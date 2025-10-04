Marko verklaart geweldige opmars van Red Bull in Singapore

Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in Singapore de tweede tijd. De Nederlander kwam net te kort, en werd ook gehinderd door Lando Norris. Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop tevreden, en verklaarde de opmerkelijke opmars van zijn team.

Red Bull heeft na de zomerstop enorme stappen gezet. De Oostenrijkse renstal kan weer vechten met McLaren, en Verstappen was in de kwalificatie sneller dan beide papajakleurige wagens. Voorheen was Red Bull niet heel sterk in Singapore, maar dit jaar is alles anders. Verstappen voelde zich steeds beter en beter worden, en hij baalde dan ook van de actie van Norris.

Grote tevredenheid bij Red Bull

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop een tevreden man. Hij gaf zijn eerste reactie voor de camera van Servus TV: "Over het algemeen zijn we tevreden dat we hier een keer competitief zijn. Het is alleen jammer. Max lag al anderhalve tiende voor op zijn oorspronkelijke tijd, en toen werd hij door Norris opgehouden, waardoor de pole buiten bereik bleef. Volgens onze berekeningen zou het anders heel close zijn geworden."

Wat doet Red Bull nu anders?

Marko stelt wel dat hij niet zeker weet of Norris bewust Verstappen in de weg reed. De Oostenrijkse adviseur weet wél waarom Red Bull ineens zo sterk voor de dag komt in Singapore, hij legt het graag uit: "Daar gingen veel stappen aan vooraf. We hadden enkele nieuwe onderdelen, maar de belangrijkste winst komt voort uit een andere benadering. Dat we niet te veel vertrouwen hebben op de waarden uit de simulator, maar dat als engineers en coureurs samen om de tafel gaan, en overleggen over een compromis, zoals nu blijkt, dat we dan op elk circuit competitief zijn."

Verstappen hield de eer hoog voor Red Bull, want zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kwam niet verder dan een tegenvallende vijftiende tijd in deze kwalificatie.