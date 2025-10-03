Carlos Sainz beleeft een pittig Formule 1-seizoen bij Williams. De Spanjaard noemt 2025 zelfs een van de moeilijkste jaren uit zijn carrière, al leverde zijn podium in Azerbeidzjan hem recent wel weer wat vertrouwen op. Sainz blikte uitgebreid terug op zijn eerste halfjaar bij Williams.

De overstap van Ferrari naar Williams ging niet zonder slag of stoot. In de eerste seizoenshelft moest Sainz vaak toezien hoe teamgenoot Alexander Albon beter presteerde, en ook de tweede helft begon met de nodige tegenvallers. In Zandvoort verloor hij veel plaatsen na contact met Liam Lawson, terwijl hij op Monza buiten de punten viel, op een dag dat Albon knap zevende werd. De Spanjaard zelf gaf aan dat de slechte reeks, een bittere pil was.

Sainz trots op eigen vechtlust

"Ik kwam vol energie uit de zomerstop, maar kreeg meteen twee klappen te verwerken", aldus Sainz tegenover de aanwezige pers in de paddock in Singapore. "Dat was niet makkelijk en je kon ook zien dat ik gefrustreerd raakte. Toch bleef ik doorgaan en uiteindelijk betaalde dat zich uit. In dat opzicht ben ik trots dat ik ben blijven vechten."

Zijn derde plaats in Baku zorgde voor een ommekeer. Sainz schoof daarmee op naar P12 in de WK-stand en bewees dat de snelheid er wél in zit. "Baku was echt een opluchting. Het bevestigde dat het probleem niet in de auto of in mijn snelheid zit, maar in het compleet maken van weekenden."

Sainz tempert verwachtingen Singapore

Voor Singapore tempert Sainz echter de verwachtingen. Het stratencircuit draait meer om downforce, een zwakker punt van de Williams. "Onze beste resultaten kwamen vooral op low downforce-circuits. Dat maakt het hier wat lastiger, maar mijn doel blijft om ieder weekend zo compleet mogelijk af te werken. Baku liet zien dat het kan en dat moet de lijn zijn tot het einde van het seizoen."