Flavio Briatore gelooft dat Fernando Alonso nog lang niet klaar is om op te geven in de Formule 1. Ondanks zijn 44 jaar ziet de Italiaan de Spanjaard nog altijd strijden voor overwinningen en misschien zelfs voor een titel in de F1. Briatore kent Alonso door en door, de twee werkten heel succesvol samen in het verleden bij Renault.

Alonso en Aston Martin hebben hun blik al op 2026 gericht. De huidige AMR25 presteert wisselvallig en is op geen enkel moment echt een podiumauto. Volgend jaar hoopt het team met de nieuwe bolide, ontworpen door Adrian Newey, een sprong vooruit te maken. Briatore, die Alonso adviseert en ook zijn manager is, is optimistisch. “Aston Martin heeft een topontwerper binnengehaald. Als de auto competitief is, staat Fernando er altijd,” zegt hij tegen ESPN. “Ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt.”

Briatore overtuigd van Alonso

Briatore verwijst ook naar Alonso’s verleden als titelrijder bij Renault. “Toen ik bij Renault teambaas was, won Fernando twee wereldtitels. Als hij nu bij McLaren of Red Bull zou rijden, wed ik dat hij nog steeds midden in de titelstrijd zou zitten.”

De eerste jaren bij Aston Martin begonnen veelbelovend. In 2023 pakte Alonso acht podiums, maar dit jaar zijn de resultaten minder. Critici stelden dat hij lastig zou zijn om mee te werken, maar Briatore veegt die verhalen van tafel. “Fernando is een teamspeler. Hij houdt iedereen bij elkaar. Dat zie je ook bij Aston Martin: de auto is niet de snelste, maar hij staat er altijd. Hij laat nooit los. Hij is als een Rottweiler,” zegt Briatore.

Volgens de adviseur heeft Alonso een combinatie van ervaring, talent en doorzettingsvermogen die hem in staat blijft stellen om indruk te maken – ongeacht de auto. “Fernando geeft nooit op. Zelfs als de omstandigheden tegenzitten, blijft hij strijden,” besluit Briatore.