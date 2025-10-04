user icon
icon

Marko verklaart geweldige opmars van Red Bull in Singapore

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko verklaart geweldige opmars van Red Bull in Singapore
  • Gepubliceerd op 04 okt 2025 17:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen noteerde in de kwalificatie in Singapore de tweede tijd. De Nederlander kwam net te kort, en werd ook gehinderd door Lando Norris. Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop tevreden, en verklaarde de opmerkelijke opmars van zijn team.

Red Bull heeft na de zomerstop enorme stappen gezet. De Oostenrijkse renstal kan weer vechten met McLaren, en Verstappen was in de kwalificatie sneller dan beide papajakleurige wagens. Voorheen was Red Bull niet heel sterk in Singapore, maar dit jaar is alles anders. Verstappen voelde zich steeds beter en beter worden, en hij baalde dan ook van de actie van Norris.

Meer over Red Bull Racing Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Grote tevredenheid bij Red Bull

Red Bull-adviseur Helmut Marko was na afloop een tevreden man. Hij gaf zijn eerste reactie voor de camera van Servus TV: "Over het algemeen zijn we tevreden dat we hier een keer competitief zijn. Het is alleen jammer. Max lag al anderhalve tiende voor op zijn oorspronkelijke tijd, en toen werd hij door Norris opgehouden, waardoor de pole buiten bereik bleef. Volgens onze berekeningen zou het anders heel close zijn geworden."

Wat doet Red Bull nu anders?

Marko stelt wel dat hij niet zeker weet of Norris bewust Verstappen in de weg reed. De Oostenrijkse adviseur weet wél waarom Red Bull ineens zo sterk voor de dag komt in Singapore, hij legt het graag uit: "Daar gingen veel stappen aan vooraf. We hadden enkele nieuwe onderdelen, maar de belangrijkste winst komt voort uit een andere benadering. Dat we niet te veel vertrouwen hebben op de waarden uit de simulator, maar dat als engineers en coureurs samen om de tafel gaan, en overleggen over een compromis, zoals nu blijkt, dat we dan op elk circuit competitief zijn."

Verstappen hield de eer hoog voor Red Bull, want zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kwam niet verder dan een tegenvallende vijftiende tijd in deze kwalificatie.

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Singapore 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 12.824

    Yuki heeft ook in de media gezien dat Arvid L en Alex D zo goed als zeker van een zitje zijn.
    Aangezien Hadjar het goed doet en door Marko wordt opgehemeld betekent dit dat Yuki en Liam de klos zijn. Niet toevallig dat beide er ook meteen niks meer van bakken. Die zitten zonder zitje en waarschijnlijk vinden ze die ook nooit meer. Ga daar mentaal maar even mee om op een circuit dat 110% concentratie vraagt. Ik vind het wel sneu hoewel ik het ergens wel begrijp.

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 18:03
    • Golf-GTI

      Posts: 1.510

      En gooi die simulator ook eruit…

      • + 0
      • 4 okt 2025 - 20:46
  • nr 76

    Posts: 6.967

    Vorig seizoen moest Verstappen het nog met een schamele P2 doen. Dan is dit natuurljjk wel een giant Leap voorwaarts, naar.......P2!!

    • + 0
    • 4 okt 2025 - 19:15

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar