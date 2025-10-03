Jubelstemming bij Red Bull na foutloze vrijdag: "We zitten dichtbij!"

Max Verstappen en het team van Red Bull Racing kenden een opvallend positieve vrijdag in Singapore. Verstappen noteerde twee keer de derde tijd, en lijkt weinig problemen te hebben. Het geeft de burger moed, en Helmut Marko klonk na afloop zeer opgewekt.

Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan waren alle ogen gericht op Max Verstappen. De Nederlander wordt gezien als een outsider voor de titel, en als hij in Singapore ook goed presteert, dan lijkt hij de McLarens echt te kunnen gaan uitdagen. Het probleem is echter dat het circuit van Singapore normaal gesproken niet bij de auto van Red Bull past, de eerste twee vrije trainingen lieten echter een ander beeld zien.

Hoe is de sfeer bij Red Bull?

Verstappen had weinig problemen, en hij eindigde twee keer in de top drie. Het zorgde voor een grote grijns bij teamadviseur Helmut Marko, die zich uitsprak bij de Duitse tak van Sky Sports: "Het was zeker onze beste vrijdag in lange tijd hier in Singapore."

"Ik denk dat we er erg dichtbij zitten. Uiteindelijk zal het echter beslissend zijn om de laatste honderdsten eruit te halen. We hebben nog een paar kleine probleempjes, maar over het algemeen zijn zowel Max als de engineers tevreden over de auto."

Vechten met de McLarens

De McLarens zagen er snel uit in de vrije trainingen, terwijl ook de Ferrari's en Aston Martin-coureur Fernando Alonso het tempo er goed in had zitten.

Marko wijst dan ook naar de papajakleurige wagens van McLaren: "Norris had dat probleem dat Charles Leclerc hem tegen de muur drukte in de pitlane. Ik zou zeggen dat we zeker een beetje dichterbij zijn gekomen, maar de zaterdag zal hier beslissend zijn. Hoe haal je de laatste honderdsten eruit op deze baan? Zoals ik eerder al had gezegd, het gaat hier dit weekend echt om honderdsten."