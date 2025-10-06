user icon
De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

  Gepubliceerd op 06 okt 2025 12:46
  7
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix van Singapore. In de eerste ronde werd hij geraakt door zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, waarna het team weigerde in te grijpen. Na afloop ontbrak Piastri bij het vieren van de constructeurstitel op het podium, en dat zorgde voor controverse. Het lijkt erop dat het allemaal iets anders in elkaar stak dan gedacht.

Piastri startte de race in de straten van Singapore vanaf de derde plaats. Bij de start werd hij echter ingehaald door zijn teamgenoot Norris, die in de eerste bocht de aanval opende om Max Verstappen. Hij raakte het achterwiel van de Red Bull, waarna hij corrigeerde de auto van Piastri raakte. De Australiër reageerde woest, en vroeg zijn team om in te grijpen. Bij McLaren werd er lang overlegd, maar besloot men uiteindelijk om Piastri's verzoek niet uit te voeren.

Enorm frustratie

Norris en Piastri kwamen als derde en vierde over de streep, en dat was genoeg voor de constructeurstitel. Piastri was echter nog steeds zwaar gefrustreerd, en trok de stekker uit zijn boordradio toen CEO Zak Brown net bezig was met een dankwoord. Toen de podiumceremonie erop zat, meldde het personeel van McLaren zich op het podium voor een klein titelfeestje. Vrijwel iedereen was aanwezig, behalve Piastri. Hij was doorgelopen naar de paddock, waar hij op een tv-scherm zag hoe zijn team een feestje vierde.

Werd Piastri echt buitengesloten?

Het zorgde voor geruchten, en fans stelden dat Piastri werd buitengesloten. De waarheid zal iets genuanceerder zijn, en volgens ESPN werd McLaren aan het begin van het weekend door de Formule 1 benaderd of ze een titelfeest wilden vieren op het podium. De Britse renstal zou afhoudend hebben gereageerd, aangezien ze twee weken eerder niet goed presteerden in Bakoe en daar geen kampioen werden.

Piastri volgde de regels

Volgens ESPN wist het personeel van McLaren niet van het plan om het podium te betreden. Ze hoorden dit pas na de finish, en het was dus een haastig klusje. Piastri wist het dus ook niet, en hij volgde gewoon de regels. De coureurs die niet op het podium zijn geëindigd, moeten zich namelijk direct na de race melden bij de pers.

Kubica

Posts: 5.610

Die had immers de stekker uit de radio getrokken ... ;)

  • 4
  • 6 okt 2025 - 13:04
Reacties (7)

Login om te reageren
  • k.w

    Posts: 1.149

    Ik geloof meer in de symbolische dikke middel vinger van hem , althans dat hoop ik tenminste ... goo en heil aan Piastri van mijn kant .

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 12:53
    • Paulie

      Posts: 4.625

      ik hoop ook dat het een symbolische middelvinger was, ik hoop écht zo op een papaya trainwreck Hihi

      • + 1
      • 6 okt 2025 - 13:16
  • Pietje Bell

    Posts: 31.375

    En dus had iemand van mcLaren Piastri in moeten lichten. Zak Brown bijvoorbeeld die altijd het woord doet ipv Stella.
    Iedereen van het team was op de hoogte gebracht, ook Norris. Waarom heeft Zak Brown Piastri niet op de hoogte gebracht?

    • + 1
    • 6 okt 2025 - 12:53
    • Kubica

      Posts: 5.610

      Die had immers de stekker uit de radio getrokken ... ;)

      • + 4
      • 6 okt 2025 - 13:04
    • Pietje Bell

      Posts: 31.375

      Dat was pas op het moment dat zijn wagen stil stond. Al die tijd daarvoor geen gelegenheid gehad? Maak je mij niet wijs.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 13:11
    • Kubica

      Posts: 5.610

      eerst de felicitaties (waarop Oscar de stekker eruit trekt) en daarna de uitnodiging... Zak pakt Oscar even terug ...

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 13:21
  • John6

    Posts: 11.082

    Alleen al om McLaren dwars te zitten hoop ik dat [als Max de titel niet wint] Oscar de titel zal winnen, die zijn dan niet blij.

    Uiteraard zal je dit nooit van ze horen, maar het druipt nu wel van de muren af van McLaren dat het wel zo is, Oscar heeft een goede Manager die wist dit zeer waarschijnlijk al in 2024.

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 12:59

