Red Bull laat Lawson in onzekerheid leven na nieuwe crashes

Liam Lawson speelde met vuur tijdens de vrije trainingen in Singapore. Hij crashte in de afgelopen dagen twee keer, en kwam in de kwalificatie niet verder dan de veertiende tijd. De Nieuw-Zeelander heeft nog altijd niets gehoord over zijn toekomst, en stelt dat hij het graag zou weten.

Lawson crashte op vrijdag tijdens de tweede vrije training. Hij verloor zijn voorband na een touché met de muur, en de schade leek op het eerste oog mee te vallen. In de derde vrije training op zaterdag maakte hij het nog bonter, door de controle te verliezen toen hij over een kerbstone knalde. Hij vloog vol in de muur, en de schade was groot. De monteurs van Racing Bulls kregen de auto net op tijd af, waardoor Lawson kon deelnemen aan de kwalificatie. Hier noteerde hij de veertiende tijd.

Lawson leeft in onzekerheid

Lawson strijdt voor zijn toekomst bij de Red Bull-familie, en de crashes helpen hem niet. Bij PlanetF1 stelde hij dat hij nog niets weet over volgend jaar: "Om eerlijk te zijn, ik zou het graag morgen weten. Maar het is dit kamp natuurlijk heel normaal dat je even on hold wordt gehouden, en zo is dat ook op dit moment."

Lawson wil het allemaal niet te moeilijk maken, en hij kijkt vooral naar zichzelf: "Ik weet dat het enige waar ik echt controle over heb, mijn performance in de auto is. Dus totdat ik dat antwoord heb, is dat denk ik daar ik me op moet focussen."

Strijd met Hadjar

Lawson werd in de kwalificatie in Singapore verslagen door zijn teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman bereikte Q3, waar hij tot zijn eigen teleurstelling niet verder kwam dan de achtste tijd. Lawson zal in de race van vandaag verder naar voren starten dan hij zich had gekwalificeerd. Williams-coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz zijn immers gediskwalificeerd vanwege een illegale achtervleugel.