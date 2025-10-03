Verstappen jaagt op eerste Singapore-zege: "Dit is mijn laatste vinkje"

Max Verstappen staat voor een historische uitdaging. De viervoudig wereldkampioen heeft op bijna elk circuit ter wereld gewonnen, maar Singapore blijft een hardnekkige blinde vlek op zijn indrukwekkende cv. In acht pogingen heeft hij op het Marina Bay Street Circuit nog nooit de hoogste trede van het podium bereikt. Sterker nog: hij heeft daar slechts drie ronden aan de leiding gereden. Ter vergelijking: voormalig Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi deed het met vier ronden beter.

De Cijfers Liegen Niet

De titelstrijd is in twee races compleet gekanteld. Na de Grand Prix van Nederland keek Verstappen tegen een achterstand van 104 punten aan op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Nu, na dominante overwinningen in Monza en Baku, is dat gat geslonken tot 69 punten. De Nederlander scoorde 68 van de laatste 75 beschikbare punten, inclusief een grand slam in Azerbeidzjan.

De huidige stand maakt de situatie nog spannender. Piastri leidt met 324 punten, gevolgd door Lando Norris op 299 en Verstappen op 255 punten. Met nog zeven races te gaan is het geen tweekamp meer tussen de McLaren-teamgenoten, maar een driestrijd waar Verstappen zich volop in heeft gemengd.

Zelfs zijn rivalen erkennen het. Lando Norris noemde Verstappen publiekelijk een "serieuze" en "echte" uitdager voor de titel. McLaren-teambaas Andrea Stella viel hem bij. Het momentum is verschoven, en Singapore wordt de ultieme test.

De Singapore-Vloek

Waarom worstelt Verstappen zo op dit circuit? Het Marina Bay Street Circuit is het absolute tegenovergestelde van wat Red Bull goed ligt. Waar de RB21 uitblinkt op circuits met lange rechte stukken en snelle bochten zoals Monza en Baku, vereist Singapore maximale downforce, perfecte mechanische grip en een auto die hobbelige kerbstones kan aanvallen.

De geschiedenis spreekt boekdelen. In 2023 brak Singapore Verstappens recordreeks van tien overwinningen op rij. Na een desastreus weekend kwalificeerde hij als elfde en finishte als vijfde. Een jaar eerder, in 2022, moest hij zijn kwalificatieronde afbreken vanwege een brandstoftekort, wat resulteerde in een P8-start en een P7-finish.

Verstappen erkent het zelf. Hij noemde het circuit eerder "niet bijzonder ons sterkste circuit". Voor een coureur die gewend is aan dominantie, moet deze zwakte extra frustrerend zijn. "Dit is unfinished business," zei hij voorafgaand aan de race. "Het laatste vinkje dat ik op de kalender wil zetten."

De Technische Uitdaging

Red Bull-teambaas Laurent Mekies en adviseur Dr. Helmut Marko hebben hun zorgen al uitgesproken. Mekies benadrukte dat Singapore een circuit is waar "we in het verleden veel moeite mee hebben gehad" vanwege de extreme eisen aan downforce en de verzengende hitte.

Marko ging nog verder door Singapore te bestempelen als de "echte benchmark" om te zien waar het team werkelijk staat na de recente successen. De vraag is simpel maar cruciaal: waren Monza en Baku het bewijs van een fundamentele doorbraak, of slechts circuit-specifieke successen op power tracks?

De hoop is gevestigd op recente upgrades. Red Bull heeft een nieuwe vloer en diverse mechanische aanpassingen doorgevoerd die de auto een breder werkvenster moeten geven. Het positieve signaal kwam uit Baku, waar Yuki Tsunoda met het volledige upgradepakket zijn beste resultaat voor Racing Bulls behaalde. Als de upgrades ook op langzamere circuits werken, heeft Verstappen een kans.

Meer dan Eén Overwinning

Voor Verstappen gaat Singapore om veel meer dan alleen een overwinning. Het is een kans om een historische anomalie uit te wissen en te bewijzen dat hij werkelijk op elk circuit kan winnen. Maar belangrijker nog: het is de kans om de titelstrijd definitief open te breken.

Een zege in Singapore zou een enorme psychologische klap zijn voor McLaren. Het zou bewijzen dat Red Bull nu een allround wapen heeft dat op elk type circuit kan concurreren. De druk op Piastri en Norris zou exponentieel toenemen, en de discussie over teamorders zou onvermijdelijk worden.

Een nederlaag daarentegen zou het momentum breken. Het zou de overwinningen in Monza en Baku degraderen tot gelukkige treffers op circuits die Red Bull toevallig goed liggen. McLaren zou kunnen ademen, en Verstappens titelkansen zouden een serieuze deuk oplopen.

De Wiskunde is Genadeloos

Met een achterstand van 69 punten moet Verstappen gemiddeld bijna 10 punten per raceweekend inlopen op Piastri. Dat vereist niet alleen consistentie, maar vooral overwinningen. En die overwinningen moeten komen op circuits die McLaren op papier beter zouden moeten liggen.

De gokmarkten weerspiegelen de onzekerheid. Norris wordt gezien als favoriet voor de pole position, maar voor de race-overwinning liggen de kansen voor de top drie extreem dicht bij elkaar. Het bewijst dat niemand echt weet wat er gaat gebeuren.

De Inzet

Singapore is verworden tot een lakmoesproef voor de rest van het seizoen. Voor Verstappen is het de kans om geschiedenis te schrijven en tegelijkertijd de titelstrijd volledig te herstarten. Voor Red Bull is het de kans om te bewijzen dat ze terug zijn als het dominante team dat ze jarenlang waren. De vraag is niet langer óf Verstappen terug is in de titelstrijd. Die vraag is al beantwoord. De vraag is nu: kan hij ook winnen op circuits waar Red Bull traditioneel worstelt? Singapore gaat die vraag beantwoorden.

Verstappen zelf lijkt er klaar voor. Na jaren van frustratie op dit circuit, na acht mislukte pogingen, is dit zijn moment. De Singapore-vloek moet eindelijk verbroken worden. En als dat lukt, dan is het kampioenschap echt weer open.