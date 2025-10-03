user icon
Hadjar, Lindblad en waarschijnlijk Dunne: Lawson op glad ijs bij Red Bull

Hadjar, Lindblad en waarschijnlijk Dunne: Lawson op glad ijs bij Red Bull
  • Gepubliceerd op 03 okt 2025 13:22
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Liam Lawson bevindt zich op glad ijs bij VCARB. Het zusterteam van Red Bull Racing lijkt F2-coureurs Arvid Lindblad en Alex Dunne te willen opnemen in het talentenprogramma, wat gevolgen kan hebben voor de Nieuw-Zeelander. Lawson ging in Singapore zelf in op de speculatie rondom zijn F1-stoeltje.

Het Formule 1-seizoen van Lawson in 2025 is er een van uitersten. De Nieuw-Zeelander verving Sergio Pérez bij Red Bull, maar net zoals zovelen die naast Max Verstappen hebben gereden, ging ook Lawson ten onder. Toenmalig teambaas Christian Horner en Helmut Marko grepen na twee races al in en gaven zijn stoeltje aan Yuki Tsunoda.

Lawson herpakte zich na Red Bull-drama

“Ik denk dat er hier en daar wat kleine details waren, maar halverwege het seizoen vonden we zeker een aantal dingen waardoor ik me op mijn gemak voelde in de auto. Waarschijnlijk rond Oostenrijk kwam het omslagpunt en vanaf dat moment volgden de betere resultaten”, zei Lawson tegenover de aanwezige pers in de paddock van Singapore.

Net als Daniil Kvyat en Pierre Gasly werd Lawson teruggezet naar VCARB. Daar presteert hij naar behoren en haalde hij in Bakoe een knappe vijfde plaats binnen. Toch is hij nog altijd niet bevestigd voor volgend jaar. Isack Hadjar lijkt het stoeltje naast Verstappen te krijgen, terwijl Lindblad en Dunne in beeld zijn voor een zitje bij VCARB.

Lawson niet verbaasd door druk

“We zitten in een programma met veel druk, dat is altijd zo geweest en dat zal het hele jaar aanhouden totdat er een beslissing is genomen”, aldus Lawson. “Het is niets nieuws, ik ben er sinds mijn jeugd al aan gewend. Het verandert mijn focus niet, we zijn allemaal op hetzelfde gericht. Elke keer als ik in de auto stap, probeer ik zo hard mogelijk te rijden.”

Lawson hoopt daarbij wel snel op duidelijkheid van Red Bull. “Hopelijk gebeurt dat in de komende paar races. Ik weet niet precies wanneer, maar op een bepaald moment moet er een beslissing worden genomen.”

Hadjar en lindblad ook niet! En die zijn waarschijnlijk ook nog aan de dunne.

Reacties (5)

  • NyckVrieskast

    Lawson: ik kan niet schaatsen!

    • Skoda F1

      Hadjar en lindblad ook niet! En die zijn waarschijnlijk ook nog aan de dunne.

  • HarryLam

    Ook RB zoekt natuurlijk een nieuwe Verstappen, dat de huidige rijders daar niet aan voldoen betekent dat de zoektocht doorgaat , met alle rijderswisselingen vandien.

  • StevenQ

    Niet alleen Lawson natuurlijk, ook Tsunoda

  • red slow

    Wel bijzonder als je ziet dat sinds Canada Lawson velen malen beter presteert dan Hadjar.

    Maarja geen 3e plek gehaald. Hopelijk pakt die alsnog dit seizoen. Want hij verdient een zitje.

