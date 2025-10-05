user icon
Opmerkelijk: Nijdige Piastri kapt Brown af en trekt stekker uit radioverkeer
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 20:17
  • comments 34
  • Door: Bob Plaizier

Kampioenschapsleider Oscar Piastri beleefde een frustrerende Grand Prix van Singapore. De Australiër had in de eerste ronde een touché met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, en leek er na afloop helemaal klaar mee te zijn. Op zijn onboardbeelden is bijvoorbeeld te zien dat hij na afloop zijn radio uitschakelde, terwijl CEO Zak Brown net bezig was met een dankwoord.

Piastri startte de Grand Prix van Singapore vanaf de derde plaats. Bij de start werd hij ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris, en luttele seconden later kwamen ze elkaar tegen. Norris tikte de achterband van de Red Bull van Max Verstappen aan, en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Norris schoot daarna naar de andere kant, en raakte de auto van Piastri op de voorband.

Woede en teleurstelling bij Piastri

Piastri reageerde woest, en was van mening dat McLaren moest ingrijpen. Op de pitmuur werd er daarna koortsachtig overlegd, en de stewards keken ook kort naar de zaak. Al snel werd duidelijk dat er geen onderzoek werd geopend, en McLaren volgde die lijn. Piastri reageerde boos en teleurgesteld op het besluit, en was na afloop ook niet tevreden.

Piastri trekt de stekker er uit

Door zijn vierde plaats en de podiumplek van Norris had McLaren de constructeurstitel veroverd, maar Piastri mengde zich niet in de feestvreugde. Uit onboardbeelden die momenteel rondgaan op sociale media, blijkt dat Piastri er geen zin in had. Toen McLaren-CEO Zak Brown zich op zijn radio meldde, stond Piastri net stil in het parc fermé. 

Brown begon zijn lofzang: "Oscar, we zijn voor de twee keer op rij constructeurskampioenschap! Het was een zware race, bedankt voor..." Daarna trok Piastri er letterlijk de stekker uit, en stapte hij uit zijn auto. Hij liep in één rechte lijn door naar de mediapen, terwijl zijn monteurs, bazen en teamgenoot het podium betraden om de titel te vieren.

Rogier hier

Posts: 6.715

Piastri is erachter dat Zak graag zijn pleegzoon Lando kampioen ziet worden. Zak ziet liever niet dat Oscar dat wordt. Misschien moet Toto eens met Piastri bellen om te vragen of hii de nr.1 coureur bij Mercedes wil worden?

  • 22
  • 5 okt 2025 - 20:54
F1 Nieuws Zak Brown Oscar Piastri McLaren GP Singapore 2025

Reacties (34)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 483

    En gelijk heeft ie. Dit gaat vuurwerk worden

    • + 18
    • 5 okt 2025 - 20:23
    • Rogier hier

      Posts: 6.715

      Piastri is erachter dat Zak graag zijn pleegzoon Lando kampioen ziet worden. Zak ziet liever niet dat Oscar dat wordt. Misschien moet Toto eens met Piastri bellen om te vragen of hii de nr.1 coureur bij Mercedes wil worden?

      • + 21
      • 5 okt 2025 - 20:54
    • Ferdi12

      Posts: 705

      Kinderachtig, het was race incidentje. Hij had gewoon geen recht op een positie wissel. Norris kreeg een beetje overstuur en hij zat bij de apex voorbij de spiegels.

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 21:01
    • RH

      Posts: 695

      Klopt, net zoals Norris geen recht had op een positiewissel na die mislukte pitstop.

      • + 20
      • 5 okt 2025 - 21:51
    • MustFeed

      Posts: 10.251

      Het probleem is natuurlijk dat McLaren in Monza de coureurs van plek liet wisselen omdat dit "eerlijk" was. Het zou nu ook "eerlijk" zijn geweest als Norris de plek terug had gegeven aan Piastri.
      Ik kan me voorstellen dat Piastri dan een beetje pissig wordt dat hij een podium plek verliest door een fout van Norris.

      Overigens heel makkelijk natuurlijk voor Norris om daar een "oepsie" te doen. Ik verwacht dat de volgende keer dat de situatie omgekeerd is dat Piastri een "oepsie" doet.

      • + 4
      • 5 okt 2025 - 21:58
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 321

      @Ferdi

      Op zich eens met je.

      Echter, door dat slappe gedoe bij McLaren, dat papayen en nathouden, is er een klimaat ontstaan waarbij zogenaamd alles 'super eerlijk'' moet verlopen. De slome stop in Monza was niet eerlijk, dus plek terug, Hongarije vorige jaar, plek moest terug omdat dat eerlijk zou zijn.

      Deze actie van Norris was een typisch gevalletje 'eersteondegeval'. Maar was de actie waarbij Norris volkomen blind de bocht in dook en te laat remde, waardoor hij Verstappen raakte en dáárdoor Piastri makkelijk de muur in hád kunnen rossen helemaal papaya-eerlijk...? Díe vraag zal door het hoofd van Piastri hebben en gespookt. En waarschijnlijk nóg...

      Dus misschien is het kinderachtig, maar het zijn Zak en Stella die Norris en Piastri tot kinderen hebben gekneed!

      • + 5
      • 5 okt 2025 - 22:33
  • dutchiceman

    Posts: 5.442

    De emotieloze Piastri is even niet zo emotieloos.

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 20:27
    • Cherokee

      Posts: 5.329

      Emotieloos is hij nooit geweest, het duurt alleen even voordat het er uit komt. Ben benieuwd wat er uit komt als hij echt kwaad wordt.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 23:52
  • R-FAN

    Posts: 334

    Mooi om te zien. En nu die mentaliteit meenemen naar de volgende races.

    • + 17
    • 5 okt 2025 - 20:28
    • schwantz34

      Posts: 40.972

      Vanaf nu gaat Piastri volledig zijn eigen gang, en trekt hij zich geen zak meer aan van die dikke Papaya zemelaar!

      • + 17
      • 5 okt 2025 - 20:36
  • elflitso

    Posts: 1.498

    Als ik Zak zou horen had ik elke wedstrijd de stekker eruit getrokken!

    • + 8
    • 5 okt 2025 - 20:30
  • Joeppp

    Posts: 8.074

    Haha, zak der maar in denkt ie.

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 20:31
  • Niels G60

    Posts: 219

    Piastri is dus niet zo cool... Maar hij moet niet zo miepen, zetten zelf Norris aan de kant in italie na de start... En kreeg die niet zijn eerste race win door Norris voor hem weg te halen? Had t gat dicht gelaten, dan was er geen ruimte. Dit is racen zoals we t willen zien, en door...

    • + 10
    • 5 okt 2025 - 20:36
  • MatsVerstsappen

    Posts: 183

    Wat had hij dan gewild? Lando zat er gewoon voor en reed daarna bij hem weg. Dat ze elkaar licht raken kan gebeuren,hij liet Lando ook geen ruimte, wat ook zeker helemaal niet hoeft.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 20:49
  • monzaron

    Posts: 598

    Piastri moet nu echt voor zn eigen gaan, anders gaat deze McLaren papaya geneuzel, (pro Norris) hem de koppositie kosten in de WK.

    • + 5
    • 5 okt 2025 - 20:51
  • HarryLam

    Posts: 4.904

    Het begint...........

    • + 7
    • 5 okt 2025 - 20:52
  • hupholland

    Posts: 9.262

    is dit wel echt? het lijkt me toch niet dat het geluid van Zak voor de kijker wegvalt als Piastri zn eigen stekker eruit trekt? en ook onwaarschijnlijk dat Zak pas na een minuut of 3 op de radio komt, Piastri heeft zn uitloopronde al gehad.

    • + 6
    • 5 okt 2025 - 20:52
    • NicoS

      Posts: 19.456

      In de uitlopronde heeft hij nog regelmatig contact met z’n engineer, op het moment dat hij stilstaat in de pits komt Zak op de boordradio. Oscar blijft niet zitten, en trekt z’n stuurtje uit de auto en stapt uit. Dit is allemaal te zien bij de onboard van Oscar. Hij neemt in ieder geval niet de moeite om het verhaal van Zak aan te horen tot hij klaar is…..
      Het team zal uiteraard met een verklaring komen dat de connectie wegviel, maar de beelden verraden dat Oscar weinig zin had in Zak z’n verhaal.

      • + 6
      • 5 okt 2025 - 21:17
    • Gummy

      Posts: 339

      Ik vraag me ook af of het geluid fragment klopt met de beelden. Boordradio’s worden meestal eerst beluisterd voordat ze uitgezonden worden dacht ik? Denk dat Zak dit al eerder in de uitloopronde heeft gezegd. Ook omdat op hetzelfde moment Zak het kampioenschap aan het vieren is en bij het vierkantje van de top 3 staat.

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 21:40
    • NicoS

      Posts: 19.456

      Nee, dit is te zien op F1 tv, daar kun je met elke coureur live meekijken, en hier hoor je de communicatie altijd direct tussen de engineer en coureurs. Wat je hier in het filmpje ziet zijn die beelden, en het radioverkeer is live.

      • + 7
      • 5 okt 2025 - 21:52
    • hupholland

      Posts: 9.262

      in dat geval is het ook wel heel slecht getimed van Zak, je kunt niet verwachten dat (zeker in de hitte van Singapore) nog ff in de auto blijft zitten om jouw verhaal aan te horen. Maar goed, ik heb nog steeds mn twijfels of dit wel zo gegaan is als het nu wordt voorgeschoteld... ik kan het helaas zelf niet checken.. sowieso zou het geluid van Zak toch gewoon door moeten lopen als de teamradio zo werkt als ik denk dat die werkt..

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 21:55
    • Gummy

      Posts: 339

      Ik las hier in de comment van @Statman dat het geluid van de pitmuur komt. Dus als Piastri de stekker eruit trek zouden wij het nog wel kunnen horen.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 22:02
    • NicoS

      Posts: 19.456

      Feit blijft dat Piastri niet wilde wachten tot zak klaar was met z’n verhaal…..

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 22:52
    • NicoS

      Posts: 19.456

      @hh,
      Ik heb het wel gecheckt, en het is gegaan zoals ik had beschreven.
      Ik heb de hele uitlopronde van Piastri meegekeken. Zak kwam pas op de radio op het moment dat hij de auto stilzet.
      Z’n engineer feliciteerde hem met het resultaat en feliciteerde hem met het kampioenschap van het team, Oscar reageerde daar overigens zoals we van hem gewend zijn, vrij emotieloos, maar wel netjes.
      Daarna krijgt hij nog wat technische aanwijzingen tijdens de rest van de ronde, tot aan de pitentry aan toe.
      Meer kan ik er niet van maken…..het is dus echt….

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 23:00
    • hupholland

      Posts: 9.262

      ok, dan zoals gezegd vreemd dat Zak pas begint te praten op het moment dat Piastri gaat uitstappen.

      • + 0
      • 6 okt 2025 - 00:48
  • NicoS

    Posts: 19.456

    Piastri wil kampioen worden, die constructeurstitel kan hem geen Zak schelen…..en gelijk heeft hij…..
    En die nep papaya rules wekken bij iedereen irritaties op, dat krijg je met dat slappe gedoe.

    • + 5
    • 5 okt 2025 - 20:53
    • hupholland

      Posts: 9.262

      wat denk je dat Norris daar niet graag vanaf wil? en ja, t is idd irritant. Maar t is nu (na Silverstone) ook al de 2e keer dat Piastri zelf vraagt om een positiewissel om zn eigen fout goed te maken. Dus Piastri moet ook wel weten wat hij wil, doe het dan gewoon op eigen kracht, wees wat scherper. Dit leek wel een beetje op Norris vorig jaar in Monza.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 21:08
  • Statman

    Posts: 39

    Ik denk dat Piastri de stekker van zijn comms al los had voordat Zak begon te praten.

    Het signaal dat uitgezonden wordt, komt volgens mij van de pitmuur, niet direct van de auto, dus nadat Piastri de stekker lostrok, kon Piastri Brown niet meer horen, maar wij nog wel.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 21:38
    • Gummy

      Posts: 339

      Of het radiobericht was van eerder in de uitloopronde. Op het moment dat Piastri uit zijn auto klom, was Zak volgens mij al weg bij de pitmuur. En stond met het team bij de auto van Norris.

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 21:56
    • NicoS

      Posts: 19.456

      Nee, nogmaals, Piastri zat nog in de auto op het moment dat Zak op de radio komt, dit is allemaal te zien op F1 tv.
      Het filmpje hierboven is exact wat er gebeurde….

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 23:04
    • Statman

      Posts: 39

      De audio is zeker niet van een eerder moment tijdens de uitloopronde, dat is gewoon terug te zien op F1TV. Net als de conversatie die Piastri met zien engineer heeft tijdens de uitloopronde, trouwens.

      Ik denk dat Piastri eerst de stekker van de comms losmaakt, dan het stuurtje, en dan zijn gordels, en dat Zak gewoon te laat is met zijn bericht.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 23:32
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.450

    Balen als een stekker. Ook als je die eruit trekt.

    • + 2
    • 5 okt 2025 - 21:44
  • TylaHunter

    Posts: 10.530

    De vraag is voor Piastri de komende twee weken: Wat wil je liever? Kampioen of teamspeler.

    2026 kunnen de kaarten heel anders zijn. Dit is misschien je enige kans voor optie 1. teamspeler kan altijd nog als het team terug zakt naar P3 a P5.

    Hij was niet bij het constructeursfeest op het podium, had geen zin om naar Brown te luisteren. Kwam pas later bij het festijn in de pitbox. Ik gok, dat Piastri die laatste 6 liever voor zichzelf rijdt, maar dan moet je het tactisch doen. Ala Sainz je eigen pitstrategie bepalen met je engineer zonder samenwerking met de andere kant van de garage. Streken als, Laat Lando maar eerst pitten, maar vervolgens zelf de pits in rijden. Als je ook maar enig twijfel hebt bij de steun van je team... dan moet je het heft in eigen hand nemen.

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 23:45
  • tour71

    Posts: 1.553

    een al oud gezegde .... waar 2 honden vechten om een been...

    • + 0
    • 6 okt 2025 - 00:05

