De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

Oscar Piastri beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix van Singapore. In de eerste ronde werd hij geraakt door zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, waarna het team weigerde in te grijpen. Na afloop ontbrak Piastri bij het vieren van de constructeurstitel op het podium, en dat zorgde voor controverse. Het lijkt erop dat het allemaal iets anders in elkaar stak dan gedacht.

Piastri startte de race in de straten van Singapore vanaf de derde plaats. Bij de start werd hij echter ingehaald door zijn teamgenoot Norris, die in de eerste bocht de aanval opende om Max Verstappen. Hij raakte het achterwiel van de Red Bull, waarna hij corrigeerde de auto van Piastri raakte. De Australiër reageerde woest, en vroeg zijn team om in te grijpen. Bij McLaren werd er lang overlegd, maar besloot men uiteindelijk om Piastri's verzoek niet uit te voeren.

Enorm frustratie

Norris en Piastri kwamen als derde en vierde over de streep, en dat was genoeg voor de constructeurstitel. Piastri was echter nog steeds zwaar gefrustreerd, en trok de stekker uit zijn boordradio toen CEO Zak Brown net bezig was met een dankwoord. Toen de podiumceremonie erop zat, meldde het personeel van McLaren zich op het podium voor een klein titelfeestje. Vrijwel iedereen was aanwezig, behalve Piastri. Hij was doorgelopen naar de paddock, waar hij op een tv-scherm zag hoe zijn team een feestje vierde.

Werd Piastri echt buitengesloten?

Het zorgde voor geruchten, en fans stelden dat Piastri werd buitengesloten. De waarheid zal iets genuanceerder zijn, en volgens ESPN werd McLaren aan het begin van het weekend door de Formule 1 benaderd of ze een titelfeest wilden vieren op het podium. De Britse renstal zou afhoudend hebben gereageerd, aangezien ze twee weken eerder niet goed presteerden in Bakoe en daar geen kampioen werden.

Piastri volgde de regels

Volgens ESPN wist het personeel van McLaren niet van het plan om het podium te betreden. Ze hoorden dit pas na de finish, en het was dus een haastig klusje. Piastri wist het dus ook niet, en hij volgde gewoon de regels. De coureurs die niet op het podium zijn geëindigd, moeten zich namelijk direct na de race melden bij de pers.