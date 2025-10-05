user icon
icon

Marko geeft Norris een trap na: "Onbegrijpelijke actie"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko geeft Norris een trap na: "Onbegrijpelijke actie"
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 11:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in Singapore de tweede tijd, maar na afloop waren ze niet tevreden bij Red Bull. Ze geloofden in de pole position, en ze waren er zeker van dat Lando Norris Verstappen had geblokkeerd. Helmut Marko reageerde nogal fel.

Norris noteerde een vijfde tijd in de kwalificatie, en was bezig met een langzame ronde toen Verstappen zijn vliegende ronde aan het afronden was. De Nederlander stuitte op de McLaren bij het ingaan van de laatste bocht. Hij stelde dat Norris hem in de weg reed, al dacht de Britse coureur daar zelf anders over. Het moment zorgde voor frustratie, want Verstappen kon hierdoor geen gooi doen naar de poletijd van George Russell.

Meer over Helmut Marko Marko gelooft in 'grootste comeback aller tijden' van Verstappen

Marko gelooft in 'grootste comeback aller tijden' van Verstappen

30 sep
 Red Bull gooit het roer om: Data Verstappen redmiddel voor Tsunoda

Red Bull gooit het roer om: Data Verstappen redmiddel voor Tsunoda

23 sep

Onbegrijpelijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko kon de frustratie van zijn coureur goed begrijpen, zo liet hij na afloop weten bij de internationale media: "Het zat allemaal wel heel erg dicht bij elkaar. Dat hadden we ook wel verwacht. Maar die actie van Norris was echt onbegrijpelijk."

'Hij had niets te verliezen'

Volgens Marko was Verstappen lekker bezig tijdens de veelbesproken ronde: "Max was anderhalve tiende sneller dan in zijn rondje daarvoor, maar Norris hinderde Max volledig in de laatste twee bochten. Norris had helemaal niets te verliezen, maar ik begrijp dat echt niet!"

Deed Norris het met opzet?

Marko benadrukt dat hij niet denkt dat Norris dit met opzet deed. De Oostenrijkse teamadviseur vraagt zich dan ook af wat de reden was voor het incident: "Nou, ik hoop maar dat hij gewoon niet in zijn spiegels heeft gekeken. Zo zou je het nog wel kunnen opvatten. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het een opzettelijke actie was. Ik hoop het in ieder geval niet."

Bij Red Bull maakten ze zich heel druk over het moment, terwijl ze bij Norris' team McLaren vonden dat er weinig aan de hand was. De stewards openden ook geen onderzoek.

DenniSNL1980

Posts: 328

Pfff, hoeveel berichten gaan hier nog over geplaatst worden

  • 4
  • 5 okt 2025 - 11:53
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Helmut Marko McLaren Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • DenniSNL1980

    Posts: 328

    Pfff, hoeveel berichten gaan hier nog over geplaatst worden

    • + 4
    • 5 okt 2025 - 11:53
    • OfficialPradero

      Posts: 1.437

      als wij niet op de link klikken, vast geen 1 meer ;-)

      • + 1
      • 5 okt 2025 - 12:03
    • Joeppp

      Posts: 8.071

      Na de race is er weer iets nieuws.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 12:21
    • 919

      Posts: 3.700

      'Pfff, hoeveel berichten gaan hier nog over geplaatst worden’

      Net zoveel als er op MSN verschijnen, waarna ze hier kort daarop in kopie nogmaals langs komen.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 12:38
  • schwantz34

    Posts: 40.959

    Waar is de trap gebleven?

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 12:22
  • Flexwing

    Posts: 153

    Karma komt vanzelf wel.

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 12:28
  • Pietje Bell

    Posts: 31.361

    Chris Medland
    @ChrisMedlandF1
    ·
    9 m
    An hour until the pit lane opens and it’s just starting to rain in the paddock…

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 12:32
  • Di Stefano

    Posts: 335

    En het gejank van Red Bull houdt maar aan...

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 12:43

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar