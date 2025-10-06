Pijnlijk: Piastri ziet op Tv-scherm hoe McLaren titelfeestje viert op het podium

Oscar Piastri beleefde een frustrerende Grand Prix van Singapore. De Australiër startte als derde, maar werd bij de start ingehaald en daarna geraakt door zijn teamgenoot Lando Norris. Na afloop was Piastri de grote afwezige bij het titelfeestje van McLaren op het podium. Hij zag op een Tv-scherm in de paddock hoe zijn team een feestje vierde.

De Grand Prix van Singapore was een race met twee gezichten voor McLaren. Ze prolongeerden hun constructeurstitel, maar zagen ook hoe het interne vuurtje tussen Piastri en Norris begon te ontbranden. Norris haalde zijn teamgenoot in bij de start, raakte daarna de achterband van de Red Bull van Max Verstappen en stuiterde toen tegen de auto van Piastri aan.

Woede bij Piastri

De Australiër reageerde tijdens de race al woedend, en hij vroeg zijn team of ze konden ingrijpen. Er werd druk overlegd aan de pitmuur, maar er werd niet ingegrepen. Piastri was niet blij met dit besluit, en kwam er niet meer langs bij Norris. Na afloop kon Piastri zijn frustratie nauwelijks verbergen, en trok hij de stekker van zijn boordradio eruit tijdens een peptalk van McLaren-CEO Zak Brown.

Piastri mist podiumfeestje

Bij McLaren vierde men na afloop de constructeurstitel. Nadat de podiumceremonie had plaatsgevonden, mochten ook de mensen van McLaren zich melden op het podium. Samen met teambaas Andrea Stella, de monteurs en Norris vierde Brown een feestje op het podium. Piastri was de grote afwezige, en dat zorgde voor onrust op sociale media.

Waar was Piastri?

Uit andere beelden blijkt dat Piastri door was gelopen naar de mediapen, en het feestje op het podium miste. Op beelden is te zien hoe Piastri op een groot scherm ziet hoe zijn teamgenoten het podium betreden, met een teleurgestelde blik draait hij zich om en wacht hij op het volgende interview. Het moment was op de achtergrond te zien van een interview van F1 TV met Carlos Sainz.

Piastri was na zijn mediaverplichtingen overigens wél aanwezig bij het feestje dat McLaren vierde in de pitlane. Hier kon hij weer lachen, en poseerde hij voor foto's met Stella, Brown en Norris.