilton is ook niet zoveel groter dan Russell/Hamilton (terwijl Leclerc al jaren bij Ferrari zit).
      Sainz lag eigenlijk ook nooit echt ver achter op Leclerc

      • + 1
      • 7 okt 2025 - 10:29
    • Damon Hill

      Posts: 19.367

      @Herman,
      Misschien is Russell ook wel gewoon heel erg goed, en na Verstappen de beste rijder op de grid. Eigenlijk is Russell dit seizoen ook heel constant, en sloopt hij Antonelli echt volledig.

      Ten opzichte van Sainz was Leclerc overall gewoon de betere, al was het verschil niet enorm groot. Nu is het wel zo dat Sainz (vaak na een aanloopperiode waarin hij moet wennen) zich altijd wel redelijk staande houdt naast teamgenoten. Ook naast Verstappen deed hij het best behoorlijk, en naast Norris was Sainz ook gewoon goed. Als Sainz eenmaal gewend is in een team is het gewoon een hele betrouwbare fijne gast om in je team te hebben.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 10:32
  • Politik

    Posts: 9.550

    Ik begrijp heel goed at Piastri op dit moment ontevreden is. Maar dan vooral veroorzaakt door de belachelijke switch op Monza en zijn eigen bagger weekend een race later in Bakoe.

    Piastri gaat dit jaar lachend kampioen worden. Max ligt te ver weg, omdat RB te laat op gang is gekomen. Norris is simpelweg geen partij voor Piastri.
    Hij is snel, maar gewoon niet constant genoeg en hij is bovendien te labiel.

    Als Piastri zijn ontwikkeling van dit jaar een vervolg kan geven, zal het verschil met Norris volgend jaar weer wat groter zijn. Met als voordeel dat we geen last meer hebben van al dat papaya rules gezever.
    Oftewel geen ontevreden Piastri volgend jaar.

    • + 1
    • 7 okt 2025 - 10:07
    • Damon Hill

      Posts: 19.367

      @Politik,
      Zelf zie ik liever Norris kampioen worden. Puur als coureur heeft Piastri meer talent, en zal Piastri alleen maar beter worden terwijl Norris voor mijn gevoel aan zijn plafond zit. Maar puur qua gedrag heb ik niet zoveel met Piastri. Iedere keer als Piastri een race wint zie ik amper blijdschap, alsof het hem echt geen ene reet uitmaakt. Oké, Kimi Raikkonen had ook zo een houding, maar bij hem was het op een bepaalde manier nog grappig. Ik vind Piastri op de ene of andere manier gewoon niet zo leuk, terwijl ik denk dat Norris in tranen uit zou barsten als hij de titel zou halen... wat dan weer een prachtig sportmoment zou zijn. Het is imo ook Norris' enige kans, dus laat hem die dan maar pakken ook.

      Ik moet trouwens ook nog maar zien hoe Piastri omgaat met de druk. Zijn fouten in Baku vond ik niet echt des-Piastri.

      • + 0
      • 7 okt 2025 - 10:18

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

