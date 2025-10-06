user icon
Pijnlijk: Piastri ziet op Tv-scherm hoe McLaren titelfeestje viert op het podium
  • Gepubliceerd op 06 okt 2025 07:36
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri beleefde een frustrerende Grand Prix van Singapore. De Australiër startte als derde, maar werd bij de start ingehaald en daarna geraakt door zijn teamgenoot Lando Norris. Na afloop was Piastri de grote afwezige bij het titelfeestje van McLaren op het podium. Hij zag op een Tv-scherm in de paddock hoe zijn team een feestje vierde.

De Grand Prix van Singapore was een race met twee gezichten voor McLaren. Ze prolongeerden hun constructeurstitel, maar zagen ook hoe het interne vuurtje tussen Piastri en Norris begon te ontbranden. Norris haalde zijn teamgenoot in bij de start, raakte daarna de achterband van de Red Bull van Max Verstappen en stuiterde toen tegen de auto van Piastri aan.

Woede bij Piastri

De Australiër reageerde tijdens de race al woedend, en hij vroeg zijn team of ze konden ingrijpen. Er werd druk overlegd aan de pitmuur, maar er werd niet ingegrepen. Piastri was niet blij met dit besluit, en kwam er niet meer langs bij Norris. Na afloop kon Piastri zijn frustratie nauwelijks verbergen, en trok hij de stekker van zijn boordradio eruit tijdens een peptalk van McLaren-CEO Zak Brown.

Piastri mist podiumfeestje

Bij McLaren vierde men na afloop de constructeurstitel. Nadat de podiumceremonie had plaatsgevonden, mochten ook de mensen van McLaren zich melden op het podium. Samen met teambaas Andrea Stella, de monteurs en Norris vierde Brown een feestje op het podium. Piastri was de grote afwezige, en dat zorgde voor onrust op sociale media.

Waar was Piastri?

Uit andere beelden blijkt dat Piastri door was gelopen naar de mediapen, en het feestje op het podium miste. Op beelden is te zien hoe Piastri op een groot scherm ziet hoe zijn teamgenoten het podium betreden, met een teleurgestelde blik draait hij zich om en wacht hij op het volgende interview. Het moment was op de achtergrond te zien van een interview van F1 TV met Carlos Sainz.

Piastri was na zijn mediaverplichtingen overigens wél aanwezig bij het feestje dat McLaren vierde in de pitlane. Hier kon hij weer lachen, en poseerde hij voor foto's met Stella, Brown en Norris.

HermanInDeZon

Posts: 234

Dus hij was even teleurgesteld (goed zo, zou maar erg zijn moest hij het niet zijn) en is daarna lekker gaan meevieren

Niks pijnlijk aan - gewoon een nieuws site die wat dingetjes wil opblazen ... op naar de volgende race !

  • 12
  • 6 okt 2025 - 08:03
F1 Nieuws Oscar Piastri McLaren GP Singapore 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Moondust

    Posts: 779

    Oscar moet zich niet zo aanstellen. Acties zoals van Lando horen erbij en willen we graag zien. Shit happens. Oscar staat ook nog gewoon 1e in het kampioenschap. Maar goed, het is ook geen ramp als hij even teleurgesteld is en dat laat blijken. Uit het artikel blijkt dat hij alweer bijdraaide later. Case closed en op naar de volgende.

    • + 5
    • 6 okt 2025 - 08:00
    • da_bartman

      Posts: 6.162

      Dit is gewoon het gevolg van het overreguleren van McLaren tot dan toe waaraan Oscar verwachtingen ontlede. Op dat moment weet hij niet anders dan dat hij door zijn teamgenoot, die hij vorig weekend nog door Q1 moest helpen en het weekend daarvoor vrijwillig zijn positie afstond , opzij wordt gebeukt. Prima , want we mogen nu toch aannemen dat de papaya-rules nu echt verleden tijd zijn. IIG voor Oscar wel.

      • + 7
      • 6 okt 2025 - 09:12
    • Knookie.nl

      Posts: 972

      Vervang in het artikel “Piastri” voor “Verstappen” en je had anders gereageerd.

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 09:30
    • Larry Perkins

      Posts: 60.427

      Verstappen had nooit zo'n gat open gelaten @Knookie...

      • + 2
      • 6 okt 2025 - 10:41
    • da_bartman

      Posts: 6.162

      @Larry, voor de beuk was er geen gat. Was er een gat geweest dan had de beuk nooit plaatsgevonden. Het gat werd gecreëerd met de beuk

      • + 3
      • 6 okt 2025 - 10:55
  • HermanInDeZon

    Posts: 234

    Dus hij was even teleurgesteld (goed zo, zou maar erg zijn moest hij het niet zijn) en is daarna lekker gaan meevieren

    Niks pijnlijk aan - gewoon een nieuws site die wat dingetjes wil opblazen ... op naar de volgende race !

    • + 11
    • 6 okt 2025 - 08:03
  • Kubica

    Posts: 5.608

    Blijft toch ook vreemd dat er niet iemand van het team even denkt: wacht effe, we missen Oscar, waar is hij?

    • + 4
    • 6 okt 2025 - 09:19
    • da_bartman

      Posts: 6.162

      ik denk dat Oscar zich expres even aan het feestgedruis heeft onttrokken. Die had daar op dat moment helemaal geen behoefte aan. Dat was ook waarom hij het gezever van Zak op zijn radio niet wilde aanhoren.

      • + 11
      • 6 okt 2025 - 09:37
  • Babs

    Posts: 44

    Duidelijk dat Lando wordt voorgetrokken. Ik zie Piastri ervoor aan dat hij denkt: "Dan wij allebei niet!" Als Lando hem qua aantal punten inhaalt, zou Piastri wel eens voor een kamikaze-actie kunnen gaan.

    • + 3
    • 6 okt 2025 - 10:56
    • RK 79

      Posts: 5

      Ja bizar hoe dat er vanaf spat!! En dan als Piastri straks dan een keer iets geks doet krijgt hij de wind van voren

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 11:32
    • Golf-GTI

      Posts: 1.514

      Nu het Constructors WC binnen is kan Oscar zich een crash permitteren toch?

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 11:47
  • gridiron

    Posts: 2.842

    Als hij zelf niet aanwezig wil zijn is het toch niet pijnlijk, hij kiest er er namelijk zelf voor.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 12:22
  • jd2000

    Posts: 7.329

    Het leek zo'n koele kikker,maar hij heeft de hele race mokkend als een klein kind in de auto gezeten. Er heerst een heel raar woke sfeertje bij McLaren. Hopelijk heeft Lando dit nu doorbroken.

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 12:35

