Marko geeft Norris een trap na: "Onbegrijpelijke actie"

Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in Singapore de tweede tijd, maar na afloop waren ze niet tevreden bij Red Bull. Ze geloofden in de pole position, en ze waren er zeker van dat Lando Norris Verstappen had geblokkeerd. Helmut Marko reageerde nogal fel.

Norris noteerde een vijfde tijd in de kwalificatie, en was bezig met een langzame ronde toen Verstappen zijn vliegende ronde aan het afronden was. De Nederlander stuitte op de McLaren bij het ingaan van de laatste bocht. Hij stelde dat Norris hem in de weg reed, al dacht de Britse coureur daar zelf anders over. Het moment zorgde voor frustratie, want Verstappen kon hierdoor geen gooi doen naar de poletijd van George Russell.

Onbegrijpelijk

Red Bull-adviseur Helmut Marko kon de frustratie van zijn coureur goed begrijpen, zo liet hij na afloop weten bij de internationale media: "Het zat allemaal wel heel erg dicht bij elkaar. Dat hadden we ook wel verwacht. Maar die actie van Norris was echt onbegrijpelijk."

'Hij had niets te verliezen'

Volgens Marko was Verstappen lekker bezig tijdens de veelbesproken ronde: "Max was anderhalve tiende sneller dan in zijn rondje daarvoor, maar Norris hinderde Max volledig in de laatste twee bochten. Norris had helemaal niets te verliezen, maar ik begrijp dat echt niet!"

Deed Norris het met opzet?

Marko benadrukt dat hij niet denkt dat Norris dit met opzet deed. De Oostenrijkse teamadviseur vraagt zich dan ook af wat de reden was voor het incident: "Nou, ik hoop maar dat hij gewoon niet in zijn spiegels heeft gekeken. Zo zou je het nog wel kunnen opvatten. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat het een opzettelijke actie was. Ik hoop het in ieder geval niet."

Bij Red Bull maakten ze zich heel druk over het moment, terwijl ze bij Norris' team McLaren vonden dat er weinig aan de hand was. De stewards openden ook geen onderzoek.