Piastri haalt schouders op: "Norris is geen Superman geworden"

Oscar Piastri heeft de interne strijd bij McLaren verloren van Lando Norris. De Brit werd voor het eerst wereldkampioen, terwijl Piastri genoegen moest nemen met de derde plaats in het wereldkampioenschap. Piastri stelt dat dit niets verandert aan de dynamiek binnen het team.

Het team van McLaren gaf Norris en Piastri dit jaar gelijke kansen. Ze mochten vrij met elkaar vechten, maar ze moesten zich wel aan de zogenaamde 'Papaja Rules' houden. Dat betekende dat ze elkaar niet mochten raken, en over het algemeen ging dat goed. Piastri leek lange tijd de overhand te hebben, maar in de tweede seizoenshelft zakte hij door zijn hoeven.

Piastri stond wekenlang niet meer op het podium, en hij zag hoe Norris zijn achterstand goedmaakte. Het begon er steeds meer op te lijken dat McLaren de voorkeur gaf aan Norris, terwijl ook Max Verstappen zich begon te bemoeien met de strijd om de titel. In de seizoensfinale in Abu Dhabi mocht Piastri Norris nog wel aanvallen, maar het leek er ook op dat dit afgesproken werk was.

'Hij is geen Superman'

Piastri werd na afloop gevraagd of het feit dat Norris nu wereldkampioen is, voor een andere teamdynamiek gaat zorgen. De Australiër stelt bij Motorsport.com dat hij zich geen zorgen maakt: "Nee, dat denk ik niet. Ik verwacht niet dat dat iets verandert. Voor mij heeft hij duidelijk een geweldig seizoen gehad en hij is de verdiende kampioen, maar hij blijft gewoon Lando Norris. Het is niet alsof hij opeens Superman is geworden."

Volledige eerlijkheid van McLaren

Piastri gaat er dan ook vanuit dat alles binnen het team van McLaren hetzelfde blijft qua verhoudingen: "Dus ik denk niet dat dat iets zal gaan veranderen. Ik verwacht gewoon volledige eerlijkheid van het team, en ook gelijkheid richting de toekomst. Ik maak me er geen zorgen over dat dat anders zal zijn. Maar ja, het is wel duidelijk dat Lando een sterk seizoen heeft gehad en uiteindelijk gewoon beter werk heeft geleverd."

Reacties (5)

  • bvonk2

    Posts: 193

    Ook Norris gaf gisteren aan dat Piastri nog steeds aan het verbeteren is en dat hij zeker nog een titel of meerdere kan gaan pakken.

    Als McLaren fan hoop ik dat ze een beetje gelijk blijven en dat we vooral veel gevechten krijgen en dan hopelijk bovenaan het veld.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 16:48
  • Millenium drive quante

    Posts: 14

    Helemaal met je eens Oscar.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 16:49
  • King-Creole

    Posts: 1.363

    Na Damon Hill is Norris wel de meest waardeloze kampioen.

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 17:44
    • koppie toe

      Posts: 5.010

      Verklaar je nader.
      Waardeloze mensen worden geen kampioen lijkt me.
      Hij had een gelijke aan Piastri en trok aan het langste eind, prima gedaan voor een prutser.

      • + 0
      • 8 dec 2025 - 18:13
  • Larry Perkins

    Posts: 61.999

    Heb het nog eens terug geluisterd en in werkelijkheid zei Oscar dit:
    "maar hij blijft gewoon Lando Norris. Het is niet alsof hij opeens Max is geworden."

    • + 0
    • 8 dec 2025 - 17:57

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

