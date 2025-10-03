Max Verstappen wist afgelopen weekend de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife te winnen. Alexander Albon ziet grote voordelen in het rijden met verschillende soorten racewagens. Volgens de Williams-coureur en voormalig teamgenoot van Verstappen helpt die variatie hem om een completere rijder te worden en zichzelf constant te blijven verbeteren.

Verstappen ging na zijn twee overwinningen tijdens de F1-races in Italië en Azerbeidzjan in zijn vrije weekend racen in een Ferrari GT3 op de Nordschleife. Samen met teamgenoot Chris Lulham gooide de regerend wereldkampioen in de Formule 1 hoge ogen door als eerste over de streep te komen. Albon benadrukte dat racen in andere klassen kan helpen.

Albon benadrukt belang andere raceklassen

“Er valt veel te winnen door in verschillende auto’s te rijden, noem het een beetje je woordenschat”, legt Albon uit. “Je leest een boek en je vergroot je woordenschat; zo is het ook met racen. Je rijdt in verschillende auto’s en je vergroot wat wij onze ‘gereedschapskist’ noemen. Je leert nieuwe manieren om snel te zijn, ontdekt andere technieken en leert omgaan met de verschillende beperkingen van een auto.”

De Britse Thai wijst erop dat elke klasse zijn eigen uitdagingen kent. “GT-auto’s hebben elektronica zoals ABS en tractiecontrole. Soms voelt het alsof je tot het uiterste van die systemen rijdt in plaats van de grip van de banden. Dat is heel anders dan in een Formule 1-wagen.”

Albon genoot van Verstappen

Albon ziet dat ook bij Max Verstappen, die naast zijn F1-activiteiten geregeld uitstapjes maakt naar andere raceklassen. “Max is iemand die gewoon van zijn werk houdt en alles rijdt wat hij kan. Als je met hem praat, merk je dat hij echt nadenkt over dit soort dingen en zichzelf als coureur wil verbeteren. Het is heel gaaf om iemand met zoveel passie te zien.”

Zelf denkt Albon met plezier terug aan zijn jaar in de DTM. “Dat was een enorme uitdaging, maar ik heb er wel een andere manier van autorijden geleerd. Zelfs nu nog – karten, rallyrijden, ijsrijden – het zijn allemaal manieren om jezelf te verbeteren en completer te worden.”

Met die brede ervaring wil Albon zich blijven ontwikkelen. “Uiteindelijk draait het erom dat je alles meeneemt en zo het beste uit jezelf haalt.”