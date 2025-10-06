Jubelstemming bij Marko na tweede plaats Verstappen

Max Verstappen kwam afgelopen weekend in de Grand Prix van Singapore als tweede over de streep. Hij worstelde de hele race met zijn auto, maar liep wel een beetje in op de McLarens in het wereldkampioenschap. Red Bull-adviseur Helmut Marko reageerde enthousiast na afloop van de race.

Verstappen voelde zich het hele weekend goed, en leek één van de favorieten te zijn voor de zege in Singapore. Bij de start kreeg hij het echter niet voor elkaar om polesitter George Russell te verschalken, en hij moest de hele race vechten met McLaren-coureur Lando Norris. Verstappen had het zwaar, en worstelde met zijn auto. Hij had moeite met de downshifts, en was na afloop niet heel happy.

Enthousiasme bij Marko

Red Bull-adviseur Helmut Marko was dat wél. De Oostenrijker sprak zich uit voor de camera van zijn landgenoten van Servus TV: "Dit was het maximale wat we konden bereiken. Tactisch en strategisch gezien heeft alles echt super gewerkt. Max heeft een klein foutje gemaakt, maar hij heeft ongelooflijk veel druk weten te weerstaan. We hebben de race niet gewonnen, maar we zijn wel voor de coureurs van McLaren geëindigd. Dus dat is een succes voor ons."

Goed gevoel voor Austin

Voor Red Bull zijn het in ieder geval goede weken. Ze hebben de weg omhoog ingezet, en wisten na de zomerstop met Verstappen te winnen in Italië en Azerbeidzjan. Nu werd Verstappen tweede, en Marko heeft hoge verwachtingen van het volgende raceweekend in Austin: "Ik denk dat we op elk circuit snel zijn en we rijden nu ook weer vooraan mee. De voorsprong is nog steeds echt enorm, maar we blijven gewoon vechten."

Verstappen maakt theoretisch gezien nog steeds kans op de wereldtitel. Hij staat nu derde in het wereldkampioenschap met 273 WK-punten achter zijn naam, kampioenschapsleider Oscar Piastri staat op 336 punten.