Red Bull laat Lawson in onzekerheid leven na nieuwe crashes
  • Gepubliceerd op 05 okt 2025 10:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Liam Lawson speelde met vuur tijdens de vrije trainingen in Singapore. Hij crashte in de afgelopen dagen twee keer, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de veertiende tijd. De Nieuw-Zeelander heeft nog altijd niets gehoord over zijn toekomst, en stelt dat hij het graag zou weten.

Lawson crashte op vrijdag tijdens de tweede vrije training. Hij verloor zijn voorband na een touché met de muur, en de schade leek op het eerste oog mee te vallen. In de derde vrije training op zaterdag maakte hij het nog bonter, door de controle te verliezen toen hij over een kerbstone knalde. Hij vloog vol in de muur, en de schade was groot. De monteurs van Racing Bulls kregen de auto net op tijd af, waardoor Lawson kon deelnemen aan de kwalificatie. Hier noteerde hij de veertiende tijd.

Lawson leeft in onzekerheid

Lawson strijdt voor zijn toekomst bij de Red Bull-familie, en de crashes helpen hem niet. Bij PlanetF1 stelde hij dat hij nog niets weet over volgend jaar: "Om eerlijk te zijn, ik zou het graag morgen weten. Maar het is dit kamp natuurlijk heel normaal dat je even on hold wordt gehouden, en zo is dat ook op dit moment."

Lawson wil het allemaal niet te moeilijk maken, en hij kijkt vooral naar zichzelf: "Ik weet dat het enige waar ik echt controle over heb, mijn performance in de auto is. Dus totdat ik dat antwoord heb, is dat denk ik daar ik me op moet focussen."

Strijd met Hadjar

Lawson werd in de kwalificatie in Singapore verslagen door zijn teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman bereikte Q3, waar hij tot zijn eigen teleurstelling niet verder kwam dan de achtste tijd. Lawson zal in de race van vandaag verder naar voren starten dan hij zich had gekwalificeerd. Williams-coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz zijn immers gediskwalificeerd vanwege een illegale achtervleugel.

NicoS

Posts: 19.447

Vorige race werd hij nog heel knap vijfde……

  • 2
  • 5 okt 2025 - 10:53
Liam Lawson Red Bull Racing Racing Bulls GP Singapore 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.021

    Ik denk eerder dat Lawson zichzelf in grote onzekerheid heeft gebracht. Twee maal gecrashet. EN ik dacht vorige race ook?

    Tsjah. Onbelangrijke details vervagen. Lawson voelt denk ik de druk. Zijn debuut op Zandvoort was gewoon erg goed. met de zwakke auto die hij toen had. Daarna een middenmoter met een paar goede races er tussen en nu bezwijkend onder de druk?

    • + 0
    • 5 okt 2025 - 10:48
    • NicoS

      Posts: 19.447

      Vorige race werd hij nog heel knap vijfde……

      • + 2
      • 5 okt 2025 - 10:53
    • snailer

      Posts: 30.021

      Aha. Dank voor de update, NicoS. Ik kan me nog een crash herinneren voor dit weekend. Was dat in een vt dan?

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 11:13
    • snailer

      Posts: 30.021

      Nee. Weet het al weer. Hij had een 360 in baku waar hij wat geluk had en verder kon. Moet in kwali of vt zijn geweest.

      • + 0
      • 5 okt 2025 - 11:16
  • Skoda F1

    Posts: 378

    Next..

    • + 1
    • 5 okt 2025 - 10:50

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

