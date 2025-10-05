Opmerkelijk: Nijdige Piastri kapt Brown af en trekt stekker uit radioverkeer

Kampioenschapsleider Oscar Piastri beleefde een frustrerende Grand Prix van Singapore. De Australiër had in de eerste ronde een touché met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, en leek er na afloop helemaal klaar mee te zijn. Op zijn onboardbeelden is bijvoorbeeld te zien dat hij na afloop zijn radio uitschakelde, terwijl CEO Zak Brown net bezig was met een dankwoord.

Piastri startte de Grand Prix van Singapore vanaf de derde plaats. Bij de start werd hij ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris, en luttele seconden later kwamen ze elkaar tegen. Norris tikte de achterband van de Red Bull van Max Verstappen aan, en beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Norris schoot daarna naar de andere kant, en raakte de auto van Piastri op de voorband.

Woede en teleurstelling bij Piastri

Piastri reageerde woest, en was van mening dat McLaren moest ingrijpen. Op de pitmuur werd er daarna koortsachtig overlegd, en de stewards keken ook kort naar de zaak. Al snel werd duidelijk dat er geen onderzoek werd geopend, en McLaren volgde die lijn. Piastri reageerde boos en teleurgesteld op het besluit, en was na afloop ook niet tevreden.

Piastri trekt de stekker er uit

Door zijn vierde plaats en de podiumplek van Norris had McLaren de constructeurstitel veroverd, maar Piastri mengde zich niet in de feestvreugde. Uit onboardbeelden die momenteel rondgaan op sociale media, blijkt dat Piastri er geen zin in had. Toen McLaren-CEO Zak Brown zich op zijn radio meldde, stond Piastri net stil in het parc fermé.

Brown begon zijn lofzang: "Oscar, we zijn voor de twee keer op rij constructeurskampioenschap! Het was een zware race, bedankt voor..." Daarna trok Piastri er letterlijk de stekker uit, en stapte hij uit zijn auto. Hij liep in één rechte lijn door naar de mediapen, terwijl zijn monteurs, bazen en teamgenoot het podium betraden om de titel te vieren.