user icon
icon

Ook Albon geniet van Verstappen: "Als je met Max praat, merk je dat"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ook Albon geniet van Verstappen: "Als je met Max praat, merk je dat"
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 15:12
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen wist afgelopen weekend de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife te winnen. Alexander Albon ziet grote voordelen in het rijden met verschillende soorten racewagens. Volgens de Williams-coureur en voormalig teamgenoot van Verstappen helpt die variatie hem om een completere rijder te worden en zichzelf constant te blijven verbeteren.

Verstappen ging na zijn twee overwinningen tijdens de F1-races in Italië en Azerbeidzjan in zijn vrije weekend racen in een Ferrari GT3 op de Nordschleife. Samen met teamgenoot Chris Lulham gooide de regerend wereldkampioen in de Formule 1 hoge ogen door als eerste over de streep te komen. Albon benadrukte dat racen in andere klassen kan helpen.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Kijk hier live en gratis naar het GT3-debuut van Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

27 sep
 Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

Verstappen laat amateurcoureurs schrikken op Nürburgring Nordschleife

28 sep

Albon benadrukt belang andere raceklassen

“Er valt veel te winnen door in verschillende auto’s te rijden, noem het een beetje je woordenschat”, legt Albon uit. “Je leest een boek en je vergroot je woordenschat; zo is het ook met racen. Je rijdt in verschillende auto’s en je vergroot wat wij onze ‘gereedschapskist’ noemen. Je leert nieuwe manieren om snel te zijn, ontdekt andere technieken en leert omgaan met de verschillende beperkingen van een auto.”

De Britse Thai wijst erop dat elke klasse zijn eigen uitdagingen kent. “GT-auto’s hebben elektronica zoals ABS en tractiecontrole. Soms voelt het alsof je tot het uiterste van die systemen rijdt in plaats van de grip van de banden. Dat is heel anders dan in een Formule 1-wagen.”

Albon genoot van Verstappen

Albon ziet dat ook bij Max Verstappen, die naast zijn F1-activiteiten geregeld uitstapjes maakt naar andere raceklassen. “Max is iemand die gewoon van zijn werk houdt en alles rijdt wat hij kan. Als je met hem praat, merk je dat hij echt nadenkt over dit soort dingen en zichzelf als coureur wil verbeteren. Het is heel gaaf om iemand met zoveel passie te zien.”

Zelf denkt Albon met plezier terug aan zijn jaar in de DTM. “Dat was een enorme uitdaging, maar ik heb er wel een andere manier van autorijden geleerd. Zelfs nu nog – karten, rallyrijden, ijsrijden – het zijn allemaal manieren om jezelf te verbeteren en completer te worden.”

Met die brede ervaring wil Albon zich blijven ontwikkelen. “Uiteindelijk draait het erom dat je alles meeneemt en zo het beste uit jezelf haalt.”

Larry Perkins

Posts: 60.359

Waarschijnlijk nog een F1-coureur die met Verstappen wil meerijden.
Voor de 24 uur van de Nürburgring Nordschleife huurt Max een bus, iedereen mag meerijden, maar George dan wel aan de trekhaak...

  • 2
  • 3 okt 2025 - 15:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Alexander Albon Williams Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.351

    Waarschijnlijk nog een F1-coureur die met Verstappen wil meerijden.
    Voor de 24 uur van de Nürburgring Nordschleife huurt Max een bus, iedereen mag meerijden, maar George dan wel aan de trekhaak...

    • + 2
    • 3 okt 2025 - 15:36
    • Regenrace

      Posts: 1.995

      Of het Tsunoda-zitje. Red Bull heeft genoeg van maagdenjongens.

      • + 0
      • 3 okt 2025 - 16:21

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.279
  • Podiums 120
  • Grand Prix 226
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar