Helmut Marko was zichtbaar tevreden na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Singapore. De adviseur van Red Bull Racing zag dat Max Verstappen beide keren in de top-drie eindigde op het Marina Bay Street Circuit en ruikt kansen in de altijd lastige stratenrace.

Voor de zomerstop hield Red Bull nog rekening met een lastig weekend in Singapore. Verstappen wist er nog nooit te winnen en gezien de low-downforce eigenschappen van de RB21 leek ook dit jaar problematisch te worden. Toch lijkt de Oostenrijkse renstal iets gevonden te hebben. Na de zeges in Italië en Azerbeidzjan staat Verstappen er ook in Singapore goed bij, zo merkte ook Marko op.

Marko in de wolken na oefensessies in Singapore

“Dit was de beste vrijdag in ik weet niet hoeveel jaren hier,” vertelde de Oostenrijker tegenover de aanwezige media. “We hebben absoluut een stap gezet. In de kwalificatie zal het waarschijnlijk op duizendsten aankomen. Over de longruns weet niemand nog iets, door die twee rode vlaggen.”

Voor de zomerstop was Verstappen nog kritisch over de RB21, maar inmiddels ziet de Nederlander duidelijk progressie. Volgens Marko hebben de updates hun vruchten afgeworpen. “Max klaagde altijd dat de auto over de kerbs sprong als een kangoeroe, maar nu ligt hij veel stabieler. Ook het onderstuur is minder geworden. Er zijn nog wat kleine aanpassingen nodig, maar hopelijk werken die.”

Marko tempert verwachtingen en ziet verrassing

Marko waarschuwde wel dat de crashes van George Russell en Liam Lawson de longruns hebben verhinderd, waardoor er nog weinig harde conclusies te trekken zijn. “We hebben alleen korte runs met weinig brandstof gezien. Op de softs waren we competitief, maar we moeten afwachten wat zaterdag brengt.”

Een opvallend punt voor Marko was Aston Martin. Vooral Fernando Alonso maakte indruk. “Alonso was in elke sessie snel. In Boedapest waren ze dat ook al, en dat circuit is vergelijkbaar. We zullen zeker rekening met hen moeten houden.”